 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 20.12.2018
10:59  Шмели против трутней. В Киргизии зарождается полит-движение "СДПК без Атамбаева"
10:57  Под корешок. Принципы озеленения, которые предлагает мэрия, приведут Бишкек к катастрофе, - Э.Шукуров
10:54  Совет директор Казахстанских железных дорог возглавил немец Кун
10:46  И не гу-гу... Генпрокуратура Узб уверяет: Гульнара Каримова прилежно сидит в узб-кутузке
10:44  США провели в Абу-Даби секретно-сепаратные "плодотворные" переговоры с талибами
10:42  "Очень много случаев сексуального насилия". Каково быть педерастом в Казахстане?
10:32  По барабану... счетчика. "Алматыгаз" кошмарит горожан фантастическими счетами за "услуги"
10:30  Плач жилетов. Как Макрон потерял доверие большинства французов, - С.Михайлов
09:57  Си Цзиньпин выразил уверенность в прошлом, - М.Коростиков
09:39  Экипаж дырявого космолета "Союз МС-09" благополучно приземлился 147 км восточнее Жезказгана
08:42  Русский алюминимум. Госдеп США наложил лапу ("отжал") у рос-латифундистов кормушку
08:38  Воздух Донбасса пропитан сирийской "химией". Что делает британский спецназ на юго-востоке Украины?
08:35  Расследование "дела Хашогги" привело в Израиль. Обвиняемые оказались главными переговорщиками Эр-Рияда
08:26  РосДепутаты проснулись и требуют от Кремля прекратить торговать Курилами
06:56  Индийцев приучают к русской водке. Йоги вилкой не закусывают...
00:45  Госбюджет Таджикистана перевыполнен на $20 млн. Небывалое бывает!
00:40  Адам был казахом и разговаривал на казахском языке, - доктор философии Бейсенов осмыслил труды Елбасы
00:18  Антикитайские провокации угрожают безопасности Кыргызстана
Среда, 19.12.2018
23:38  Трамп продлил действие указа о санкциях против Гульнары Каримовой
21:38  Вышел 11-й том Собрания сочинений Аркадага
21:22  Подполковника таджикской милиции оштрафовали на $5,3 тысячи за многоженство
21:18  Жители Ашхабада не могут обналичить зарплаты из-за введенных ограничений
20:59  Армения встает на русофобский путь Украины, - Дм. Дзыговбродский
20:19  Тайные войны афганских женщин, - Le Figaro
20:14  Дело Беналлы. Узб-рос магнат И.Махмудов подозревается в связях с мафией, - Le Monde
19:59  Назарбаев наградил узб-рос-олигарха Алишера Усманова орденом Достык 1 степени. За "заслуги в..."
19:53  Восточный вектор: Внешнеэкономическая политика России нуждается в корректировке, А.Балиев
14:00  Узбекская поэтесса Хосият Рустамова признана лучшей на международном литературном фестивале в Таиланде
13:59  Россия и мир: итоги 2018 года
13:57  Куда приведет арабская мечта. Как ислам покинул политическую жизнь Востока, а потом вернулся с новой силой, - П.Скрыльников
13:56  В кружении дервишей: чем знаменит ритуал мевлеви
13:49  Третья мировая война: британские ученые о "предсказаниях Нострадамуса" на 2019 год
13:46  Президент Кыргызстана Жээнбеков рассказал о кумовстве и своей большой семье
10:15  Кемерово. На утреннике в детсаду умер Дед Мороз - заслуженный артист России
10:09  День рождения Бандеры сделали официальным праздником на Украине
10:06  Кто устал от Дом-2. Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК
08:39  Казахстан не поддержит создание единой электронной валюты ЕАЭС, - минэконом Сулейменов
08:32  Списки не сходятся. России, Турции и Ирану не удалось согласовать состав "конституционного комитета" для Сирии
08:00  Ученые обнаружили новый вид динозавров - криттенденцератопс кжижановски
07:58  Госдеп США одобрил продажу Турции еще не проданных ракет Patriot на $3,5 млрд
07:56  В многолетних систематических хищениях подозревают работников Байконурского... детсада
07:52  Третья сила. Как маленький Катар взбудоражил Ближний Восток, - А,Гостев
07:50  Странная смерть "Саъди Командира". Один из бывших полевых командиров Таджикской оппозиции утонул в Вахше
07:39  Тендер на кыргызский золото-рудник "Макмал" выиграло мутнейшее "китайское" ОсОО "Мансон Групп"о
07:36  Возможен ли особый российский ислам, - Алексей Малашенко
07:34  Красноречивое молчание Си Цзиньпина. Китай вступает в эпоху жесткой борьбы за свое место под солнцем, - С.Цыплаков
00:45  Наступление Турции в Сирии пока идет только в информационной сфере
00:41  Великая китайско-американская дружба: первый "Боинг", собранный в КНР
00:31  Индивидуальный терроризм: поиск дефиниций и подходов к противодействию, - Б.Тузмухамедов
00:04  На политическую сцену в Турции выходит сын потомка халифа
Вторник, 18.12.2018
22:36  В России упростили получение гражданства. Особые полномочия получил Путин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Индийцев приучают к русской водке. Йоги вилкой не закусывают...
06:56 20.12.2018

Отечественные производители водки проявляют все больше интереса к рынку крепкого алкоголя Индии - второму по величине в мире после Китая. Холдинг Roust Рустама Тарико начинает там продажи своей водки "Русский стандарт", ранее с брендами "Беленькая" и Beluga в страну вышла Beluga Group. Хотя на водку в Индии сегодня приходится всего 2,4% продаж от всех крепких напитков, эксперты ждут, что за пять лет они вырастут почти на 25%.

О начале продаж водки "Русский стандарт" в Индии "Ъ" рассказали в холдинге Roust. Дистрибуцией его продукции на местном рынке стала заниматься компания Monika Enterprises, которой управляет MMI Group - дистрибутор Roust в ОАЭ. "В рамках соглашения продажи в Индии будут осуществляться во всех каналах сбыта, в том числе duty free",- сказал представитель Roust. По его словам, в первый год индийские объемы реализации "Русского стандарта" должны составить около 45 тыс. дал. Основными городами продаж станут Мумбай и Нью-Дели.

Как говорит директор Monika Enterprises Кунал Патель, компания более трех десятилетий занимается импортом премиальных спиртных напитков и вин: ""Русский стандарт" отлично дополнит наш портфель брендов". На сайте Monika Enterprises указано, что в водочном сегменте из ассортимента дистрибутора сейчас присутствует только одна марка - российская водка "Беленькая", которую производит Beluga Group. В отчетности группы за 2017 год указано, что Индия относится к числу стран, где другой ее водочный бренд - Beluga - показал "настоящий прорыв": его продажи выросли на 90% к 2016 году. Точные объемы реализации своей продукции в Индии компания не раскрывает.

Согласно рейтингу Drinks International, в прошлом году глобальные продажи водки "Русский стандарт" выросли на 3%, до 3,06 млн дал. Около 75% ее объемов реализуется на зарубежных рынках. Интерес к рынку Индии в Roust объясняют тем, что страна - одна из самых быстрорастущих экономик в мире и второй по величине рынок крепкого алкоголя после Китая. "За десять лет индийский рынок спиртных напитков вырос более чем на 20%, достигнув около $4,5 млрд, и ожидается, что в ближайшие годы он вырастет еще на 10%",- говорит представитель компании.

По данным IWSR, в натуральном выражении объем рынка крепкого алкоголя Индии составляет 292,5 млн дал, но на водку из этого объема приходится лишь 6,9 млн дал, или 2,4%. Согласно аналитике Euromonitor International, больше всего водки в Индии продают индийская Radico Khaitan (бренд Magic Moments) и британская Diageo (Romanov, White Mischief, Smirnoff). "Еще с колониальных времен население Индии традиционно отдает большее предпочтение виски, джину и рому,- отмечает директор ЦИФРРА Вадим Дробиз.- Водкой там мало интересуются, поэтому ее экспорт из России в эту страну сегодня практически незаметен в общем объеме".

Между тем в Euromonitor утверждают, что объемы продаж водки в Индии показывают ежегодный рост. В этом году в сегменте розничных продаж они увеличатся на 4,6%, до 6,37 млн дал, а к 2023 году достигнут 7,57 млн дал. Директор по стратегическому развитию Алкогольной сибирской группы (АСГ, марки "Пять озер", "Хаски") Елена Столбовских подтверждает, что, несмотря на текущие незначительные объемы продаж, рынок водки Индии показывает рост: "В стране пользуется высоким спросом продукция местного производства по невысокой цене. Годовой объем продаж импортной водки в Индии не превышает 300 тыс. дал".

В АСГ считают, что из азиатских водочных рынков гораздо более перспективным выглядит рынок Китая - его емкость уже сейчас в шесть раз превышает индийский. По данным компании, в Китае на сегодняшний день представлено не менее 40 марок российской водки. "И согласно данным таможенной статистики, АСГ является крупнейшим экспортером водки из России в эту страну",- подчеркнула госпожа Столбовских.

Олег Трутнев

Газета "Коммерсантъ" №235 от 20.12.2018, стр. 9

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1545278160
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 11 декабря 2018 года №801
- Мажилис одобрил ратификационные законопроекты, касающиеся деятельности ЕАЭС
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2018 года №824
- Кадровые перестановки
- Об одобрении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Казахстан на 2019 год
- Партия "Ак жол" требует навести порядок с выделением чиновникам служебного жилья
- Комитетом Сената рассмотрены ряд законопроектов
- О демографической ситуации в Республике Казахстан за январь-октябрь 2018 года
- Казахстан и Китай продолжают работу по приграничному изучению недр
- С 1 января 2019 года установлены новые нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  