Индийцев приучают к русской водке. Йоги вилкой не закусывают...

06:56 20.12.2018

Отечественные производители водки проявляют все больше интереса к рынку крепкого алкоголя Индии - второму по величине в мире после Китая. Холдинг Roust Рустама Тарико начинает там продажи своей водки "Русский стандарт", ранее с брендами "Беленькая" и Beluga в страну вышла Beluga Group. Хотя на водку в Индии сегодня приходится всего 2,4% продаж от всех крепких напитков, эксперты ждут, что за пять лет они вырастут почти на 25%.



О начале продаж водки "Русский стандарт" в Индии "Ъ" рассказали в холдинге Roust. Дистрибуцией его продукции на местном рынке стала заниматься компания Monika Enterprises, которой управляет MMI Group - дистрибутор Roust в ОАЭ. "В рамках соглашения продажи в Индии будут осуществляться во всех каналах сбыта, в том числе duty free",- сказал представитель Roust. По его словам, в первый год индийские объемы реализации "Русского стандарта" должны составить около 45 тыс. дал. Основными городами продаж станут Мумбай и Нью-Дели.



Как говорит директор Monika Enterprises Кунал Патель, компания более трех десятилетий занимается импортом премиальных спиртных напитков и вин: ""Русский стандарт" отлично дополнит наш портфель брендов". На сайте Monika Enterprises указано, что в водочном сегменте из ассортимента дистрибутора сейчас присутствует только одна марка - российская водка "Беленькая", которую производит Beluga Group. В отчетности группы за 2017 год указано, что Индия относится к числу стран, где другой ее водочный бренд - Beluga - показал "настоящий прорыв": его продажи выросли на 90% к 2016 году. Точные объемы реализации своей продукции в Индии компания не раскрывает.



Согласно рейтингу Drinks International, в прошлом году глобальные продажи водки "Русский стандарт" выросли на 3%, до 3,06 млн дал. Около 75% ее объемов реализуется на зарубежных рынках. Интерес к рынку Индии в Roust объясняют тем, что страна - одна из самых быстрорастущих экономик в мире и второй по величине рынок крепкого алкоголя после Китая. "За десять лет индийский рынок спиртных напитков вырос более чем на 20%, достигнув около $4,5 млрд, и ожидается, что в ближайшие годы он вырастет еще на 10%",- говорит представитель компании.



По данным IWSR, в натуральном выражении объем рынка крепкого алкоголя Индии составляет 292,5 млн дал, но на водку из этого объема приходится лишь 6,9 млн дал, или 2,4%. Согласно аналитике Euromonitor International, больше всего водки в Индии продают индийская Radico Khaitan (бренд Magic Moments) и британская Diageo (Romanov, White Mischief, Smirnoff). "Еще с колониальных времен население Индии традиционно отдает большее предпочтение виски, джину и рому,- отмечает директор ЦИФРРА Вадим Дробиз.- Водкой там мало интересуются, поэтому ее экспорт из России в эту страну сегодня практически незаметен в общем объеме".



Между тем в Euromonitor утверждают, что объемы продаж водки в Индии показывают ежегодный рост. В этом году в сегменте розничных продаж они увеличатся на 4,6%, до 6,37 млн дал, а к 2023 году достигнут 7,57 млн дал. Директор по стратегическому развитию Алкогольной сибирской группы (АСГ, марки "Пять озер", "Хаски") Елена Столбовских подтверждает, что, несмотря на текущие незначительные объемы продаж, рынок водки Индии показывает рост: "В стране пользуется высоким спросом продукция местного производства по невысокой цене. Годовой объем продаж импортной водки в Индии не превышает 300 тыс. дал".



В АСГ считают, что из азиатских водочных рынков гораздо более перспективным выглядит рынок Китая - его емкость уже сейчас в шесть раз превышает индийский. По данным компании, в Китае на сегодняшний день представлено не менее 40 марок российской водки. "И согласно данным таможенной статистики, АСГ является крупнейшим экспортером водки из России в эту страну",- подчеркнула госпожа Столбовских.



Олег Трутнев



Газета "Коммерсантъ" №235 от 20.12.2018, стр. 9