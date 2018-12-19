РосДепутаты проснулись и требуют от Кремля прекратить торговать Курилами

08:26 20.12.2018

КПРФ требует не торговать Курилами



На протестных акциях начинают поднимать лозунги против "распродажи страны"



В выходные на Сахалине должна пройти согласованная с властями акция протеста против возможной передачи Японии части Курильских островов. Местное отделение КПРФ предприняло несколько попыток получить соответствующее разрешение, но удалось это только после вмешательства руководства Коммунистической партии.



Митинг "Курилы – наши!" пройдет в центре Южно-Сахалинска 22 декабря. Акция не просто согласованная – на нее официально приглашены врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, председатель областной думы Андрей Хапочкин и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, который в глазах левой оппозиции уже стал главным подозреваемым в лоббировании японских интересов.



Отметим, что тема Курил обострилась, когда федеральная власть вроде бы согласилась вернуться в переговорах с Японией к стартовым позициям – признанию возможности передачи двух островов.



"Сахалинские коммунисты заявляют – границы Российской Федерации и ее территориальная целостность нерушимы!" – значится на официальном сайте местного отделения КПРФ. Изначально эта борьба за территориальную целостность возникла в контексте губернаторских выборов будущего года. Напомним, что после ухода на Приморский край прежнего сахалинского главы Олега Кожемяко регион остался без специально назначенного президентом врио на несколько месяцев. В этой затянувшейся паузе как раз и возникли слухи, что ярлык из Москвы на область может получить тот же Надсадин.



Казалось бы, что раз этот слух оказался ложным, то должны были закончиться и нападки на якобы японофильство Надсадина. Однако к этому времени тему уже подхватило руководство Компартии. Например, Зюганов уже несколько раз заявлял в Госдуме о недопустимости даже размышлений о территориальных уступках. А в итоговой речи в завершении парламентской сессии одной из тенденций года он назвал возобновление торговли страной, обвинив в этом действующую власть.



Кроме того, только что группа депутатов ГД из КПРФ пыталась инициировать запрос в МИД РФ с требованием разъяснить, идет ли речь о передаче Японии каких-либо островов или это недостоверные инсинуации. "Территориальная целостность нашего государства не должна быть предметов какого-либо торга и непубличных договоренностей", – заявили коммунисты в проекте своего запроса. Большинством нижней палаты он не был поддержан, с внешнеполитическим ведомством в рабочем порядке должен будет связаться профильный комитет.



Что касается Сахалина, там давление на власти также было оказано из рядов фракции КПРФ. Депутат ГД Алексей Корниенко провел вместо несогласованного митинга встречу с избирателями для информирования об акции 22 декабря. На встрече прозвучали обвинения в адрес властей и появились портреты Сталина.



Для КПРФ ситуация вокруг переговоров по Курилам вообще крайне благоприятная. Левые спокойно могут поймать власть на том, что в одном месте – как в случае с Крымом, она территорию России прибавляет, а в другом – отщипывает от нее стратегически важные куски. Если Компартия действительно решится уйти в жесткую "курильскую оппозицию", то это будет означать, с одной стороны, отказ партии от "крымского консенсуса", считающегося основой для политической стабильности в стране. С другой стороны, это притянет к КПРФ протестные настроения лучше всяких пенсионных реформ. Но это будет означать, что коммунисты перейдут к прямой конфронтации с режимом – и как он к этому отнесется, пока и им самим неведомо.



Иван Родин

Заведующий отделом политики "Независимой газеты"



19.12.18