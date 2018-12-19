 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Расследование "дела Хашогги" привело в Израиль. Обвиняемые оказались главными переговорщиками Эр-Рияда
08:35 20.12.2018

Игорь Субботин
19.12.2018

Международный скандал вокруг убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги едва не подорвал процесс сближения Эр-Рияда с руководством Израиля. Такие выводы можно сделать из публикации Wall Street Journal (WSJ), в которой говорится, что фигуранты стамбульского дела отвечали за саудовские каналы обратной связи с еврейским государством. Впрочем, сейчас наследному принцу приписывают план, согласно которому эффект от нормализации отношений между Эр-Риядом и Иерусалимом должен затмить историю с Хашогги.

Бывший королевский советник Сауд аль-Кахтани и экс-заместитель главы саудовской разведки Ахмед аль-Ассири, оказавшиеся в центре расследования убийства Хашогги, отвечали за закулисные переговоры саудовского руководства с израильскими властями. Этой информацией делится WSJ со ссылкой на высокопоставленных саудовских чиновников.

Сообщения об убийстве журналиста, известного своими откровениями о жизни правящего дома Аль Сауд, пришли в тот момент, когда переговоры между двумя странами, долгое время считавшимися стратегическими противниками, очевидно, были в самом разгаре. Аль-Кахтани называют ответственным за директивы для саудовской прессы с рекомендацией улучшить образ Израиля. По словам саудовских чиновников, бывший советник также принимал участие в закупке передовых технологий наблюдения у израильских фирм. Они были необходимы королевству для подавления политического инакомыслия, которое включало слежку за оппозиционерами и взлом электронных систем. Генерал-майор Аль-Ассири, который формально находился в подчинении у Аль-Кахтани, несколько раз тайно ездил в Израиль, став самым высокопоставленным саудовским чиновником, который там побывал.

Впрочем, говорить, что после убийства Хашогги и международного осуждения Эр-Рияда тенденция на саудовско-израильское потепление исчезнет, нельзя. Вероятно, страны продолжат выстраивать отношения. Укрепление связей уже выходит из непубличной сферы. Часть неба над Персидским заливом откроется для самолетов из Израиля в ближайшее время. Об этом объявил сам премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. "Когда я находился с визитом в Омане, я говорил с султаном Кабусом, который подтвердил мне: компании El Al будет разрешено летать над Оманом", – поделился глава правительства, который параллельно отметил: между его страной и государствами Персидского залива действительно происходит сближение. Это стало возможным благодаря качеству израильских разведданных, которые не раз помогали властям арабских стран предотвращать теракты, отметил Нетаньяху.

У стран есть взаимный экономический интерес. Саудовское правительство вложило как минимум 100 млн долл. в разные израильские компании, по словам источников, близких к сделкам. Чиновники из Саудовской Аравии утверждают: несмотря на то что после убийства Хашогги договоренности были частично заморожены, контакты по ним продолжаются. Глава Моссада Йоси Коэн несколько раз встречался с саудовскими чиновниками в течение прошлого года. Бизнес-интересы двух стран сходятся в сфере шпионского программного обеспечения. Так, по утверждению WSJ, Аль-Кахтани стремился получить программы, созданные израильским производителем NSO Group и одной из его дочерних фирм. "Аль-Кахтани был ключевым игроком во всем этом, – говорит один из саудовских чиновников. – Он хотел лучшего и знал, что израильские фирмы предлагают только лучшее". Сама NSO Group утверждает, что предоставляет свои технологии разведывательным и правоохранительным органам в целях борьбы с терроризмом.

В настоящее время наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальман, которого назвали главным заказчиком убийства Хашогги, пытается нейтрализовать эффект от этого скандала, подготовив историческую встречу с лидером Израиля. Об этом пишет базирующийся в Британии портал Middle East Eye. По его данным, наследник саудовского престола "всерьез рассматривает" организацию переговоров в духе Кэмп-Дэвидских соглашений, на которых присутствовал бы и американский президент Дональд Трамп. По словам источника Middle East Eye, принц Мухаммед создал группу специалистов, которые бы разработали повестку встречи. Однако главной целью этого мероприятия должно стать изменение образа кронпринца.

В экспертной среде отмечают, что факт причастности занимавшихся израильским досье саудовских советников к "делу Хашогги" не бросает тень на репутацию еврейского государства. "Репутации Израиля это не вредит, – заявил "НГ" старший преподаватель департамента политической науки Высшей школы экономики Леонид Исаев. – Думаю, здесь произошло стечение обстоятельств, что эти же люди отвечают за израильскую тематику. Саудовцы найдут других людей".

Источник - ng.ru
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