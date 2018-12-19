 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воздух Донбасса пропитан сирийской "химией". Что делает британский спецназ на юго-востоке Украины?
08:38 20.12.2018

19.12.2018

Александр Шарковский
Заместитель ответственного редактора НВО

Появление английских военных в прифронтовой зоне Донбасса и на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) изначально самым серьезным образом насторожило и командование милиции ДНР, и Москву, которая является гарантом выполнения Минских соглашений и участником переговоров в "нормандском формате". История явления британских военнослужащих 22-го полка SAS (см. "Спецназ на службе ее величества" в "НВО" от 14.08.15) берет начало в феврале этого года. Об этом стало известно от представителя военного ведомства ДНР Эдуарда Басурина: "В зоне ответственности 93-й отдельной механизированной бригады в районе города Волноваха отмечено прибытие группы иностранных инструкторов во главе с представителем Вооруженных сил Великобритании".

Во второй половине ноября в городе Бахмут (Артемовск) в расположении штаба 72-й механизированной бригады ВСУ вновь появились британские военнослужащие, часть из них была идентифицирована как спецназовцы. Вслед за этим событием англичан заметили облаченными в костюмы химзащиты в районе населенных пунктов Дача и Дзержинск, вблизи линии разграничения, у них были с собой ящики с маркировкой, обозначающей химическую опасность. На этот раз последовало заявление представителя пресс-службы ополчения ДНР Даниила Безсонова о том, что ВСУ готовят наступление в районе Горловки и в связи с этим возможна диверсия на химическом заводе "Стирол" (производит удобрения), которую, по его версии, и должны были осуществить специалисты из Туманного Альбиона. "Украинская сторона не оставляет намерений о проведении химической диверсии на севере ДНР. Нашей разведкой получены данные о прибытии в штаб 72-й бригады в Артемовске группы военных специалистов из Великобритании. Часть из прибывших входит в состав подразделений Сил спецопераций Вооруженных сил Соединенного Королевства", – сказал Безсонов. И сразу в воздухе запахло "Солсбери". Когда в указанные сроки ничего не произошло, представителям милиции ДНР Безсонов сделал новое заявление: "Мы не исключаем, что ввиду раскрытия планов проведения диверсии на заводе "Стирол" украинская сторона попытается инсценировать химическое заражение вблизи линии соприкосновения и тем самым спровоцировать эвакуацию местных жителей".

Следующее сообщение о подготовке англичанами химической диверсии в Донбассе прозвучало из уст Эдуарда Басурина в начале декабря. Ее, по информации разведки ДНР, должны были совершить украинские спецслужбы в Мариуполе, а подготовкой занимались все те же британцы. По данным командования ополчения, за несколько дней до начала действий на металлургическом комбинате имени Ильича планировался подрыв хранилища с химикатами. Ответственность за этот акт Киев, естественно, должен был возложить на ДНР, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Здесь Басурин провел аналогию с действиями "Белых касок" в Сирии, по его мнению, инсценировавших химические атаки, ответственность за которые была возложена на Башара Асада. В подтверждение слов Басурина посольство РФ в Лондоне заявило, что британцы наращивают свое присутствие на юго-востоке Украины. Но при этом была сделана оговорка: мол, эти данные требуют проверки. Как бы то ни было, сам факт появления информации о возможности применения отравляющих веществ на территории Донбасса весьма тревожит. Тем более что еще свежи воспоминания о последствиях химических атак в Сирии. Памятуя, что нет дыма без огня, не стоит с легкостью подходить к возможности повторения сирийского сценария в Донбассе. Если факт применения токсичных веществ здесь будет зафиксирован, реакцию Запада предугадать несложно.

Пока известно, что команда Петра Порошенко нуждается в продлении военного положения и, возможно, в его расширении на всю территорию страны. Киев сумел добиться признания своей резолюции по Крыму на Генассамблее ООН и продолжает развивать информационную кампанию против Москвы. На линии противостоянии ВСУ и ополчения Донбасса намечается эскалация военных действий. Украинская сторона сосредоточила 12 тыс. солдат – 4 бригады, более 50 танков, свыше 200 единиц ствольной и реактивной артиллерии в районе Мариуполя и около 20 тыс. штыков – 6 бригад, более 120 танков, около 250 единиц ствольной и 110 единиц реактивной артиллерии севернее Горловки. Секретарь украинского Совбеза Александр Турчинов заявил о подготовке нового керченского морского похода ВМСУ и предложил Западу в нем поучаствовать. Поступают и другие сообщения о действиях английского спецназа и их намерениях захватывать в плен командиров ополчения ДНР. Вдобавок ко всему российский МИД и глава Крыма Сергей Аксенов практически одновременно заявили, что 24–25 декабря Украина собирается обстрелять Крым в районе Перекопа. Складывается, мягко говоря, непростая обстановка в регионе, включающем Крым, Севастополь, акваторию Азовского моря и территории Донецкой и Луганской республик. В общем, ситуация напоминает события 165-летней давности, когда России предстояла Крымская война, которую историки иногда называют малой мировой. И немудрено – против Российской империи воевала коалиция стран, представлявших не только большую часть Европы, Ближнего Востока, но и другие регионы мира. В нее входили: Франция (с ее обширными колониями в Африке), Британия (над чьими владениями не заходило солнце), Пруссия (Германия), Сардинское королевство (Италия), Гельветическая республика (Швейцария), Австрийская империя (Австрия, Венгрия, Чехия, Словакия, Хорватия, Словения, Босния и Герцеговина, Северная Италия, южная Польша, западная Украина), Швеция, Норвегия и Турция (Турция, Албания, Македония, Ливан, Ирак, Сирия, Аравия, Иордания и другие).

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1545284280
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