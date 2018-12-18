 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Русский алюминимум. Госдеп США наложил лапу ("отжал") у рос-латифундистов кормушку
08:42 20.12.2018

Управление ключевыми активами Олега Дерипаски переходит в США и Великобританию

Олегу Дерипаске удалось добиться снятия санкций США со своих ключевых активов - En+, "Русала" и "Евросибэнерго". Для этого бизнесмену пришлось не только резко снизить доли в компаниях (часть акций головной En+ придется отдать ВТБ, Glencore и благотворительному фонду), но и отдать почти полный контроль над ними через советы директоров "Русала" и En+ гражданам США и Великобритании. Сам господин Дерипаска остается в черном списке и не сможет получать доход от своих активов.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США сообщило, что через 30 дней снимет санкции с ключевых активов Олега Дерипаски - "Русала", "Евросибэнерго" и группы En+. Условием называется согласование "плана Баркера" (TOR), который был представлен OFAC экс-министром энергетики Великобритании Грегори Баркером и предполагал утрату господином Дерипаской контроля над активами. Сам бизнесмен останется под санкциями, сообщает OFAC.

Как En+ просила временно снять санкции, чтобы завершить "план Баркера"
Как En+ просила временно снять санкции, чтобы завершить "план Баркера"
Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и их ключевые активы попали в SDN-list (черный список) 6 апреля, после этого граждане и компании из США не могут вести с ними дела. Это затронуло группу "Ренова" господина Вексельберга, а также "Базэл" господина Дерипаски, его группу En+, в которой он владел 66% и через которую контролировал 48,13% акций "Русала" и "Евросибэнерго". Санкции должны были вступить в силу в июне, но после начала переговоров по плану Баркера срок смещался, сейчас это 21 января. Группы "Русские машины" и ГАЗ из-под санкций не выведены.

В итоге условия TOR выглядят во многом как передача контроля над активами Олега Дерипаски США. В частности, в "Русале" бизнесмен сохранит в прямой собственности лишь 0,01% акций. En+ продолжит контролировать и "Русал", и "Евросибэнерго", но доля господина Дерипаски в самой группе снизится с 66% до 44,95% без права увеличения за счет передачи части акций ВТБ (или иному лицу, не включенному в SDN-list и согласованному OFAC), части - в благотворительный фонд, а также сделки с трейдером Glencore (его доля в "Русале" в 8,75% должна была быть обменяна на 10,55% акций En+).

Почему срок прекращения отношений группы ГАЗ с компаниями США был сдвинут почти на два месяца
Почему срок прекращения отношений группы ГАЗ с компаниями США был сдвинут почти на два месяца
Бизнесмен не сможет получать дивиденды ни от одной из этих компаний (они будут поступать на заблокированный счет), но получит право голосовать 35% акций En+. Голоса по оставшемуся пакету перейдут к фонду, который будет обязан занимать позицию "большинства акционеров". Одновременно En+ обязана передать независимому лицу голоса акционеров, имеющих семейные или профессиональные связи с Олегом Дерипаской, то же условие поставлено ВТБ. Кроме того, ни En+, ни любая дочерняя структура группы не смогут изменить место своей регистрации на Россию без утверждения советом директоров в его новом составе и OFAC.

В совете директоров En+ господин Дерипаска сможет номинировать только четырех из 12 членов, остальные должны быть независимы от него. Шесть членов совета должны быть гражданами США или Британии, а весь состав советов директоров En+ и "Русала" должен быть согласован с OFAC. В "Русале" из 14 членов совета директоров восемь должны быть независимы от Олега Дерипаски, а нынешний глава совета, управляющий директор Nord Stream AG Маттиас Варниг, считающийся близким к Владимиру Путину, должен покинуть пост. Вашингтон также получит право на дальнейшие проверки возможных связей En+ и "Русала" с Олегом Дерипаской или связанными с ним сторонами, причем компании должны сами извещать OFAC о подобных изменениях. Обязан сообщать OFAC о том, что не действует в интересах господина Дерипаски или иного лица, внесенного в SDN-list, и глава "Евросибэнерго". Получить оперативные комментарии в структурах Олега Дерипаски и ВТБ вечером 19 декабря не удалось.

Как правительство поможет "Русалу"
Как правительство поможет "Русалу"
Партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич отмечает, что после вывода компаний из-под санкций они смогут работать в обычном режиме. Но резкого снижения цен на алюминий ждать не стоит, считает Максим Худалов из АКРА, "фактор "Русала"" был отыгран еще в августе. Сейчас цены на металл и так снижаются и продолжат падать вслед за себестоимостью электроэнергии, поясняет эксперт, и напрямую связывать это со снятием санкций с "Русала" вряд ли стоит. Господин Худалов добавляет, что раньше можно было трактовать действия Вашингтона как желание улучшить положение конкурента "Русала", американской Alcoa, но снятие санкций делает эту версию сомнительной. Он допускает, что продажа как минимум части акций "Русала" может быть реальной, то есть ВТБ в сделке представляет интересы "крупной российской компании".

Объявление о снятии санкций произошло почти одновременно с заявлениями о выводе войск США из Сирии, но директор Института международных отношений и управления МГИМО американист Михаил Троицкий связи между этими событиями не видит. "Снятию санкций предшествовал долгий бюрократический процесс, бизнесмен избавлялся от акций, лоббировал в Конгрессе, работал с Минфином США,- сообщил "Ъ" эксперт.- А вывод войск из Сирии больше связан с личным решением Дональда Трампа и продиктован его желанием улучшить внутриполитический имидж".

Владимир Дзагуто, Наталья Скорлыгина, Андрей Райский, Михаил Коростиков, Ольга Никитина
Газета "Коммерсантъ" №235 от 20.12.2018, стр. 1

Источник - kommersant.ru
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