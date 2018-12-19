Экипаж дырявого космолета "Союз МС-09" благополучно приземлился 147 км восточнее Жезказгана

09:39 20.12.2018

Космонавты МКС вернулись на Землю после длительной экспедиции



Спускаемый аппарат с международным экипажем благополучно приземлился в Карагандинской области.



Члены экипажа транспортного пилотируемого корабля (ТПК) "Союз МС-09", отстыковавшегося сегодня от Международной космической станции (МКС), благополучно вернулись на Землю, сообщается на официальном сайте Корпорации "Роскосмос".



Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмосa Сергеем Прокопьевым, астронавтом ESA Александром Герстом и астронавтом NASA Сериной Ауньен-Чэнселлор совершил посадку 147 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане 20 декабря 2018 года в 8:02 мск.



Командир корабля Сергей Прокопьев во время всех операций по возвращению экипажа задействовал для переговоров с Землей дублирующую систему связи своего скафандра. Параллельно с Сергеем Прокопьевым репортаж о процессе посадки вел бортинженер-1, астронавт ESA Александр Герст.



Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно. Самочувствие вернувшихся на Землю членов экипажа хорошее.



Продолжительность пребывания в космическом полете экипажа длительной экспедиции МКС-56/57 составила 197 суток. ТПК "Союз МС-09" находился в составе МКС с 8 июня 2018 года.



За время пребывания на Международной космической станции экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов по программе длительной экспедиции, поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по ее дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями.



В район предполагаемого приземления спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-09" выехали четыре поисково-эвакуационных машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица" Центрального военного округа с наземными группами.



Машины повышенной проходимости доставили к месту предполагаемой посадки наземную поисково-спасательную группу, военных медиков, а также необходимое оборудование для безопасного извлечения космонавтов из спускаемого аппарата