 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Си Цзиньпин выразил уверенность в прошлом, - М.Коростиков
09:57 20.12.2018

40 лет политики реформ и открытости отмечали в Китае на фоне торговой войны с США

В Китае в среду завершились официальные торжества по поводу 40-летия политики реформ и открытости, поставившей страну на путь становления в качестве сверхдержавы. По этому случаю председатель КНР Си Цзиньпин прочитал полуторачасовую речь, наградил за вклад в реформы сто китайцев и десять иностранцев, но не озвучил никаких новых экономических реформ. На это сразу же негативно отреагировали рынки, ожидавшие свежих идей о том, как справиться с последствиями торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

"Талоны на зерно, одежду, мясо, рыбу, масло, тофу, книги отправились в музеи,- зачитывал Си Цзиньпин свою речь собравшимся в Доме народных собраний в Пекине.- Голод, недостаток одежды и трудности, которые преследовали наш народ тысячелетиями, в основном остались в прошлом и больше не вернутся". Среднегодовые темпы роста за прошедшие 40 лет, по словам главы КНР, составили 9,5%, а из состояния бедности удалось вытащить 740 млн человек. Но, сменил тон Си Цзиньпин, перед страной все еще стоят угрозы, единственный способ преодолеть которые - сплотиться вокруг Коммунистической партии Китая (КПК).

Нет никаких золотых правил, и не может быть никаких самоуверенных учителей, поучающих страну с 5000 лет истории и 1,3 млрд населения, как правильно развиваться",- добавил председатель КНР.

"Непоколебимая власть" КПК была объявлена Си Цзиньпином главным двигателем реформ последних 40 лет. "Практика реформ и открытости показала, что главенство КПК - ключевая черта социализма с китайской спецификой,- уверенно заявил председатель КНР.- Восток, запад, юг, север, центр - партия управляет ими всеми". Соратникам легкого пути он не обещал: впереди их ждут "невообразимые, ужасные волны" и "угрожающие штормы". Чтобы предотвратить их, необходимо "улучшать лидерство партии и качество государственного управления". Все действия партии в последние 40 лет Си Цзиньпин назвал абсолютно правильными. Помимо этого лидер КНР наградил за вклад в модернизацию страны сто китайцев и десять иностранцев. Россиян среди них не оказалось.

На каких принципах китайские реформаторы переустроили страну
На каких принципах китайские реформаторы переустроили страну
В речи, посвященной началу модернизации экономики Китая, собственно экономики было очень мало. Си Цзиньпин ограничился общими обещаниями "стимулировать энергию" как частного, так и государственного ее сектора, а также улучшать качество госрегулирования. Но он не сообщил ни о новых реформах, ни о том, как Китай собирается реагировать на развязанную США торговую войну. По сути, в значительной мере часть выступления лидера КНР, посвященная экономике, повторяла сказанное им же в 2013 году на XVIII съезде. Инвесторы ждали новостей и, не услышав, восприняли это как свидетельство не самых лучших перспектив: сразу после речи главный индекс Шанхайской фондовой биржи упал на 1,2%, Шэньчжэньской - на 1,5%.

Хроника торговой войны США и Китая
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Ключевая для современного Китая годовщина пришлась на трудный с точки зрения экономики период: в самом разгаре торговая война между США и КНР. В среду, как стало известно Reuters, на закрытых переговорах во Всемирной торговой организации между представителями Пекина и Вашингтона произошла словесная перепалка. Делегат США обвинил китайского коллегу в "наглом воровстве" технологий и "заваливании" американского рынка дешевыми товарами, сделанными на основе украденных идей. Представитель КНР был более сдержан, но назвал политику Дональда Трампа безрассудной и выразил надежду на то, что странам удастся договориться. В начале декабря стороны согласились на "перемирие", обещав не вводить в действие новые тарифы в течение 90 дней. Оно истекает в начале марта, и если компромисса достичь не удастся, то экономики двух стран существенно пострадают.

Именно формирование "кимерики", то есть растущая экономическая взаимозависимость США и КНР, в последние 40 лет во многом стало основой процветания Китая.
Инвесторы и бизнесмены ожидали, что в своей речи Си Цзиньпин расскажет о том, как страна собирается менять экономическую модель, потому что старая в условиях конфронтации с США работает все хуже. Индекс PMI, отражающий деловую активность, впервые за два года упал в Китае до 50 (ниже 50 - сокращение производства, выше 50 - рост производства), свидетельствуя о замедлении экономики. Продажи автомобилей за год упали в Китае на 11,7%, смартфонов - на 15,2%. Дошло до того, что Национальное статистическое бюро КНР запретило на этой неделе самой развитой китайской провинции Гуандун публиковать свой собственный региональный индекс PMI, велев отсылать информацию только в Пекин. Как сообщили источники гонконгской газеты South China Morning Post, сделано это было для того, чтобы не пугать инвесторов снижением производства.

По мнению замдиректора ИСАА Андрея Карнеева, задачей Си Цзиньпина было отнюдь не говорить о конкретных реформах, а внушить слушателям уверенность в том, что КПК не подведет народ в тяжелый исторический период. "Он упомянул в положительном контексте всех своих предшественников - от Мао Цзэдуна до Ху Цзиньтао, которого вообще-то при Си Цзиньпине было принято считать слабым лидером,- заметил в беседе с "Ъ" эксперт.- Задачей нынешнего лидера было создание образа продолжателя политики Дэн Сяопина, которая принесла китайскому народу процветание".

Михаил Коростиков
"Коммерсантъ" от 19.12.2018, 21:56

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1545289020
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