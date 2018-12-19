Уходя уходи. Трамп безоговорочно выводит амер-войска из Сирии

10:15 20.12.2018

Уходя уходи: Вашингтон предупредил Москву о выводе войск из Сирии

Американские военные покинут арабскую республику в срок до 100 дней



Эльнар Байназаров

Кирилл Гулов

Алексей Забродин

Алексей Рамм

19 декабря 2018,



США заранее предупредили Москву о возможном начале вывода войск из Сирии. Об этом "Известиям" сообщили несколько информированных источников в Минобороны РФ. Это было сделано, чтобы "снять лишние вопросы", когда американские военные начнут движение, уточнили в российском ведомстве. Заявление же Дональда Трампа о том, что уход войск США связан с победой над ИГИЛ - очередной блеф, сказал "Известиям" глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов. В самой Сирии сообщения о выводе американских военных из страны вызвали воодушевление - представители США находились в республике незаконно, подчеркнули в парламенте республики. Уход американцев позволит правительству вернуть под свой контроль территорию за левым берегом Евфрата и выйти к границе с Ираком.



США объявили о выводе войск из Сирии

Ушли не по-английски

В среду, 19 декабря, Дональд Трамп - по традиции в Twitter - заявил о том, что его страна победила ИГИЛ (запрещена в РФ). Именно это, по словам американского президента, было единственной целью пребывания войск Штатов на территории арабской республики. Вскоре стало известно, что Вашингтон уже начал вывод своих войск из Сирии.



По последним данным, на территории САР сейчас находится более 2 тыс. солдат США, которые дислоцированы в основном в районе восточного берега Евфрата. В сообщении Белого дома говорится, что несмотря на вывод американского контингента, на сирийской территории останутся войска коалиции.



При этом о своем намерении вывести из Сирии войска Вашингтон предупредил РФ за несколько дней до официального сообщения, уточнили источники "Известий" в российском военном ведомстве.



США эвакуируют своих дипломатов из Сирии в течение суток



- США по линии деконфликтизации на днях предупредили о возможном начале вывода войск из Сирии. Был озвучен район Дейр эз-Зора, - рассказал один из собеседников. - Это было сделано, чтобы, когда начнется движение, снять лишние вопросы и озабоченности у российской стороны.



Вьетнамский синдром



Словам Дональда Трампа о том, что США якобы победили ИГИЛ в Сирии, не верят ни сами американцы, ни их союзники, ни тем более мировое сообщество, заявил "Известиям" Владимир Шаманов.



- Те успехи в борьбе с ИГИЛ, которых удалось достичь в Сирии, - полностью заслуга российских воздушно-космических сил и части военно-морского флота во взаимодействии с турецкими и иранскими структурами, которые этим занимались. По существу, вывод американских войск из Сирии - позорное бегство, сопоставимое с их бегством из Вьетнама, - сказал депутат.



По мнению парламентария, американцы не собирались побеждать ИГИЛ, поскольку это "их люди". При этом он подчеркнул, что говорить о полной победе над терроризмом в Сирии пока рано.



В Пентагоне подтвердили вывод солдат США из Сирии

- ИГИЛ еще предстоит победить. Американцы, если не напрямую, то косвенно все равно будут способствовать этим подонкам, - уверен депутат. - Известно, что силы коалиции помогли перебросить террористов из Сирии в северо-западный Афганистан. Сегодня наибольшая опасность - это нападение ИГИЛ на Туркменистан и Узбекистан. Надо ждать очередных провокаций со стороны боевиков.



Давно пора



В сирийском парламенте новость о том, что США решили вывести войска, вызвала всеобщее воодушевление.



- США вошли в Сирию незаконно, и это является оккупацией. Их уход, безусловно, будет способствовать стабилизации ситуации, так как Вашингтон напрямую был вовлечен в поддержку террористов, - заявили "Известиям" в пресс-службе Народного собрания арабской республики.



Тот факт, что победу над ИГИЛ американцы решили присвоить себе, вызывает гнев и возмущение, подчеркнули в парламенте.



армия СШАФото: TASS/EPA

- Сам Трамп неоднократно говорил, что предыдущее руководство Штатов приложило руку к созданию "Исламского государства". Вскоре после того, как победу над ИГИЛ начала одерживать сирийская правительственная армия, американцы решили присвоить эти успехи себе, - заявили в Народном собрании.



В парламенте САР подчеркнули, что Москва и Дамаск неоднократно заявляли, что сирийскому урегулированию мешает именно американское присутствие.контингент США в САР



Партнеры по несчастью



Решение Дональда Трампа о выводе американских военных приведет к перекройке карты на территориях САР восточнее реки Евфрат, считает эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин. Вашингтон вновь предает своих давних партнеров в регионе - курдов, на которых он опирался на протяжении последних двух с половиной лет.



Оставляя курдов на сирийской земле без поддержки, американцы фактически отдают их в руки турецких вооруженных сил, подчеркнул эксперт.



- Одновременно это приведет и к тому, что официальное правительство Сирии распространит свою власть на восточные регионы Заевфратья и армия страны выйдет вплотную к границе с Ираком. Противодействовать усилению России и Ирана в САР Вашингтону уже не удастся. А Турция, в свою очередь, сможет решить свою глобальную задачу по установлению контроля за турецко-сирийской границей, - пояснил "Известиям" востоковед.



Трамп заявил о победе США над террористами ИГ в Сирии

Решимость поколебалась

В решении Дональда Трампа вывести войска из Сирии нет ничего удивительного - еще во время избирательной кампании он обещал прекратить участие США в разного рода конфликтах, считает президент Center on Global Interests Николай Злобин. По мнению эксперта, на хозяина Белого дома давно давили из-за данных обещаний, а выполнить его в Сирии оказалось проще всего.



- Вопрос в том, что американцы понимают под выводом регулярных войск. Возможно, они оставят там часть спецназа или какие-то спецслужбы. Наверняка, полностью уйти из Сирии США не удастся. Кроме того, в Вашингтоне давят на Трампа, чтобы он ни в коем случае не подписался под программами постконфликтного восстановления Сирии. США не хотят нести ответственность за это, - сказал "Известиям" политолог.



Формально Пентагон начал сирийскую кампанию 17 октября 2014 года, запустив операцию "Непоколебимая решимость". Ее целью была заявлена борьба с ИГИЛ в Сирии и Ираке. Основная деятельность американских военных подразумевала подготовку и оснащение вооружением Сил Демократической Сирии (СДС), оппозиционных официальному Дамаску, а также поддержка боевых действий своих прокси с воздуха.



Пушков оценил возможное желание Трампа уйти из Сирии

Тем не менее за этот срок на территории САР американскими военными были созданы десятки баз и опорных пунктов, которые в основном размещались восточнее реки Евфрат. Под контролем США в 2016 году была сформирована Демократическая федерация севера Сирии - автономное образование, подконтрольное курдскому меньшинству.



Совместная американо-британская база была создана и в населенном пункте Эт-Танф на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании. Впоследствии в радиусе около 50 км от этой базы была организована бесполетная зона.



Летом 2017 года, когда Сирийская арабская армия начала успешное наступление на осажденный боевиками город Дейр эз-Зор, поддерживаемые Вашингтоном курдо-арабские оппозиционные силы взяли под контроль нефтегазовые месторождения на юге одноименной провинции. Вскоре после этого операции СДС против террористов приняли вялотекущий характер.