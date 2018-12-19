По барабану... счетчика. "Алматыгаз" кошмарит горожан фантастическими счетами за "услуги"

10:32 20.12.2018

"Алматыгаз" прокомментировали ситуацию с огромными счетами алматинцев



В пресс-службе "Алматыгаз" сообщили, что у жителей мегаполиса подошел срок проверки счетчика.



О том, что алматинцы получили многотысячные счета за газ, сообщает "31 канал". Возмущенные потребители обратились к поставщику услуг.



Так, жители рассказывают, что в квитанциях указана сумма от 45 до 106 тысяч тенге. Сумма оказалась в разы больше, чем потребители платили ранее.



В пресс-службе "Алматыгаз" корреспонденту BNews.kz, в свою очередь, сообщили, что это связано с истечением срока проверки счетчика.



"Счета с начислениями по нормативу получили те, у кого подошел срок поверки. Все проводится по правилам и нормам. После поверки высчитывается сумма оплаты и сумма переплаты, которая идет в зачет дальнейших счетов", - пояснили в "Алматыгаз".



Согласно базе данных газовиков, если истек срок поверки счетчика, то за два месяца до истечения срока поверки, об этом указывается в квитанции. Также эту информацию можно получить самостоятельно посредством мобильного приложения АО "АЛСЕКО".



"После этого уведомления потребитель обязан сделать поверку счетчика газа. Обычно потребители не спешат реагировать на уведомление. Если уведомление получили в теплое время года, они спокойно платят по нормативу 10 м/куб на человека для пищеприготовления. Это примерно, если в доме проживают два человека, в месяц около 700 тенге. А с наступлением холодов кроме норматива на пищеприготовление, надо платить по нормативу за отопление. Норматив на отопление 7 м/куб газа на 1 м/кв. Если потребитель проживает в доме с площадью 100м/кв., то по нормативу выходит примерно 12400 тенге. Увидев в квитанции вместо летних 700 тенге, 12400 тенге, потребители разом идут в ЦОНы, расположенные в здании АРЦ (Алматинский расчетный центр). Если учесть, что количество получивших уведомление с мая месяца, около 10 тыс потребителей, можно представить, сколько человек с началом отопительного сезона, пришли в спецЦОН", - сообщили в "Алматыгаз".



По мнению газовиков, установка счетчика газа в доме – это серьезная экономия. Счетчик газа снижает их расходы примерно на 20-50%, поскольку оплата будет за то количество газа, которое реально потребляется. Выбор счетчика газа можно осуществить самостоятельно, по приемлемой цене, или приобрести его в газовом хозяйстве, по месту жительства.



Кроме того, Алматинский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак" сообщает, что по всем вопросам, касающимся бытовых газовых приборов учета, прием заявок производится по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова,125 БЦ "Номад"; ТОО "Алау Газ" по адресу: г. Алматы ул. Бокейханова 53А; ТОО "Aktobe Gas Innovation" по адресу: г. Алматы ул. Бокейханова 55Б.



Алматинский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак" рекомендует своевременно производить поверку приборов учета. Также, во избежание прекращения поставки газа потребителям необходимо производить оплату за поставленный товарный газ в установленные сроки (до 25 числа следующего за расчетным).