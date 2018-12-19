 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Очень много случаев сексуального насилия". Каково быть педерастом в Казахстане?
10:42 20.12.2018

"Очень много случаев сексуального насилия": ЛГБТ в Казахстане по-прежнему боятся идти в полицию

Власти Казахстана отрицают, что представители ЛГБТ-сообщества подвергаются какой-либо дискриминации. Но анонимный опрос "Расскажи о беде", проведенный активистами ЛГБТ-портала Kok.team.kz, показывает, что это не так. Организаторы опроса получили десятки сообщений о преступлениях, совершенных в Казахстане против ЛГБТ, в том числе – об избиениях и изнасилованиях.

Всего редакция выявила порядка 60 преступлений против ЛГБТ. Из них более 40 случаев можно классифицировать как преступления против личности.

"Эта цифра говорит о том, что произошло 45 преступлений, о которых не знает наша полиция. И не узнает, потому что люди боятся обращаться в полицию с заявлением, – настаивает Данияр Сабитов, редактор ЛГБТ-сайта Kok.team.kz. – Потерпевшим придется рассказывать, при каких условиях были совершены эти преступления. И люди боятся, что полиция раскроет их ориентацию, что она станет публичной".

Активисты говорят, что преступлений против ЛГБТ в Казахстане совершается намного больше, чем показал опрос. Но не все готовы рассказать о них даже на условиях анонимности.

"Написал парень из города К., я не буду говорить откуда. Он пишет: "Обо мне знает практически весь город, и однажды на меня напали 20 человек, избили меня до полусмерти", – пересказывает слова анонимного респондента Сабитов. – Он пишет: "Я боюсь выходить из дома, я боюсь куда-то обращаться и я не знаю, что мне делать".

Лишь единицы из ЛГБТ-сообщества сегодня готовы жить в Казахстане и открыто говорить о своей ориентации. Амир Шайкежанов не скрывает, что он гей. Он говорит, что угрожают ему, в основном, только в соцсетях – пишут сообщения и комментарии, пропитанные ненавистью. Но таких, как он, кто могут свободно говорить не только о себе, но и о проблемах ЛГБТ-сообщества Казахстана, – в стране единицы. Другие его знакомые, по словам Амира, испытывают на себе большую агрессию и давление.

"Людей увольняли из-за того, что они относились к ЛГБТ или говорили об этом, – рассказывает Амир Шайкежанов. – Я знаю людей, которые просто выходили из клуба и получали в лицо удар практически без предупреждения. Очень много случаев, связанных с сексуальным насилием, особенно в отношении девушек или транс-женщин".

Шайкежанов говорит, что в зоне буллинга в Казахстане оказываются не только сами геи, но и те, кто ассоциируются с ними, но не относятся к ЛГБТ-группе. На них тоже распространяются стереотипы, связанные с представителями меньшинств.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1545291720
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