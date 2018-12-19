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|США провели в Абу-Даби секретно-сепаратные "плодотворные" переговоры с талибами
10:44 20.12.2018
Посланник США по Афганистану провел в ОАЭ "плодотворные" переговоры
Специальный посланник США по Афганистану Залмай Халилзад назвал "плодотворными" встречи, проведенные им на этой неделе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в рамках усилий по содействию началу прямых переговоров между талибами и Кабулом.
Хотя проводившиеся в столице ОАЭ Абу-Даби при посредничестве США в течение трех дней встречи завершились без прорыва, однако эти обсуждения рассматриваются как важный шаг для запуска переговорного процесса между правительством Афганистана и вооруженной группировкой.
"Провел плодотворные встречи в ОАЭ с афганскими и международными партнерами по содействию межафганскому диалогу в направлении завершения конфликта в Афганистане", - говорится в twit-сообщении Халилзада. По пути в Кабул 19 декабря Халилзад посетил Исламабад, где встретился с главой армии Пакистана.
В заявлении посольства США в Афганистане говорится, что Халилзад планирует проинформировать президента Афганистана Ашрафа Гани и главу исполнительной власти этой страны Абдуллу Абдуллу о своих встречах с "региональными партнерами и другими сторонами, заинтересованными в урегулировании конфликта в Афганистане путем переговоров".