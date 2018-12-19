И не гу-гу... Генпрокуратура Узб уверяет: Гульнара Каримова прилежно сидит в узб-кутузке

10:46 20.12.2018

Старшая дочь ныне покойного первого президента Узбекистана в настоящее время отбывает наказание на территории республики.



Об этом на заседании Международного пресс-клуба, прошедшего в среду в Ташкенте, сообщил заместитель генерального прокурора Узбекистана Эркин Юлдашев.



"Гульнара Каримова отбывает назначенное судом наказание на территории Узбекистана", – сказал Юлдашев.



Кроме того, на заседании МПК Эркин Юлдашев прокомментировал ход уголовных дел в отношении экс-генпрокурора Рашида Кадырова и бывшего первого заместителя председателя Государственного налогового комитета Абдусалома Юлдашева.



"Следствие по делу бывшего генерального прокурора Рашида Кадырова на стадии завершения. Итоги уголовного дела будут детально освещены населению, об этом руководитель страны говорил не раз. Мы сообщим о дате и месте суда", – сказал он.



По словам заместителя генпрокурора, следствие по уголовному делу в отношении Абдусалома Юлдашева продолжается. В конце мая он был арестован в Ферганской области и доставлен в Ташкент.



Напомним, что на прошлой неделе бывшие и нынешние чиновники узбекского правительства сообщали "Озодлику", что следствие по делу экс-генпрокурора Рашида Кадырова и 24 лиц, арестованных в рамках возбужденного против него уголовного дела, завершилось в начале этого месяца. Их адвокатам дано время до 25 декабря ознакомиться с обвинительным заключением, говорили наши источники.