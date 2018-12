Совет директор Казахстанских железных дорог возглавил немец Кун

Решением единственного акционера АО "Национальная компания "Қазақстан темiр жолы" от 4 декабря прекращены полномочия председателя совета директоров Аскара Мамина.

На этот пост избран/назначен независимый директор Кристиан Кун. Также членом совета директоров стал Андрей Кравченко, с октября работающий управляющим директором по правовому сопровождению и рискам АО ФНБ "Самрук-Казына".

Кристиан Кун (Christian Kuhn)

Дата рождения: 1 июля 1965 г. Франкфурт-на-Майне

Гражданство: Германия

Семейное положение: Женат, двое детей

Начинал свою деятельность в Университете Ганновера научным сотрудником Института транспортировки, строительства ЖД и операционной деятельности , Доктор наук в Университете Ганновера (кандидат технических наук) - 2/1992 – 2/1996;

Deutsche Eisenbahn Gesellschaft GmbH (DEG) -руководитель проекта, глава отдела по грузовым перевозкам - 3/1996 – 12/1999;

Connex (Veolia group), 3/1996 – 10/2005;

Connex Cargo Logistics GmbH (CCL) - управляющий Директор Connex Cargo Logistics (CCL) - 11/2000 – 10/2005;

Industriebahn-Gesellschaft Berlin GmbH (IGB) и Niederbarnimer Eisenbahn AG (NEB) - управляющий Директор IGB и член Правления NEB - 8/1998 – 2/2005;

Deutsche Bahn AG - Член Правления, Управляющий Директор - 11/2005 – 2/2009 и 1/2010 – 5/2011;

Подразделение сталелитейной и угольной промышленности, Stinnes Freight Logistics/Railion Deutschland AG - глава подразделения сталелитейной и угольной промышленности -11/2005 – 2/2009;

Martrade Holding - управляющий Директор Martrade Holding und Management GmbH,Независимый Директор Martrade Group и Tata Martrade International Logistics Ltd (TMILL), Колката, Индия - 4/2009 – 1/2015 до 9/2016;

Заместитель Председателя Правления Производства DB Schenker Rail, 1/2010 – 5/2011, Управляющий Директор по производству DB Schenker Rail GmbH, Независимый Директор BLS Cargo AG (Берн), NordCargo srl (Милан), DB Schenker Rail Scandinavia A/S (Копенгаген) и XRail SA (Брюссель);

С 06/2011 – 9/2015 работал в качестве независимого консультанта в сфере ЖД и логистики.

С 10/2015 – по настоящее время в Neuss-Dusseldorfer Hafen GmbH & Co KG Управляющий директор.

С 10/2015 – до 10/2016 также Управляющий директор в RheinCargo GmbH & Co KG.

С 01.08.2014 избран Независимым директором, членом Совета директоров Акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" (выписка из протокола Правления №36/14 АО "ФНБ "Самрук – Казына").

С 26 февраля 2018 года член Совета директоров – Независимый директор АО "Lietuvos Gelezinkeliai" ("Литовские железные дороги").

С 4 декабря 2018 года избран Председателем Совета директоров Совета директоров Акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" (выписка из протокола Правления №38/18 АО "ФНБ "Самрук – Казына").