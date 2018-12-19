Под корешок. Принципы озеленения, которые предлагает мэрия, приведут Бишкек к катастрофе, - Э.Шукуров

10:57 20.12.2018

20 декабря 2018, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА



В столичном муниципалитете неправильно подходят к вопросу озеленения Бишкека. Об этом на пресс-конференции в Ботаническом саду сообщил эколог, председатель наблюдательного совета общественного фонда "Инициатива Арча" Эмиль Шукуров.



Он отметил, что некоторые деятели ездят по странам Европы, а потом говорят, что нам не нужны деревья.



"В Европе климат морской, там можно обходиться без деревьев, а у нас только озеленение может создавать приемлемую среду обитания", - сказал Эмиль Шукуров.



По словам эколога, если следовать принципам озеленения, которые предлагает мэрия, это приведет к катастрофе.



"На одном из форумов бывший вице-мэр убеждал, что сажают больше, чем вырубают. Это ложь. Надо мерить не саженцами, а кронами. Именно она главная в озеленении", - отметил он.



Эмиль Шукуров добавил, что большое значение в озеленении имеет Ботанический сад, необходимо его поддерживать.



"Ботанический сад находится на серьезной точке своего развития. Нападок было на территорию огромное количество, еще аппетиты не умерились, но думаем, что совместными усилиями нам удастся не только отстоять территорию, но и дать новое дыхание. Это важно не только для Ботсада, но и для Кыргызстана и Центральной Азии", - сказал Эмиль Шукуров.



Он подчеркнул, что ботанические сады являются проводниками растений из дикой природы в культурную среду, их потом используют для озеленения.