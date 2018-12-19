Шмели против трутней. В Киргизии зарождается полит-движение "СДПК без Атамбаева"

10:59 20.12.2018

Движение "СДПК без Атамбаева" приглашает на свой съезд экс-президента страны



Партия не собственность экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом заявлено на партийной конференции движения "СДПК без Атамбаева", которая прошла сегодня в Октябрьском районе Бишкека.



По словам лидера движения Сагынбека Абдрахманова, никакого раскола в политической организации нет. Есть партия, есть сторонники Алмазбека Атамбаева, есть оппоненты, не согласные с курсом, который проводят первые.



"На съезд, который мы проведем в самое ближайшее время, официально приглашаем бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, депутата Жогорку Кенеша Ирину Карамушкину, Фарида Ниязова. Пусть Алмазбек Атамбаев докажет, что достоин быть лидером СДПК. Но он не придет. А вопрос о его исключении из партии мы будем обсуждать все равно и поставим вопрос на голосование", - сказал Сагынбек Абдрахманов.



До конца года пройдет завершающая - городская Бишкекская - партконференция. А в первых числах января движение "СДПК без Атамбаева" проведет съезд.



20 декабря 2018, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ