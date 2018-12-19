Кыргызстан выпустил в обращение модифицированные банкноты 4 серии

12:51 20.12.2018

Национальный банк Кыргызской Республики сообщает, что с 20 декабря 2018 года на всей территории Кыргызской Республики в обращение вводятся модифицированные банкноты IV серии номиналами 20 и 5000 сом образца 2016 года.



Выпуск банкнот номиналами 20 и 5000 сом образца 2016 года завершает плановое обновление модифицированных банкнот IV серии национальной валюты.



Модифицированные банкноты IV серии номиналами 20 и 5000 сом образца 2016 года имеют:



· Четко выраженный портрет, выполненный классическом методом.



· Элемент Mask. На просвет появляется слово "сом" (только на банкноте 5000 сом).



· Год выпуска: 2016.



Модифицированные банкноты национальной валюты IV серии будут действовать наряду с ранее выпущенными в обращение банкнотами номиналами 1, 10, 50 тыйын, 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 и 5000 сом национальной валюты Кыргызской Республики.



Все банкноты национальной валюты имеют статус официального средства платежа на территории Кыргызской Республики и подлежат обязательному приему в качестве платежного средства независимо от года выпуска.