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Пол Робертс: Почему российская власть упорно не защищает своих граждан
13:10 20.12.2018

Кремль не понимает, что США уже объявили войну России

Способна ли Россия понять, что Вашингтон не хочет никакой иной сделки с Россией, кроме как российской вассальности, и что полагаться на соглашения с Западом является бредом?

Имеются некоторые признаки того, что Россия учится, но, кажется, весьма медленно.

Как сообщает издание Russia Insider, российские власти заявили Израилю, что нанесение ударов Израилем по сирийской территории более неприемлемо.

Russia Insider также сообщает, что когда Путина спросили, не воспользуется ли Киев сосредоточенностью России на чемпионате мира по футболу для того, чтобы напасть на Донецкую и Луганскую республики, он ответил, что наступят серьезные последствия, в том числе для самой государственности Украины.

Эти заявления обнадеживают, поскольку они показывают, что Путин научился тому, что подставлять Вашингтону и Израилю вторую щеку после удара по первой ведет не к дипломатическим решениям, а к дальнейшим провокациям. Тем не менее, Путин все еще, кажется, держится за свою веру в соглашения. Путин говорил, что решение для Украины заключается в соблюдении Минского протокола.

Минский протокол возвращает Донецкую и Луганскую республики Украине. Российские власти рассчитывают, что русское население этих отколовшихся республик уравновесит нацистские элементы на Западной Украине и, таким образом, хоть как-то восстановит политический баланс внутри Украины.

Недостаток политической линии России заключается в том, что она упускает из виду тот факт, что Украина является вассалом Вашингтона и что Вашингтон намерен использовать своего вассала, чтобы разжигать проблемы для России. Для Путина было бы наивным считать ожидаемые насильственные акции последствиями политических проблем украинского президента. Эти ожидаемые насильственные меры демонстрируют намерение Вашингтона либо дискредитировать Путина в глазах русских националистов (т.е., в понимании американцев, патриотов - С.Д.) за его отказ защищать русское население от нападения со стороны Украины, либо, если Россия вмешается, демонизировать Россию как агрессора, который опять вторгся на Украину.

Отказавшись признать референдумы в Донецке и Луганске о воссоединении с Россией подобно Крыму, российские власти сотворили для себя безвыигрышную ситуацию. Отказ от реинкорпорации Донецка и Луганска в Россию был стратегической ошибкой российской власти.

Трудно понять как российской власти пришла идея о том, что Вашингтон собирался позволить Украине вернуться к разумным отношениям с Россией. Эта идея настолько неразумна и невероятна, что вывод сводится к тому, что России предстоит еще очень многому учиться.

Российская власть, кажется, не осознает, что Вашингтон, фактически, уже объявил войну России. Санкции могут быть законными только тогда, когда они вводятся Организацией объединенных наций. Санкции, введенные против России, являются односторонними и, потому, абсолютно незаконны. Они представляют собой нападение Америки на Россию. В ответ Россия не сделала, практически, ничего.

Российская власть не защищает своих граждан. Как сказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, для того, чтобы остановить жестокое обращение - по сути, пытку - Мария Бутина была вынуждена согласиться с обвинительной сделкой для того, чтобы ее смогли обвинить в отсутствие доказательств.

Адвокат Бутиной Дэн Ковалик констатировал правду, когда сказал: "Они сломили ее. Они надругались над ней. Они изнасиловали ее в тюрьме, и теперь она признает себя виновной. Люди должны быть весьма шокированы этим потому, что изначально они, без каких бы то ни было оснований, утверждали, что она продавала секс в обмен на доступ (к влиятельным лицам - С.Д.). Это оказалось ложью, и они сняли эти обвинения. То, как с ней обращались, достойно абсолютного презрения и отвращения".

После того, как ее подвергли незаконным пыткам, Бутину отправили на нелегальный показательный процесс, целью которого было подкрепить фальшивые сообщения о том, что Россия представляет собой угрозу. Российская власть выступила с жалобами, но на этом все и закончилось.

На просторах России находится множество американцев, которых, с полным на то основанием, можно было бы арестовать как шпионов. Почему Россия не задержала несколько дюжин, или несколько сотен, из них и не подвергла их такому же обращению? Китайцы, по крайней мере, задержали двоих канадцев в ответ на незаконный арест китайского топ-менеджера по указке Вашингтона. Рон Унз показал, что Китай мог бы еще сделать, но кажется, что китайское руководство более заинтересовано в деньгах, чем в поднятии престижа своей страны путем использования тех полномочий, которыми оно располагает.

Россия и Китай чуть-чуть прогрессируют в проходящей гонке, но до настоящих результатов им еще очень и очень далеко.

Причина того, что это представляет серьезный интерес, заключается в том, что отсутствие надлежащих ответов со стороны России и Китая не только не ведет к разрядке ситуации; такое поведение лишь поощряет на еще большие провокации. А по мере того, как провокации нарастают по уровню возмутительности и наглости, неспособность властей России и Китая занять твердую позицию будет иметь своим результатом войну, а не мир.

Автор: Пол Крэг Робертс (Paul Craig Roberts), доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты "Уолл-стрит-джорнел", журнала "Businessweek" и информационного агентства "Scripps Howard News Service". В свое время был автором постоянной колонки в газете "The Washington Times". Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1545300600
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