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Зияющие глубины. Рыночный омут Узбекистана, - С.Кожемякин
13:39 20.12.2018

Узбекистан: зияющие глубины рыночного омута

Чтобы жить так же богато, как развитые государства, Узбекистан должен построить "настоящую рыночную экономику". С таким заявлением выступил президент Шавкат Мирзиеев. Тем самым руководство республики еще раз подтвердило курс на либеральные реформы, уже идущие полным ходом.

ПРИДЯ К ВЛАСТИ два года назад, Шавкат Мирзиеев сразу же "бросил в массы" лозунг об уменьшении государственного регулирования экономики. С тех пор на этом пути достигнуто немало. "Правда" неоднократно писала и о ликвидации различных льгот, и о приватизации, и об активном привлечении
иностранного, в том числе американского, капитала.

И вот теперь этот курс закреплен. Речь главы государства на торжественном собрании, посвященном 26-летию узбекской Конституции, можно назвать программной. В ней Мирзиеев заявил о безальтернативности углубления рыночных реформ. "Нужно открыто признать: если мы хотим построить в нашей стране действительно прочную экономику, жить так же богато и благополучно, как народы развитых государств мира, то, насколько бы трудно это ни было, мы обязаны внедрять механизмы настоящей рыночной экономики и делать это не формально, кое-как, а глубоко продуманно. Это единственно верный путь, альтернативы этому нет. Мы решительно продолжим начатые реформы, и они обязательно дадут положительный результат", -
призвал президент. И добавил, что в центре реформ будут находиться поддержка предпринимательских инициатив и сотрудничество с зарубежными странами.

То, что выступление Шавката Мирзиеева - не экспромт, а стратегия, положенная в основу развития страны на долгосрочную перспективу, доказывает другой документ. В конце ноября Центральный банк Узбекистана
утвердил основные направления монетарной политики на 2019-2021 годы. В представленный прогноз заложены приватизация государственных предприятий и либерализация регулируемых цен. Что, к слову,
перекликается с рекомендациями Международного валютного фонда. В них отмечается, что отпуск цен является "ключевой темой структурных реформ". "Либерализация цен на хлеб в сентябре имела большое
значение для стимулирования фермерского сектора переходить на практики производства зерна, в большей степени основанные на рыночных принципах, - утверждают эксперты МВФ. - Объявленный рост регулируемых цен на энергоносители в середине ноября является важным и заслуживающим одобрения шагом по устранению потерь на государственных предприятиях сектора энергетики". Кроме того, кредиторы требуют от Узбекистана ускорить "реформу государственных предприятий", сделав упор на энергетический и
транспортный секторы.

Судя по поступающим новостям, власти послушно внимают подобным советам. Согласно указу Мирзиеева, национальная авиакомпания "Узбекские авиалинии" будет раздроблена и подвергнута акционированию.
Принадлежащие ей активы поделят между новыми компаниями: "Узбекские аэропорты", "Узаэронавигация", "Узавиатехснаб", "Летный комплекс" и т.д. Как отмечается, "указ президента назрел ввиду устаревшей и
непрозрачной системы управления… которая не позволяет внедрить на предприятиях отрасли современную систему менеджмента, обеспечить их финансовую устойчивость и рентабельность", а "чрезмерная
монополизация гражданских авиаперевозок… привела к значительным отставаниям от мирового уровня оказания услуг".

Разгосударствление затронет и железнодорожный транспорт. Узбекская компания Cotton Logistics Company AG, занимающаяся транспортировкой хлопка, заказала в России 200 крытых вагонов. Это будет первый
частный вагонный парк в республике. До настоящего времени весь подвижной состав являлся собственностью госпредприятия "Узбекские железные дороги".

Помимо этого, власти собираются отдать в частные руки хлопководческую отрасль. "Я передам хлопок заинтересованным кластерам. Через два-три года государство не будет заниматься хлопком. Хлопок начнет приносить прибыль", - заявил президент во время визита в Хорезмскую область. Речь идет о
производственных комплексах, сочетающих выращивание хлопка, его переработку и выпуск текстильных материалов. Данные комплексы будут находиться в собственности бизнеса, в том числе иностранного. Уже
заключено соглашение с США о создании хлопково-текстильного кластера в Джизакской области. При этом слова Мирзиеева о том, что отрасль начнет приносить прибыль только в случае разгосударствления, не могут
не вызвать недоумения. Хлопок-сырец, хлопковое волокно и текстильные изделия являются одними из главных экспортных товаров Узбекистана, ежегодно давая стране свыше 1 миллиарда долларов.

На продажу выставлен и Джизакский аккумуляторный завод - предприятие, выпускающее в год до миллиона стартерных батарей для автомобилей. Согласно условиям тендера, участие в нем могут принять только
зарубежные компании. Победителю достанется свыше половины акций.
На этом фоне руководство Узбекистана выдвинуло амбициозный план: к 2035 году войти в число 50 наиболее развитых стран мира. Такую задачу ставит готовящаяся к принятию Стратегия развития. Среди ее целевых
показателей - увеличение ВВП с нынешних 66 до 479 миллиардов долларов. Вот только при нынешнем курсе достичь этого будет очень сложно. Опыт стран, очертя голову бросившихся в рыночную пучину, показывает тщетность надежд на бурное развитие.

Сергей Кожемякин
Источник: "Правда", №140 (30783), 20 декабря 2018 г.

Источник - gazeta-pravda.ru
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