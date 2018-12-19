Зияющие глубины. Рыночный омут Узбекистана, - С.Кожемякин

13:39 20.12.2018

Узбекистан: зияющие глубины рыночного омута



Чтобы жить так же богато, как развитые государства, Узбекистан должен построить "настоящую рыночную экономику". С таким заявлением выступил президент Шавкат Мирзиеев. Тем самым руководство республики еще раз подтвердило курс на либеральные реформы, уже идущие полным ходом.



ПРИДЯ К ВЛАСТИ два года назад, Шавкат Мирзиеев сразу же "бросил в массы" лозунг об уменьшении государственного регулирования экономики. С тех пор на этом пути достигнуто немало. "Правда" неоднократно писала и о ликвидации различных льгот, и о приватизации, и об активном привлечении

иностранного, в том числе американского, капитала.



И вот теперь этот курс закреплен. Речь главы государства на торжественном собрании, посвященном 26-летию узбекской Конституции, можно назвать программной. В ней Мирзиеев заявил о безальтернативности углубления рыночных реформ. "Нужно открыто признать: если мы хотим построить в нашей стране действительно прочную экономику, жить так же богато и благополучно, как народы развитых государств мира, то, насколько бы трудно это ни было, мы обязаны внедрять механизмы настоящей рыночной экономики и делать это не формально, кое-как, а глубоко продуманно. Это единственно верный путь, альтернативы этому нет. Мы решительно продолжим начатые реформы, и они обязательно дадут положительный результат", -

призвал президент. И добавил, что в центре реформ будут находиться поддержка предпринимательских инициатив и сотрудничество с зарубежными странами.



То, что выступление Шавката Мирзиеева - не экспромт, а стратегия, положенная в основу развития страны на долгосрочную перспективу, доказывает другой документ. В конце ноября Центральный банк Узбекистана

утвердил основные направления монетарной политики на 2019-2021 годы. В представленный прогноз заложены приватизация государственных предприятий и либерализация регулируемых цен. Что, к слову,

перекликается с рекомендациями Международного валютного фонда. В них отмечается, что отпуск цен является "ключевой темой структурных реформ". "Либерализация цен на хлеб в сентябре имела большое

значение для стимулирования фермерского сектора переходить на практики производства зерна, в большей степени основанные на рыночных принципах, - утверждают эксперты МВФ. - Объявленный рост регулируемых цен на энергоносители в середине ноября является важным и заслуживающим одобрения шагом по устранению потерь на государственных предприятиях сектора энергетики". Кроме того, кредиторы требуют от Узбекистана ускорить "реформу государственных предприятий", сделав упор на энергетический и

транспортный секторы.



Судя по поступающим новостям, власти послушно внимают подобным советам. Согласно указу Мирзиеева, национальная авиакомпания "Узбекские авиалинии" будет раздроблена и подвергнута акционированию.

Принадлежащие ей активы поделят между новыми компаниями: "Узбекские аэропорты", "Узаэронавигация", "Узавиатехснаб", "Летный комплекс" и т.д. Как отмечается, "указ президента назрел ввиду устаревшей и

непрозрачной системы управления… которая не позволяет внедрить на предприятиях отрасли современную систему менеджмента, обеспечить их финансовую устойчивость и рентабельность", а "чрезмерная

монополизация гражданских авиаперевозок… привела к значительным отставаниям от мирового уровня оказания услуг".



Разгосударствление затронет и железнодорожный транспорт. Узбекская компания Cotton Logistics Company AG, занимающаяся транспортировкой хлопка, заказала в России 200 крытых вагонов. Это будет первый

частный вагонный парк в республике. До настоящего времени весь подвижной состав являлся собственностью госпредприятия "Узбекские железные дороги".



Помимо этого, власти собираются отдать в частные руки хлопководческую отрасль. "Я передам хлопок заинтересованным кластерам. Через два-три года государство не будет заниматься хлопком. Хлопок начнет приносить прибыль", - заявил президент во время визита в Хорезмскую область. Речь идет о

производственных комплексах, сочетающих выращивание хлопка, его переработку и выпуск текстильных материалов. Данные комплексы будут находиться в собственности бизнеса, в том числе иностранного. Уже

заключено соглашение с США о создании хлопково-текстильного кластера в Джизакской области. При этом слова Мирзиеева о том, что отрасль начнет приносить прибыль только в случае разгосударствления, не могут

не вызвать недоумения. Хлопок-сырец, хлопковое волокно и текстильные изделия являются одними из главных экспортных товаров Узбекистана, ежегодно давая стране свыше 1 миллиарда долларов.



На продажу выставлен и Джизакский аккумуляторный завод - предприятие, выпускающее в год до миллиона стартерных батарей для автомобилей. Согласно условиям тендера, участие в нем могут принять только

зарубежные компании. Победителю достанется свыше половины акций.

На этом фоне руководство Узбекистана выдвинуло амбициозный план: к 2035 году войти в число 50 наиболее развитых стран мира. Такую задачу ставит готовящаяся к принятию Стратегия развития. Среди ее целевых

показателей - увеличение ВВП с нынешних 66 до 479 миллиардов долларов. Вот только при нынешнем курсе достичь этого будет очень сложно. Опыт стран, очертя голову бросившихся в рыночную пучину, показывает тщетность надежд на бурное развитие.



Сергей Кожемякин

Источник: "Правда", №140 (30783), 20 декабря 2018 г.