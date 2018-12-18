Вождь вопреки прогнозу. Кто виноват в беспорядках во Франции и революциях в России, - К.Сивков

18:21 20.12.2018 Четыре главных мифа о революциях бытуют в современном обществе. Якобы они организуются спецслужбами враждебных государств, требуют огромных финансовых ресурсов, осуществляются всякий раз заточенной на переворот партией, во главе которой заранее известный лидер. Эти мифы крайне опасны прежде всего для властных структур, поскольку ориентируют на борьбу с ложными целями.



Мнения экспертов о причинах беспорядков во Франции можно свести к двум. Первое высказано, в частности, коренным парижанином Ксавье Моро: подорожание бензина на протяжении полугода, в итоге чего цена выросла почти на треть, превысив 1,4 евро за литр. Последние три евроцента стали каплей, которая взорвала общество. Второе мнение: пресловутые "три копейки" не могли взорвать Францию, здесь явно просматривается внешний фактор, а именно США, правящая элита которых крайне недовольна попыткой Макрона выйти из-под контроля.



Не по янки шапка

Сторонники этой позиции связывают социальные беспорядки с громким выступлением президента на борту авианосца "Шарль де Голль", где он заявил: ЕС нужна евроармия для защиты от России и Китая (что достаточно тривиально), а также от США (а это очень свежо). Больше того, Макрон подчеркнул, что союзничество не есть отношения вассала и сюзерена. Такой выпад Штаты не могли пропустить мимо ушей, а значит, должны были поставить "французишку" на место. И спровоцировали беспорядки.



" Альтернативой расстрелу могло быть обращение царя к народу с балкона Зимнего дворца "

Сторонники этой версии приводят в подтверждение тот факт, что все протестующие одеты в форму – желтый жилет, а отдельные лица носят единообразные красные шапки. Последних эксперты относят к "профессиональным революционерам", которых, вероятно, прислали или завербовали в самой Франции заокеанские "кукловоды". Насчет красной шапки стоит напомнить, что это не простой головной убор, а фракийский колпак – символ французской революции XVIII века и вообще борьбы с тиранией. Еще обращается внимание на то, что на плакатах протестующих сжатый кулак – знак единства против власти. Эксперты, придерживающиеся версии, что волнения во Франции срежиссированы извне, проводят аналогию с "цветными революциями", в частности на постсоветском пространстве.



Однако поднятая рука, сжатая в кулак, стала символом единения рабочего класса разных стран еще в начале XX столетия. Именно этот жест использовали бойцы республиканской армии Испании, сражавшиеся против франкистов и немецких фашистов. Его можно увидеть и в советской кинохронике вполне мирных демонстраций. Надо заметить, что в ту пору ни ЦРУ, ни ФБР, тем более АНБ не существовало, а символ был. Так что видеть во французских событиях "злобную руку Америки" смешно. Хотя, конечно, любая спецслужба стремится в случае возникновения благоприятных условий в чужой стране, особенно враждебной, использовать их для ослабления противника или конкурента. Это нормально. Ошибкой было бы не воспользоваться ситуацией.



В подтверждение можно привести пример фашистской Германии и СССР. В первом случае гитлеровский режим смогли уничтожить только путем военного разгрома, но никак не организацией революции в Третьем рейхе. Во втором – страна распалась в результате революции. Однако в период наиболее острого противостояния в 60–70-е годы, когда СССР активно наступал на позиции западного мира по всем направлениям, наша страна была абсолютно монолитной и никакое ЦРУ, как ни пыталось, социальные потрясения в ней вызвать не могло. Протесты в Новочеркасске, в других местах хрущевского СССР, по мнению тогдашнего руководства, были в значительной мере вызваны отходом от сталинского курса во внутренней политике, репрессиями против его сторонников. Так что никак не могли быть инспирированы иностранными спецслужбами, которых "волюнтаризм" устраивал гораздо больше.



Личные контакты с представителями власти и оппозиции, разговоры об истоках и возможности возникновения "цветной революции" в России привели к мысли, что в отношении подобных социальных потрясений в умах политиков, общественных деятелей и экспертов присутствует ряд штампов, которые далеко не всегда отражают действительность. Порой они настолько оторваны от реальности, что могут считаться мифами. Подобное мифотворчество крайне опасно, поскольку в значительной мере осложняет корректный выбор мер по предотвращению революций, а в случае их возникновения – по пресечению или повороту в наименее разрушительное русло. Разберем наиболее распространенные штампы.



Поп Гапон – японский полковник?

Революции организуются иностранными спецслужбами – такая позиция доминирует во властных структурах. Для них, правоохранительных органов и спецслужб она играет роль ложной цели. Для предотвращения революции значительные усилия сосредотачиваются на борьбе с влиянием иностранных агентов в обществе, отвлекая от первопричин.



" У революции должен быть лидер. Этот миф сформирован "Кратким курсом" и советской пропагандой "

В качестве примера приводят события русских революций 1905 и 1917 годов. Утверждается, что к возникновению первой "приложил руку" некий японский полковник, который за счет этого пытался подорвать возможности России на Дальнем Востоке. Однако Первая русская революция началась тогда, когда война с Японией уже была проиграна, так что напрягаться вражескому полковнику было ни к чему (Портсмутский мирный договор был подписан 23 августа 1905 года, а Первая русская революция, начавшись в январе 1905-го, завершилась в 1907-м). Непосредственным толчком послужило Кровавое воскресенье (9 января 1905 года). Ленин назвал это событие "расстрелом веры народа в царя". Японский полковник никак не мог организовать подавление мирной демонстрации. Альтернативным расстрелу исходом могло быть обращение царя или даже любого высшего сановника к народу с балкона Зимнего, принятие представителей демонстрантов и петиции. В итоге все закончилось бы не революцией, а волной верноподданнических чувств. Однако демонстрацию расстреляли с огромными жертвами. Сторонникам "японской" версии истоков Первой русской революции остается предположить, что офицеры русской гвардии из частей, принимавших участие в расстреле, по крайней мере их высшее командование, были японскими агентами.



Утверждение, что свержение царя в феврале 1917-го – дело рук британских спецслужб, из той же серии, что российский след в победе Трампа в США. Тогда придется согласиться, что почти вся тогдашняя Госдума вместе со значительными слоями русского крупного бизнеса была британским агентом.



Естественно, спецслужбы враждебных государств всегда ведут подрывную работу на территории противников. Это норма межгосударственной борьбы. Однако чисто физически охват населения и элит этими спецслужбами ничтожно мал, чтобы оказывать сколь-нибудь заметное влияние. Значимым оно станет в том случае, когда в элите сформировалась достаточно мощная антиправительственная оппозиция, которая, уже взяв курс на смену власти, ищет иностранную поддержку на случай своего выступления. Так что революционная сила собирается сама по внутренним причинам. И лишь сформировавшись, становится перспективна для иностранных спецслужб, да и то только в том случае, если ее цели отвечают их интересам, но не наоборот. То есть источником революции всегда является внутренняя социально-политическая ситуация в стране, которую определяет именно власть и только она. А иностранные спецслужбы лишь пользуются ситуацией. Иногда с размахом, примером чему может служить "арабская весна".



Считаем деньги в пломбированном вагоне

Второй штамп – для революции нужно много денег. Такая позиция доминирует и среди оппозиционеров, и во властных структурах. Для последних она служит убаюкивающим фактором: если у политических противников нет финансовых ресурсов, поддержки спонсоров, иностранных или отечественных, революции не будет. Спецслужбы ориентируются на борьбу с таким "меценатством".



Сторонники этой версии договариваются до того, что митинг в поддержку Ленина в момент его прибытия в Петроград в 1917 году с памятным выступлением на броневике был проплачен германским Генштабом. То есть матросам, солдатам и рабочим раздавали деньги в революционном Петрограде. Как это технически могло быть выполнено? По частям и кораблям бегали агитаторы, призывая прийти на площадь перед вокзалом и обещая денежное вознаграждение? А на самой площади стояли пункты выдачи наличных, в которые, очевидно, должны были выстроиться революционные матросы и солдаты с винтовками? И главное – кто эти деньги давал? Ленин привез в пломбированном вагоне? Совершенно очевидно, что версия не выдерживает критики.



Абсолютно несостоятельно предположение, будто русские революции 1905 и 1917 годов проплачены отечественным бизнесом и иностранными спецслужбами. Если с этим согласиться, надо признать, что на баррикадах Красной Пресни рабочие гибли за некую мзду. Какой же она должна была быть, чтобы толкать людей на смерть?



Средства действительно требовались – на содержание профессиональных революционеров, группы лидеров движения, занимавшихся борьбой с царизмом, хорошо известных охранке и спецслужбам других государств, а в силу этого просто не имевших возможности полноценно работать на постоянном месте. Остальные члены оппозиционных партий и движений существовали, опираясь на собственные источники. Нужны были деньги на издание пропагандистской литературы и ее распространение. Это все главные статьи расходов революционных организаций конца XIX – начала XX века. Деньги брали везде, где можно. Однако это относительно невеликие средства. Предположить, что некто проплатил выступления крестьян, жгущих помещичьи усадьбы, матросов "Потемкина" и "Очакова", лейтенанта Шмидта, многие из которых пошли на смерть и, начиная выступление, хорошо это понимали, можно, только будучи чрезвычайно предвзятым. К таким действиям людей подводили социально-политические условия в стране. Именно осознание предельной несправедливости тогдашнего российского жизнеустройства толкало юных курсисток и студентов на локальные бунты, порой заканчивавшиеся тюремными сроками.



То есть и это утверждение является мифом, провоцирующим власть на неадекватные меры по предотвращению революций и иных социальных потрясений. Особенно актуально это сегодня, когда проблемы распространения любой информации не существует. Когда главной движущей силой социальных преобразований является интеллектуальный пролетариат, которому нет необходимости "разжевывать" истины: достаточно намека, он и сам интенсивно анализирует ситуацию и генерирует идеи. А потому и профессиональные революционеры образца начала прошлого века – уже давно вымершая специальность.



"Краткий курс" как руководство к действию

Третий миф – революцию организует революционная партия – тоже весьма опасен для власти, ориентируя ее на борьбу с оппозиционными институтами классического типа с четкой иерархией и обозначенным каким-либо образом членством. Между тем в информационном обществе и для главной движущей силы социальных преобразований современности – интеллектуального пролетариата такие структуры совершенно не нужны. В основе современной организации успешных антивластных выступлений – сетевые принципы. Именно по этой причине протестующие во Франции сегодня, а до того в Египте и других странах, переживших "арабскую весну" (на ранних этапах беспорядков), не имеют выраженных структур и лидеров, с которыми можно вести переговоры. На это жалуются политики и официальные комментаторы. На самом деле лидеры есть, но они имеют статус просто авторитетных людей, к мнению которых прислушиваются, и то лишь в определенной мере, протестующие. Естественно, среди "авторитетов" могут быть связанные с иностранными спецслужбами. Но последние не играют значимой роли. Массу "авторитетов" спецслужбы даже толком выявить не могут, не говоря уже о том, чтобы сделать своими агентами. Организованные структуры протестующих появляются на более поздних этапах развития социально-политического кризиса, когда оформилось сообщество постоянных участников протеста. И уже на более поздних стадиях кризиса при условии успеха протестных сил приобретают классические формы. Реальные традиционно структурированные партии и движения просто не выживают в предреволюционный период. Их превращают в "карманную оппозицию", встроенную в систему власти, либо уничтожают.



В определенной мере рождению этого мифа способствовал сталинский "Краткий курс истории ВКП(б)", в котором роль большевиков в великих российских революциях значительно завышена. Точнее – сделан излишний акцент на влиянии именно этой партии на события в нашей стране. Это вполне закономерно – ведь описывалась история ВКП(б), а не какой-либо другой организации. Однако при внимательном прочтении даже этого труда видно, что партия большевиков никак не влияла на формирование революционной ситуации в стране, а только ее использовала. В этом смысле формула "революцию готовит власть, а революционеры готовятся к революции", несмотря на парадоксальность, абсолютно точна.



Гонка за Лениным

В завершение стоит остановиться на четвертом мифе – у революции должен быть лидер. Нет лидера – нет революции. В значительной мере этот миф сформирован упомянутым "Кратким курсом", а также советской пропагандой, ставившей Ленина выше других, что в принципе совершенно справедливо. Однако утверждение о том, что в предреволюционный период уже явно существует лидер или даже их некоторое сообщество, в принципе неверно. Если таковой появляется, он немедленно устраняется из общества властью,например в тюрьму, либо сбегает за границу, как крайняя мера – смертная казнь или просто убийство. Так было сто и более лет назад. То же и сегодня. Этот миф особенно опасен для властных структур и правоохранительных органов, поскольку ориентирует их на борьбу против формальных лидеров протеста. А неформальные, например в виде сетевых "авторитетов", остаются вне сферы должного внимания.



Обычно в качестве примера лидера берут Ленина. Ведь именно о нем принято говорить как о великом тактике революции. Однако когда он стал лидером? Уже в ходе революционных событий. До них о нем мало кто знал в России. Да и среди членов различных революционных партий он был авторитетным, но далеко не единственным лидером. Это видно из его трудов, где идет ожесточенная полемика с другими признанными вождями ревдвижения, Каутским и Плехановым к примеру. Сам раскол РСДРП на III съезде на большевиков и меньшевиков состоялся именно из-за того, что позиция Ленина по вопросу партийного строительства не совпала со значительной частью присутствовавших. Бесспорно, его уважали все – и противники, и друзья-соратники. Однако интеллектуальное лидерство признавалось далеко не всеми. Огромный интеллектуальный задел во многих областях, в частности в философии, отраженный в "Философских тетрадях", стал известен широкой публике лишь после смерти Ленина, когда эти записи были опубликованы в Полном собрании сочинений. Мы все, заставшие советские вузы, изучали этот вопрос в курсе марксистско-ленинской подготовки. А в то время, когда они создавались, это был рабочий материал Ленина и о нем мало кто знал, за исключением отдельных работ, опубликованных до революции. Да и о них было известно только достаточно узкому кругу соратников и отдельным чинам из царской охранки по долгу службы. Так что перед революцией Владимир Ильич совершенно не рассматривался даже своими соратниками, не говоря уже о широких кругах протестной части населения тогдашней России, как лидер будущей революции. Если бы это было так, он, можно смело утверждать, до революции не дожил бы. Его уничтожили бы задолго до нее. Кстати, вспомним известный факт: незадолго до Февральской революции Ленин, находясь в эмиграции, на одном из выступлений сказал, что Россия, конечно, слабое звено в цепи капитализма, однако говорить о революции рано, она еще не созрела. Так что будущий вождь сам не был готов к революции.



Как лидер Ленин оформился уже по ходу событий в условиях ожесточенной борьбы разных группировок за власть. И произошло это потому, что именно он, как никто другой, тонко чувствовал настроение масс, умел точно и адекватно оценивать социально-политическую ситуацию в стране, вырабатывать шаги, обеспечивавшие завоевание партией большевиков авторитета среди разношерстного революционного люда. У других такого человека не нашлось. Успехи большевиков в революционной борьбе с куда более могущественными по численности и потенциалу конкурентами сделали Ленина бесспорным интеллектуальным лидером. А у его однопартийцев хватило ума и мужества отбросить личностные амбиции на второй план. Ведь альтернативой было политическое поражение и для многих смерть. Так Ленин стал революционным лидером. Примерно тот же путь проходят и современные вожди. Как показывает анализ разнообразных протестных акций конца XX – начала XXI века, ни один лидер официально признанной в государстве партии, сколь оппозиционной она ни была, не возглавил революцию. И это понятно – никакая власть на потерпит существования такого лидера на своей территории. Вспомним Квачкова – его немедленно нейтрализовали. А те лидеры, которые успешно ведут "революционную" деятельность, не подвергаясь серьезным преследованиям, – либо проекты самой власти для "выпуска пара", либо политическое олицетворение мощной элитарной оппозиции, претендующей на поворот истории в свою пользу. Примеры последних – Ельцин или Навальный, а в 1917 году – Керенский и его соратники в Думе. Таким образом, не стоит искать лидера будущей революции сегодня. Он проявится, когда она начнется, и это будет, вероятнее всего, совершенно неожиданная фигура. Поэтому властные и правоохранительные структуры современной России, не отказываясь от преследования откровенных экстремистов, должны обратить основное внимание на деятельность "пятой колонны" в российской элите.



Революции предотвращаются только властью и умной, в интересах всех граждан страны социально-экономической политикой.



Константин Сивков,

заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

18.12.18 Источник - vpk-news.ru

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