 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бекмамбетов: Фильм по сценарию Дениса Тена будет снят в СШАБекмамбетов: Фильм по сценарию Дениса Тена будет снят в США
18:35 20.12.2018

Фильм будет на английском языке, режиссера ищем из Америки, фильм будет о любви - Бекмамбетов.

Фильм по сценарию Дениса Тена будет снят в Соединенных Штатах Америки. Об этом 20 декабря на пресс-конференции рассказал режиссер Тимур Бекмамбетов, передает корреспондент Zakon.kz.

На данный момент кинокомпании Bazelevs Production Тимура Бекмамбетова находится в поиске режиссера.

За шесть дней до роковой схватки с хулиганами бронзовый призер Олимпиады в Сочи Денис Тен добился успеха в нетипичном для себя состязании. Он принял участие в конкурсе сценариев. Фигурист оказался в числе полуфиналистов и успел презентовать свою историю режиссеру.

"Меня впечатлила не только сама работа, но и он как человек - открытость, искренность и свет, которые от него исходили. Мы с ним встретились и обсудили, когда будет выходить фильм. В начале следующего года будет проводиться работа, мы выбираем режиссера, фильм будет на английском языке, режиссера ищем из Америки, сниматься тоже будет там, фильм будет о любви. Насколько я понимаю, поддержка фонду была оказана Кулибаевым, он поддержал проект, и мы движемся по плану. К юбилею мы этот фильм закончим. Дальше мы будем - сама идея фонда - поддерживать молодежь. Это хорошо, и я буду оказывать свою помощь", - сказал Бекмамбетов.

Он отметил, что фильм задумывается как память, а не коммерческий продукт. А потому задумка Дениса Тена не будет видоизменяться.

Денис Тен хотел дебютировать в кино с фильмом, снятым в формате Screenlife, когда действие происходит исключительно на экране компьютера. Его история рассказывает об отношениях глухой девушки и немого юноши.

Татьяна Ковалева, Астана

Источник - Zakon.kz
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