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К каким последствиям приведет вывод войск США из Сирии? - Дэвид Вемер
18:59 20.12.2018

Atlantic Council: К каким последствиям приведет вывод войск США из Сирии?

Вывод американских войск будет означать, что США продали курдов на фоне потенциальной активизации военной деятельности Турции в северном районе Сирии

Согласно сообщениям СМИ, администрация президента США Дональда Трампа планирует вывод вооруженных сил из северо-восточной Сирии. Как заявил Трамп, "мы победили ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии", пишет Дэвид А. Вемер в статье для издания Atlantic Council.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс заявила 19 декабря: "Пять лет назад ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) представляло собой очень мощную и опасную силу на Ближнем Востоке, в настоящий момент США добились победы этого территориального халифата… Мы начали возвращать американских солдат домой". Согласно источникам в министерстве обороны США, Вашингтон уже предупредил некоторых своих партнеров о своем намерении вывести войска из Сирии.

В Вашингтоне заговорили о потенциальном выводе войск на фоне угроз нового насилия в северной части Сирии. За несколько дней до заявления Трампа, 17 декабря, президент Турции Реджеп Эрдоган предупредил, что вооруженные силы Турции в ближайшее время могут начать наступление против курдских подразделений YPG и Сирийских демократических сил (SDF), которые Анкара считает террористическими организациями, сотрудничающими с Рабочей партией Курдистана (РПК). США поддерживали SDF в кампании против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с конца 2015 года.

Дональд Трамп позвонил Эрдогану 14 декабря, чтобы попытаться убедить турецкого президента отказаться от проведения наступательной операции, которая могла бы поставить под угрозу жизнь американских солдат. Через несколько дней, 17 декабря, посланник США в Сирии Джеймс Джеффри преуменьшил поддержку США курдских ополченцев, заявив, что поддержка ограничивалась конкретной целью: победой над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Джеффри предупредил, что сирийские курды должны войти в состав "изменившегося сирийского общества", а не стремится к созданию независимого государства.

Вечером 18 декабря в государственном департамента США заявили о том, что покупка Турцией 140 ракет "Пэтриот" была одобрена. Планы Анкары по приобретению российской системы ПРО С-400 столкнулись с решительным противодействием со стороны США. Данное решение Анкары еще больше усложнило отношения между Турцией и США, обострившиеся из-за американской поддержки сирийских курдов. В Анкаре заявили, что США не оставили Турции иного выбора, кроме как купить С-400, потому что Вашингтон отказался продать свои ракеты. Заявление государственного департамента США от 18 декабря указывает на возможность урегулирования споров с Турцией.

Эксперт из Центра международной безопасности имени Скоукрофта при Атлантическом совете Рейчел Бранденбург считает, что немедленный вывод американских войск из Сирии стал бы тревожным сигналом для местных и региональных партнеров Вашингтона. Региональные союзники США могут усомниться, в том, что Вашингтон и дальше придерживается своей приверженности не только достижению дипломатического урегулирования в Сирии, но и заявленному администрацией подходу к противодействию Ирану в Сирии и достижению "длительного поражения" ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По мнению Бранденбург, сохранение в Сирии даже небольшого военного присутствия поддерживало уверенность ключевых региональных партнеров в том, что США по-прежнему обеспокоены их безопасностью. Быстрый вывод войск мог бы подорвать данную уверенность американских партнеров.

Старший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока имени Рафика Харири при Атлантическом совете Мона Алами считает, что заявление Трампа о потенциальном выводе войск подорвет авторитет США на региональном уровне, особенно на фоне недавних заявлений относительно сдерживания Ирана в Сирии. Россия окажется в выигрыше, потому что традиционные союзники США могут прийти к выводу, что Россия осталась единственным жизнеспособным международным собеседником.

По мнению Алами, на местном уровне вывод американских войск будет означать, что США продали курдов на фоне потенциальной активизации военной деятельности Турции в северном районе Сирии. У курдов не останется иного выбора, кроме как заключить сделку с Дамаском. Асад смог бы одержать большую победу, поскольку он вернул бы под контроль сирийского правительства 25% территории, которые оказались под контролем SDF, считает Алами.

Наконец, военное присутствие США в Сирии играло роль сдерживающего фактора, позволяющего оказывать влияние на политический процесс в Сирии. По словам Алами, вывод войск означает, что США потеряют рычаги давления, которые они могли бы использовать для получения уступок со стороны Ирана и Асада.

Александр Белов

Источник - REGNUM
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