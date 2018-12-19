 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как КНР и Пакистан могут урегулировать кризис в Афганистане? - Сяо Бинь
19:00 20.12.2018

Global Times:

Китай является единственным постоянным членом Совета Безопасности ООН, который граничит как с Афганистаном, так и с Пакистаном. Благодаря Китаю проблемам Афганистана могут уделить больше внимания на уровне ООН

На прошлой неделе, 15 декабря, состоялись переговоры между министрами иностранных дел Китая, Афганистана и Пакистана. Переговоры проходили в Кабуле. Государственный советник и министр иностранных дел Китая Ван И, министр иностранных дел Афганистана Салахуддин Раббани и министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши приняли участие во втором трехстороннем совещании. В основе данного сотрудничества лежит модель "три плюс один", в рамках которой Китай, Пакистан и Афганистан сотрудничают с другими странами или международными организациями, пишет Сяо Бинь в статье для издания The Global Times.

Модель "три плюс один", возникшая в мае 2017 года, представляет собой один из многосторонних механизмов сотрудничества. Также существует четырехсторонний механизм сотрудничества и координации между Афганистаном, Китаем, Пакистаном и Таджикистаном в сфере борьбы с терроризмом, а так же четырехсторонняя группа, в состав которой входят Афганистан, Пакистан, США и Китай. Несмотря на то, что перечисленные механизмы внесли определенный вклад в процесс мирного урегулирования в Афганистане, именно модель "три плюс один" можно назвать основной, поскольку в ее состав входят страны, имеющие общие интересы. В чем именно заключаются преимущества модели "три плюс один" перед остальными механизмами сотрудничества?

Во-первых, Китай является единственным постоянным членом Совета Безопасности ООН, который граничит как с Афганистаном, так и с Пакистаном. Благодаря Китаю проблемам Афганистана могут уделить больше внимания на уровне ООН.

Во-вторых, данный механизм сотрудничества может убедить Контактную группу ШОС-Афганистан занять более активную позицию. Китай и Пакистан являются полноправными членами ШОС, а Афганистан получил статус наблюдателя. Таким образом, афганский кризис может занять центральное место в ШОС. На 13-м заседании секретарей советов безопасности ШОС, прошедшем в мае 2018 года, было подчеркнуто, что стабилизация Афганистана имеет чрезвычайно важное значение для стран ШОС с точки зрения сохранения региональной безопасности. Участники заседания призвали международное сообщество расширить сотрудничество для обеспечения политического урегулирования в Афганистане и создания благоприятных условий, необходимых для устойчивого экономического развития страны.

В-третьих, модель сотрудничества "три плюс один" может обеспечить более благоприятные условия для развития Афганистана. Развитие является неотъемлемым условием для обеспечения долгосрочного мира в стране. Согласно статистике Всемирного банка, продовольственная безопасность Афганистан увеличилась всего до 45% в 2016-2017 годах. Также статистика гласит, что четверо из пяти взрослых афганцев (в возрасте 25 лет и старше) не имеют никакого образования, а 80% рабочих подвержены риску нарушения прав со стороны работодателей.

Учитывая то, что Афганистан пролегает вдоль маршрутов "Одного пояса и одного пути", Китай мог бы помочь развитию страны. Кроме того, Китайско-Пакистанский экономический коридор (КТЭС) представляет собой не только платформу для сотрудничества между Пакистаном и Китаем, но также может предоставить Афганистану возможности для наращивания интеграции с остальным миром.

Несмотря на наличие серьезных проблем, которые еще предстоит преодолеть, министры иностранных дел Пакистана, Китая и Афганистана указали на то, что сотрудничество в рамках модели "три плюс один" имеет огромный потенциал. Раббани и Куреши заявили, что афганская и пакистанская стороны продолжат улучшать двусторонние отношения и искренне придерживаться Плана действий Афганистана и Пакистана по вопросам мира и солидарности. Обе стороны заявили, что готовы сотрудничать с Китаем в целях расширения трехстороннего сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс и один путь" и в сфере борьбы с терроризмом, чтобы совместными усилиями обеспечить мир, стабильность и процветание региона.

Китай занимает ведущее место в рамках модели "три плюс один". Китай, возможно, мог бы использовать афганский кризис для расширения сотрудничества с США. Афганская проблема ранее сыграла важную роль в нормализации китайско-американских отношений. С помощью модели "три плюс один" Китай может увеличить свой вклад в процесс мирного урегулирования в Афганистане и расширить сотрудничество с другими крупными державами.

Для достижения вышеперечисленных целей Китай может начать строительство дороги, соединяющей город Кашгар, расположенный Синьцзян-Уйгурском автономном районе, и Кабул. Эта дорога позволит соединить между собой Китай, Афганистан и Пакистан. Данная дорога будет способствовать развитию экономического коридора между тремя странами, что позволит ускорить развитие Афганистана и расширить пространство для сотрудничества в рамках модели "три плюс один".

Александр Белов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1545321600
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