Забытые и непонятые: первые руководители Казахстана при Сталине, - Л.Ахметова

19:04 20.12.2018 Интервью с профессором КазНУ имени аль-Фараби, доктором исторических наук Лайлой Ахметовой



Доктор исторических наук Лайла Ахметова вместе с профессором Владиславом Григорьевым написали книги-биографии казахстанских лидеров в 20-е годы и в сталинскую пору. Речь в интервью пойдет о трех из них - Филиппе Голощекине, Левоне Мирзояне и Николае Скворцове.



ИА REGNUM : Начнем с простого - насколько хорошо исследованы биографии трех наших руководителей сталинской эпохи?



Я занимаюсь историей ХХ века, и так получилось, что с моим руководителем профессором Владиславом Григорьевым мы задумали серию о первых лицах Казахстана. Это политическая история, о которой никто не говорил. Книгу "Первые лица Казахстана в сталинскую эпоху" мы написали в 2008 году, издали в только 2010-м, потому что не нашли финансирования, и в итоге книга была издана за мой счет. Банально не было интереса. Мы как специалисты-политологи и историки двадцатого века с профессором Григорьевым долго обсуждали эту тему и пришли к выводу, что никто ничего не знает.



Сегодня я хотела бы поговорить именно о трех выбранных героях, а не четырех. Сталинская эпоха - тридцать лет до 1953 года, мы же будем говорить о двадцатилетнем периоде. В 1925 году пришел Голощекин, в 1945-м ушел Скворцов - это двадцать лет трех руководителей. Именно в России и на постсоветском пространстве книга вызвала интерес, и в первую очередь, к моему удивлению, многие стали просить биографию Голощекина. Никто ранее не исследовал его биографию, а только его ругали. Его биография в нашей книге стала новым явлением на постсоветском пространстве.



В 2010 году я раздала нашу книгу в обществе докторов юридических и исторических наук и спросила: "А кто такой Николай Скворцов?". Если доктора наук не знали ответа в 2010 году, сейчас, спустя 8 лет, про него пишут в учебниках, и я считаю, что это положительное явление. Добавлю также про Скворцова - в архиве президента, бывшем партийном архиве, про него не нашлось ни одного материала, включая биографию и его фотографии. Пришлось искать его родственников. В книге выражена благодарность архиву президента и племяннику Скворцова, который предоставил нам необходимые материалы. В московском архиве материалов о нем тоже не нашлось, такой он был скрытый человек.



ИА REGNUM : Международный человек-загадка.



Я позже объясню, почему так получилось.



ИА REGNUM : Эти люди жили сравнительно недавно, руководили Казахской ССР, а мы о них ничего не знаем, кроме расхожих оценочных штампов. Подобное поведение присуще не только нашему времени, но и советскому. В казахской энциклопедии 1985 года есть один Мирзоян, Скворцова нет вообще, Голощекин упоминается пару раз в негативном плане и совсем без биографий. А ведь сейчас живы люди, которые родились при них.



И это первый лидер, человек, который руководил страной.



ИА REGNUM : Тем не менее подобное происходит. Начнем мы с товарища Голощекина. К слову, на обложке книги он напоминает Дзержинского. Кто он вообще, Филипп, или правильнее - Шая, Ицикович или Исаевич?



Насчет штампов - у нас нет полутонов, и мы до сих пор делим на белое и черное, белое и красное. Не нужно критиковать одного руководителя и говорить, плохой он был или хороший. Я считаю, для того чтобы писать об этой эпохе, нужно попытаться туда перенестись.



Ваш дед и мой отец жили в это время, мы можем предположить, каково было им в режиме "шаг влево, шаг вправо - расстрел" и до 5 лет тюрьмы за пятнадцатиминутное опоздание. Мы должны пробовать рассуждать, плохой ли Сталин или Голощекин в условиях тогдашнего режима. Когда мы будем знать эту эпоху досконально и проживем хотя бы мгновение в то время, тогда и нужно будет навешивать ярлыки. Ведь с позиции сегодняшнего дня все плохие, или наоборот. "Осуди себя сам" - как бы ты повел себя в то время, так же, хуже, однозначно не лучше.



ИА REGNUM : Мы видим отдельные современные судебные процессы по экстремизму и коррупции, то, как люди добровольно сотрудничают со следствием и сдают друг друга.



И их при этом не избивают и не убивают, как в те годы. "От тюрьмы и от сумы не зарекайся" - нужно изучать, а не осуждать.



Филипп Исаевич Голощекин родился в 1876 году в Белоруссии в средней еврейской семье. Он окончил зубоврачебный техникум, по тем временам это очень хорошее и прибыльное среднее образование. Но политика для него оказалась лучше. В 1912 году он был кооптирован в ЦК, одновременно со Сталиным. Это уже не ленинское поколение большевиков. "Мы - ленинская гвардия", об этом говорил Орджоникидзе. Они еще тогда делали революцию. Они возглавляли подпольные обкомы, сидели в тюрьмах, были в ссылках. Его жизнь прошла бурно, ярко, и он везде был верным ленинцем.



В 1925 году Сталин пригласил его на место секретаря казахского крайкома партии и дал определенные задачи. Для понимания общей картины нужно знать историю и труды Ленина, о которых мы забыли. Он призывал очень осторожно относиться к крестьянству и еще осторожнее - к народам Востока, говорил, что им нужно время, чтобы прийти к большевизму. Сталин этого не сделал. Вначале планировалась мировая революция, и только после они поняли, что надо строить социализм в отдельно взятой стране. Сталин, придя к этой мысли, перешел от позиции строительства марксизма к марксизму-ленинизму. К тому же строили социализм не только в отдельной стране, но и определенным образом относились к крестьянству и к национальным вопросам.



Плоскости национального вопроса у Сталина и у Ленина отличались. Я не могу сказать, кто из них был прав. Труды Ленина верны в том, что строить социалистическое коммунистическое общество в отдельном государстве нужно постепенно.



С позиции сегодняшнего дня прав и Сталин - если бы он не сломал сопротивление, то, возможно, немцы, может быть, и частично, оккупировали страну, война шла бы дольше, не скажу, что они бы победили, так как наш народ победить было нельзя, потери были бы огромные. Сталинская позиция была верна - надо было очень быстро проводить коллективизацию, индустриализацию, надо было быть готовыми к войне с международным империализмом, что в последующем и случилось.



Если бы мы жили "по Ленину", то до 40-х годов все обходилось бы малой кровью, "по Сталину" мы были более-менее готовы к войне. Это моя точка зрения, которую, естественно, можно осуждать и обсуждать, но любая революция и слом строится на большой крови. Мы - толерантные люди, и мы против этого с позиции нынешнего времени, трудно сказать о позиции тех лет.



Голощекин - выдвиженец Сталина, очень четко следил за всеми его речами и выполнял все установки. Это хорошая позиция для руководителя рангом ниже, чем первое лицо. Эта позиция всегда на территории Советского Союза и на постсоветском пространстве.



ИА REGNUM : Это рецепт успешного продвижения вперед для среднего управленца, но он же был на первом месте в республике.



Наш известный казахстанский историк Манаш Козыбаев в своих последних статьях сказал, что политика "Малого Октября" была идеей Сталина, Голощекин же воплотил идею в реальность. Конечно, проводить можно было разными способами, но он бы долго не удержался на своем месте, если бы не выполнял данные установки.



Та эпоха смешала все негативные события в жизни - насильственное оседание казахов, засуха, изменение всего общественного строя. Насильственное оседание породило вопрос о нахождении скота. Засуха определила объемы сдачи мяса, которые выросли в 10?20 раз. В какой-то момент все оказались у разбитого корыта.



Мирзоян говорил, что оседание должно было быть проведено осторожнее. В свои годы правления он говорил, что необходимо обязательное оседание, так как скота нет, и выживет он, только будучи на одном месте, с помощью государства. Государство в эпоху Мирзояна помогало. Именно неблагополучие породило негативные явления - началась массовая откочевка, раскулачивание.



Голощекин говорил о необходимости "Малого Октября", "Второго Октября", потому что большинство партийных казахов находились в городах, а аул он не знал, так же, как и не знал кочевников. Он мог организовать гигантскую стройку, а дела, в которых он не разбирался, совершались в основном насильственно. Он был прав в том, что советской власти в ауле не было. Формально органы были, но во главе стояли родственники и дети баев.



Во время раскулачивания баи просто раздали скот родственникам. Этих моментов Голощекин не знал. Куда бы он ни пошел, аул везде встречал его сопротивлением. Именно поэтому он решил действовать насильственно, к тому же времени начались репрессии. Нужно было решать вопросы, арестовывать, сажать. В его периоде замешано много крови, и созданной им, и спускаемой с других сторон. Нужно разбирать буквально каждый день, каждый аул. Эти материалы сейчас доступны в архивах, нужно брать и изучать.



В московских архивах и библиотеках про Голощекина чрезвычайно мало, но в библиотеке коммунистического интернационала я нашла 12 книг. Самая большая книга - 120 страниц, самая маленькая - брошюра в 5 страниц. Больше книг о нем нет нигде, тем более в Казахстане. Я прочитала все эти книги, в основном, в них описаны его речи и идеи. В Алма-Ате с профессором Григорьевым мы пришли к выводу, что это хорошие планы, но как они осуществлялись - другой вопрос.



ИА REGNUM : Можно провести параллели с сегодняшним днем, когда идей также много, а заканчивается все воровством и ограничением свободы. Многие считают, что сталинская эпоха была временем железного порядка, в реальности - все абсолютно наоборот. Существующий беспорядок как раз таки компенсировали репрессиями. В случае с не самыми умными подчиненными можно изменить систему менеджмента, долго обучать, а можно просто расстрелять и взять следующего. А ему поставить в пример предшественника: смотри, он не понимал, и вот что стало.



И люди занимали эти места, им нравилось, они думали, что их оберегут.



ИА REGNUM : У нас так же с взятками. Таможенники идут работать на Хоргос с ясным осознанием, что через два года их посадят. Разница лишь в том, что раньше расстреливали.



Говоря о цифрах - в 1927 году 4,2 миллиона человек, а это 96% населения, жили в ауле. Процессы коснулись всех казахов. Откочевка 1929?1930 года, по справке НКВД советского времени, привела к убыли населения в 1940 году в 775 тысяч человек и 12 миллионов голов скота. Убыль - это откочевка и гибель. Разделения нет, поэтому сложно сказать, сколько человек откочевали, а сколько умерло.



В 1930 году от голода погибли 313 тысяч, в 1931 году 750 тысяч - это данные НКВД. К 1940 году погибло или ушло более 40% казахов, это 1,7 миллиона из 4 миллионов. Русско-украинские села потеряли 20%, это 400 тысяч человек. Очень трудно разделить тех, кто погиб, и тех, кто откочевал и сейчас в статусе оралманов возвращаются в Казахстан. Это второй Актабан Шубырынды по количеству погибших, второй раз в истории казахский народ потерял 40% населения. Во время других правителей, в том числе Мирзояна, часть вернулась, часть есть сейчас в России, Узбекистане и в других странах.



ИА REGNUM : Я подведу итог. Филипп Голощекин - человек, который попал на место не своей компетенции. Он мог бы занимать отличное место на уровне обкома партии. Позиция первого руководителя требовала учитывать его личное мнение. Это несмотря на существование политбюро - 12 человек, которых никогда не называли, но они при этом оставляли свои подписи при крайне важных решениях и голосовали единогласно. Получился не столько злой умысел, сколько стремление сделать так, как говорят сверху, с личной некомпетентностью и кризисом руководства. Все эти факторы привели к тому, что в один момент все рухнуло.



Мы забыли еще кое-что. В советское время мы гордились тем, что перескочили капиталистическую стадию. Мы из казаха-номада сделали казаха-социалиста. Ленин писал, что пропускать стадию капиталистического строя категорически нельзя. В этой же книге он говорил, какие бывают жители аула и рабочие, их он разделял на три вида.



Настоящий рабочий - тот, у кого отец и дед были рабочими; если он рабочий всего 10?15 лет, значит, он еще не разорвал связь со своим селом или аулом; если он работает 1?5 лет, то он еще аульский, и рабочее мышление еще не сформировалось. Это очень важно. К примеру, Толеген Токтаров. Он всего год работал на заводе, стал бригадиром и ушел в армию. Всем своим существом он был человеком из аула и в последующем стал Героем Советского Союза. Хоть он и пишет, что работал год, этого времени мало, чтобы разорвать связь.



Сейчас мы делим точно так же. Есть разница межу городским жителем, тем, кто живет в городе 10?15 лет, и тем, кто только приехал.



ИА REGNUM : Я как географ, который знает историю геологического изучения и освоения полезных ископаемых, скажу другое. Перескакивание капиталистического строя тоже было пропагандой. Есть издание 1960-х годов "Недра Казахстана". Там говорилось о том, какая царская Россия отсталая - при 850 открытых месторождений только цветных металлов, а 2000 месторождений всех видов полезных ископаемых в 1960-х годах - другой разговор. Если посмотреть на список, не считая бокситов и нескольких редких металлов вроде вольфрама, открывали нефть, уголь, медь, свинец и цинк. Все было уже найдено и освоено, а при советской власти лишь немного разведано.



Добыча была очень маленькая, если и вообще была.



ИА REGNUM : Было 22 металлургических завода, которые якобы были отсталыми по советским меркам, но не по меркам XIX века.



Я хотела бы добавить. К концу 1930-х годов из 6?200?000 населения было 4,2 миллиона казахов, при этом в Казахстане было всего 40 тысяч рабочих.



ИА REGNUM : Это как сейчас рекомендации по образованию Всемирного банка внедряют в абсолютно неподготовленную школьную программу. Про Голощекина можно говорить долго, поэтому мы перейдем к следующим - Мирзояну и Скворцову.



На исходе января 1933 года пришел к власти Левон Мирзоян. Он правил 5 лет и 4 месяца. Были опросы о том, как население и партия относились к первым лицам. К Мирзояну сейчас интерес упал, хотя около 10 лет был выпущен двухтомник о нем и названа улица. На его долю выпали свои сложности - репрессии 1935, 36, 37 годов. Безусловно, он, как и все первые руководители, был в тройках.



В эпоху суверенного государства, первоначально, к Мирзояну, по сравнению с Голощекиным, было хорошее отношение, сейчас же начали говорить, что он подписывал приговоры. А кто не подписывал? Это тоже надо понимать.



ИА REGNUM : Есть случай, о котором я говорил в своей статье. Руководитель тройки был расстрелян через месяц после начала деятельности. Ты или подписываешь приговор другим, или его подписывают тебе. Время было такое, что подписывали всем. Три нынешние улицы - Мирзояна, Исаева и Нурмакова. Улицу имени Мирзояна сейчас переименовали, Исаев тоже был в тройке, а Нурмаков был председателем революционного трибунала. Этот трибунал в 1920 годы тоже занимался не благотворительностью. Возникают вопросы об исторической несправедливости, но делать уже нечего.



Одной из причин, почему убрали Голощекина, было начало жалоб руководителей Узбекистана, Туркменистана, сибирских крайкомов, что казахи стали откочевывать. А они не были готовы принять и кормить их. Поэтому началось всеобщее возмущение.



Мы забыли сказать о том, что в 1920-1930 годы была обостренная ситуации с границей Китая. Мы этот вопрос изучаем крайне мало, но все-таки иногда он проскакивает. Это одна из тех вещей, которые надо знать и анализировать, потому что к Азии был интерес с разных сторон. Страна не могла разбрасываться территориями, и работа с приграничными областями велась гораздо жестче и сложнее.



За первую половину 1933 года тройки в Казахстане арестовали только 13?600 человек. Каждый из этих людей - отдельная судьба, но это уже не миллионы и не сотни тысяч. Из этих людей к расстрелу были приговорены 281 человек, к переселению - 3478. Мирзоян приехал в Казахстан с определенным заданием от Сталина.



По приезде он пишет письмо, в котором говорит, что понимал сложности и причины, почему убрали его предшественника, но не думал, что все настолько плохо. Он принимает меры, которые благоприятно действуют на казахские аулы и казахстанцев в целом. Но он не понимает, что, критикуя Голощекина, он критикует Сталина, а Сталин этого никому не прощал. А Мирзоян вынужден был говорить об откочевавших, погибших от голода, о состоянии в целом, это было неизбежно, и этим же он навлекал на себя гнев руководства.



ИА REGNUM : "Он слишком много знал".



Мирзоян говорил, что нужно форсировать оседание казахов, чтобы они выжили. Пишет, что кадров нет: были люди, которых поставили баи, Голощекин их разогнал, и людей не было совсем.



ИА REGNUM : Грамотных не было.



Он сокращает колхозы. На момент его приезда было 1117 колхозов, стало - 168. Он переводит на ТОСы - в их собственности находятся орудия труда, скот и прочее.



ИА REGNUM : Артель или товарищество.



В таких условиях семья могла выжить.



ИА REGNUM : Да, народу дали послабление.



Караганда, Чимкент, Актюбинск, Балхаш, Гурьевский, Алматинский, Джамбульский промузлы, Семипалатинский мясокомбинат активно развивались при Мирзояне. Он обращал внимание на образование, на национальный вопрос. Он отличался по нескольким причинам - армянин из Нагорного Карабаха, получил образование в Баку, в 24 года он был первым секретарем ЦК КП (б) Азербайджана.



ИА REGNUM : Сколько ему было когда он приехал в Казахстан?



36 лет.



ИА REGNUM : Он был совсем молодой. Хотя тогда 36 лет были совсем не тем возрастом, что 36 лет сейчас.



В 41 год его расстреляли. Он также провел декаду в Москве. Надо уделить внимание началу первых депортаций. Это было новое для Казахстана явление. Это были поляки. Когда их из западной Белоруссии отселили вглубь страны, естественно, переселили их к нам.



Дальше были корейцы. Они очень хорошо его вспоминают, он открыл театр, педагогический институт в Кызыл-Орде, он дал им возможность зарабатывать и прожить. Это сильно отличалось от последующих депортаций.



ИА REGNUM : Как, например, людей просто выкидывали в степь и оставляли.



Мирзоян дружил с казахской интеллигенцией и во многом помогал им. Например, Мухтару Ауэзову и Сакену Сейфуллину. Помогал, как мог, потому что и над ним на тот момент нависала угроза. По прошествии пяти лет в Казахстане он пишет Сталину о том, что сделал, и что сделал лучше предшественника. Сталин при этом не забывает, что все это делается лучше того, кого он ранее назначал. Мирзоян не знал казахский аул, но жизнь в интернациональной среде помогала ему находить общий язык и делать так, как мог лучше всего.



ИА REGNUM : Чьим выдвиженцем был Мирзоян?



Он был выдвиженцем Кирова и Орджоникидзе. Естественно, и в верхах шла борьба за власть. Скворцов, к слову, выдвиженец Жданова. Мирзоян со своей задачей справился. Он подписывал расстрелы, но в то же время делал все, что только мог, для Казахстана, и этим же рыл себе могилу.



ИА REGNUM : В 1938 году один из его покровителей был убит, второй покончил жизнь самоубийством. Вывод один - ты следующий в очереди. Поговорим про самого малоизвестного руководителя Казахстана. Николай Александрович Скворцов стоял во главе страны с 1938 по 1945 год. На его время пришлась война, мобилизация, эвакуация, создание академии наук, Казахфильма, оперного театра, национальной библиотеки и много другого. Большая часть современных черт Казахстана была создана именно во время войны самим Николаем Скворцовым. При этом о нем никто ничего не знает.



И даже документов нет.



ИА REGNUM : Выглядит как специальная операция.



Я объясню почему. Мы еще должны отметить, что в 1924 году мы перешли на новый вариант арабской графики, в 1928 году - на латиницу, в 1939-м, уже в эпоху Скворцова, был совершен переход на кириллицу. Это сложный вопрос, и надо рассматривать всех лидеров и их способы его решения. Можно долго говорить о том, как трижды менялся язык за 15 лет, но мы перейдем к Скворцову.



Я была на его могиле на Новодевичьем кладбище. На всем кладбище похоронены только три казахстанца - Гани Муратбаев, Николай Скворцов - глава нескольких министерств СССР, и генерал-майор Иван Панфилов. Мне было очень интересно узнать, что он похоронен на аллее министров, а могила в хорошем состоянии. После алаш-ординца Алихана Букейханова Скворцов был первый из казахстанских руководителей, у кого было высшее образование. К тому же экономическое, он закончил Московский плановый экономический институт.



ИА REGNUM : Что в то время было большой редкостью.



Скворцов был выдвиженцем Жданова и Маленкова. Маленков в то время был заместителем Жданова и копал под него. Скворцов дружил с обоими и имел их поддержку. А их фамилии говорили очень многое в то время.



Сам Скворцов родился в Астраханской области и знал жизнь казаха, руководил Калмыкией - кочевыми и полукочевыми хозяйствами, что дало ему хорошее понимание подобного образа жизни. Он прошел опыт подпольной работы, войны, Гражданской войны, то есть истории всех этих лидеров схожи, но имеют свои особенности.



Чем Николай Скворцов отличался от всех? Первое, он работал у Жданова в отделе кадров, если переводить на современные мерки. Он подбирал кадры и, пройдя через все влияния партийной работы, войн, он знал о кадрах все. Он никогда не высвечивался, ушел в тень, даже будучи министром. Поэтому он и выжил.



Он никогда не подвергался репрессиям, потому что всегда, выполняя решения Сталина, он не показывал себя. Сталину это определенно очень нравилось. На его время выпала тяжелая политическая ситуация в Европе и Азии, вторая пятилетка и часть третьей, строительство железных дорог, шахт, добыча меди и ферросплавов.



ИА REGNUM : Еще Балхаш. Во время Скворцова он получил статус города, и мой дедушка стал первым председателем городского совета Балхаша.



Поэтому вы Скворцова и знаете.



ИА REGNUM : Да. Дедушка был председателем горсовета Балхаша, а Динмухамед Кунаев был директором Коунрадского рудника около Балхаша.



Скворцов выдвинул и воспитал Сатпаева, Кунаева и Шаяхметова. Все они были его кадрами. Кунаев в двух своих книгах очень тепло писал об этом. Многие читали его труды, но почему-то пропускают информацию о том, кто же его выдвинул. В 1939 году в результате всех испытаний, пришедшихся на долю казахов, грамотность населения составила 84%.



ИА REGNUM : Основная масса той промышленности, которая есть у нас сейчас, была создана именно во время Скворцова. В 90-е годы мы потеряли часть этой промышленности, например завод имени Кирова.



Продолжим о том, что отличало его от других лидеров. Он взялся за народное хозяйство и оставил все национальные вопросы своему заместителю Шаяхметову. Это очень грамотный подход. Со Скворцовым связана часть формирования ГУЛАГа, но эта идея шла не из СССР, а была открыта царскому, американскому и французскому влиянию. Говорить о том, что это сделал Сталин, неправильно.



Скворцов занимался устройством переселенных и эвакуированных людей, 1?200?000 человек ушли на фронт, и еще миллион прибыли в Казахстан. То есть население сравнялось. 40?000 поляков шли из Акмолы под генералом Андерсом, Сталин дал им разрешение перейти страну и воевать в Африке. Это тоже очень интересный и большой вопрос.



С именем Скворцова также связан атомный проект. Надо сказать, он сделал действительно много. Надо изучать материалы, которых на самом деле много, некоторые находятся в закрытых архивах. Мы смогли написать его биографию по информации, которую нам дали его родственники.



После войны в 1945 году он единственный от Казахстана стоял на Параде Победы. Сталин ставил его на места народного комиссара, министра технических культур, министра совхозов. За 7 лет правления он полностью оправдал ожидания и оказался единственным, кто пошел выше по карьерной лестнице, а не погиб.



Три поколения коммунистов, о которых мы сейчас говорим, выдвинутые эпохой на решение задач развития Казахстана, за эти двадцать лет построили наше благополучие сегодня.



ИА REGNUM : Говорить можно очень много. В библиотеках есть книги профессора Григорьева и Лайлы Ахметовой. История не черно-белая, есть и серые, и красные тона. Понимать любую эпоху нужно исходя из контекста. В рамках интервью сложно сказать много, но я думаю, что кого-то из вас мы смогли подтолкнуть к более объемному пониманию нашей истории, за что благодарим Лайлу Сейсембековну Ахметову.



Марат Шибутов Источник - REGNUM

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