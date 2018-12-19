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Хакеры распотрошили дипломатическую переписку европейских чиновников о России, США и Китае
20:02 20.12.2018

Хакеры подключились к дипломатическим каналам
Опубликованы телеграммы европейских чиновников о России, США и Китае

Брюссель в среду подтвердил факт масштабных кибератак, о которых вечером 18 декабря рассказала газета The New York Times (NYT). Неизвестные хакеры завладели более чем 1 тыс. телеграмм, которые пересылались по дипломатическим каналам ЕС. В сообщениях дипломаты беспокоятся о непредсказуемости администрации президента США Дональда Трампа, а также называют его хельсинкскую встречу с Владимиром Путиным успешной как минимум для российского лидера. В компании Area 1, которая первой обнаружила документы, уверены, что за взломом стоит Народно-освободительная армия Китая.

"Мы можем подтвердить, что произошел предполагаемый взлом коммуникационных систем институтов ЕС, но мы не комментируем информацию о возможных утечках информации",- сообщил вчера зампред Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Ранее в распоряжении NYT оказалось 1,1 тыс. сообщений, передававшихся по дипломатическим каналам ЕС в течение нескольких лет. Данные получили неизвестные хакеры, на протяжении нескольких лет проникавшие в закрытые сети структур ЕС. Большинство документов относится к 2017–2018 годам.

Одна из телеграмм посвящена встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля этого года. Она описывается как "успешная (по крайней мере для Путина)", поскольку для Москвы этот саммит - "подтверждение статуса России как мировой державы, находящейся на одном уровне с США, пусть даже конкретные результаты встречи незначительны". Говорится, что американский лидер, "по всей видимости, дал русским согласие на допрос бывших американских дипломатов в обмен на возможность допросить россиян, которым предъявил обвинения спецпрокурор Роберт Мюллер

Чего достигли Владимир Путин и Дональд Трамп в Хельсинки
Чего достигли Владимир Путин и Дональд Трамп в Хельсинки
После переговоров дипломатов европейских стран и чиновников Евросоюза с представителями американского руководства описываются попытки Белого дома "минимизировать ущерб" от того, что Дональд Трамп "отошел от сценария" в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным.

Также в телеграммах есть рассуждения, пускать ли в Австрию находящегося под санкциями главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина для участия в международных переговорах по "использованию космического пространства в мирных целях". Подробно описаны переговоры между представителями МИД Словакии и МИД Украины. Последние убеждали словацкого коллегу, что после "аннексии" Крым превратился в "горячую зону, где уже могли быть установлены ядерные боеголовки".

Множество телеграмм посвящено отношениям ЕС и США. В частности, замглавы миссии ЕС в Вашингтоне Кэролайн Вичини советует европейским политикам говорить о стране как о "самом важном партнере", даже если речь идет "о сферах, где Евросоюз не согласен с США (например, климат, торговля, иранская ядерная сделка)". Среди советов - предложение работать напрямую с Конгрессом США в обход президента.

Опубликованные телеграммы "демонстрируют удивительный уровень трансатлантического единства",- считает доцент Школы международной службы Американского университета Кит Дарден. "Вы можете увидеть попытки дипломатов ЕС и США сдерживать тот ущерб, который наносит президент своими заявлениями, которые часто противоречат официальной и долгосрочной политике США",- пояснил он "Ъ".

Как европейские политики призывали к независимости от Вашингтона
Как европейские политики призывали к независимости от Вашингтона
Ряд документов касается Китая. Так, в одной из телеграмм проводится анализ дискуссии между европейскими политиками и главой КНР Си Цзиньпином. Сообщается, что последний называет политику Дональда Трампа в отношении Китая травлей и сравнивает манеру общения американского президента с боксерским матчем без правил.

Издание NYT отмечает, что методы работы хакеров, взломавших сети ЕС, похожи на старые приемы Народно-освободительной армии Китая. Телеграммы скопировали из защищенной сети и разместили на общедоступном сайте в интернете, рассказали NYT в компании Area 1, которая занимается кибербезопасностью и обнаружила записи. По информации главы Area 1 Орена Фалковица, письма удалось добыть с помощью "заурядной фишинговой атаки": первыми с помощью вредоносного письма заразили компьютеры дипломатов на Кипре, после чего хакеры получили необходимые данные для проникновения в общие сети ЕС.

В таком методе работы хакеров "нет ничего нового", объясняет "Ъ" консультант ПИР-Центра Олег Демидов. "Персонально направленный фишинг - основной метод компьютерных атак, нацеленных на хищение либо на неавторизованный доступ к каким-либо данным, в том числе приватным, служебным; государственным и коммерческим секретам,- рассказывает он.- Очень многие атаки начинаются со стадии фишинга - это универсальная тактика, позволяющая воспользоваться самым слабым звеном в системе сетевой безопасности - человеком". "Если сам пользователь ленится или не может отличить качественные фишинговые письма от нормальных, вредоносное программное обеспечение получает доступ к данным, которые находятся на устройстве, с которого человек переписывается,- говорит собеседник "Ъ", отмечая: - Например, у человека на устройстве либо в его переписке могут храниться учетные данные каких-то аккаунтов, в которые просто так не проникнешь".

Екатерина Мареева

Газета "Коммерсантъ" №235 от 20.12.2018, стр. 6

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1545325320
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