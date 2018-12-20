США уходят из Сирии, действительно ли "Исламское государство" "побеждено"? - Libеration

21:11 20.12.2018

20 декабря 2018 г.

Люк Матье и Хала Кодмани | Libération



"Хотя американский президент в среду объявил том, что он "победил организацию "Исламское государство" (эта организация запрещена в России - Прим. ред.), и теперь выведет американские войска из восточной части Сирии, ИГИЛ по-прежнему там присутствует и победа Башара Асада вырисовывается все четче", - пишут журналисты французской Liberation Люк Матье и Хала Кодмани.



Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из восточной части Сирии в Twitter в среду после обеда . В регионе, контролируемом курдами, развернуто примерно 2 тыс. американских военных, в основном, это войска специального назначения, говорится в статье.



Такое объявление вызвало возмущение даже в рядах республиканцев. Вывод войск может иметь "драматически последствия" для США в данном регионе и во всем мире, заявил сенатор Линдси Грэм. "Оно представляет собой большую победу для "Исламского государства", Ирана, Башара Асада и России", - добавил он.



Действительно ли побеждено "Исламское государство", как утверждает Дональд Трамп? Нет, полагают авторы статьи. ИГИЛ по-прежнему занимает оборону на юго-востоке Сирии, где оно контролирует деревни Сусса и Аль-Шаафа, существуют также очаги сопротивления в пустыне неподалеку от иракской границы. По данным "Сирийской обсерватории прав человека" (OSDH), там окопались примерно 2 тыс. джихадистов.



"Им противостоят "Сирийские демократические силы" (FDS) - коалиция курдских и арабских воинов, которых поддерживает самолетами и беспилотниками международная коалиция",- указывают журналисты.



Последствия для курдов окажутся драматическими. Турция уже несколько дней назад объявила о неминуемом наступлении "на востоке от Евфрата", говорится в статье.



"Для режима Башара Асада это признание его победы, которая вырисовывается все четче и четче. Уход американцев открывает путь для отвоевания почти всей сирийской территории. Благодаря мощной и решительной поддержке России за два года он снова занял зоны, контролируемые сирийскими повстанцами на западе и на юге, за исключением провинции Идлиб. Теперь он может рассматривать повторный захват половины страны, которая до сих пор от него ускользала. В первую очередь, это все территории бывшего халифата ИГИЛ, регион Ракки и Дейр-эз-Зора, "освобожденные" международной коалицией", - комментируют Матье и Кодмани.



Уход американцев представляется "недальновидным и наивным решением", считает директор программы "Экстремизм и борьба с терроризмом" Института Ближнего Востока в Вашингтоне, который сразу отреагировал на решение Трампа. "И для союзников, и для противников США речь идет об "отходе", а не о "победе". В геополитическом плане намечается идеальный сценарий для ИГИЛ, России и режима Асада, являющихся бенефициарами решения Трампа".



Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков говорил о том, что американское присутствие в Сирии "мешает мирному процессу" и обвинял Вашингтон в том, что американские военные находятся на территории Сирии незаконно, напоминают журналисты.



Источник: Libération