 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 21.12.2018
12:42  Спасибо, давай, до свидания... Что будет после Путина, - Александр Дугин
12:35  В Алматы прошла премьера Худфильма "Путь Лидера. Астана". Жанр - "Биографическая драма"
12:28  Лживые фантазии британского правительства пошли прахом, - Джейсек Ростоуски
12:03  УзбДепутаты разругали министра культуры Сайфуллаева за вредительство по 259 объектам
12:01  "Бедные" узбеки расхватали кроссоверы по $ 25000
11:40  Получить политическое убежище в России стало возможно, - А.Докучаева
09:14  Запытали… В "демократических" США практикуют методы гестапо, - В.Малышев
09:06  9 фактов о Золотой Орде, которые вы которые вы никогда не слышали, - Я.Бутаков
09:01  Ум хорошо, а вотум лучше. Магриб выбирает между приговором и диагнозом, - Е.Сатановский
08:57  В Афганистане ликвидирован командир "Красной бригады" талибов Билал Задран
08:32  Трамп отбирает у Путина "жирные" нефтедоллары. "Черное золото" продолжает рекордно дешеветь
08:15  Вывод, с которым многие не согласятся. Трамп навоевался в Сирии, - "Къ"
08:10  Гонимый "ястреб". Трамп уволил в отставку главу Пентагона генерала Мэттиса
07:54  Африка: колонизация по-китайски. Пекин берет Черный континент под полный контроль, - А.Храмчихин
07:52  Израиль готовится к полномасштабной войне в Сирии, - И.Субботин
06:16  Русским в Ташкенте не дают продать квартиры
05:20  США собрались вывести войска из Афганистана. Куда? Зачем? - Wall Street Journal
Четверг, 20.12.2018
21:11  США уходят из Сирии, действительно ли "Исламское государство" "побеждено"? - Libеration
20:02  Хакеры распотрошили дипломатическую переписку европейских чиновников о России, США и Китае
19:47  Узбекский молодой архитектор Тахмина Турдиалиева выиграла международный архитектурный конкурс "Turkistan Architect Awards"
19:04  Забытые и непонятые: первые руководители Казахстана при Сталине, - Л.Ахметова
19:00  Как КНР и Пакистан могут урегулировать кризис в Афганистане? - Сяо Бинь
18:59  К каким последствиям приведет вывод войск США из Сирии? - Дэвид Вемер
18:35  Бекмамбетов: Фильм по сценарию Дениса Тена будет снят в США
18:21  Вождь вопреки прогнозу. Кто виноват в беспорядках во Франции и революциях в России, - К.Сивков
18:16  Турецкий марш за Евфрат. Коммандос готовятся воевать с курдскими формированиями, - ВПК
13:39  Зияющие глубины. Рыночный омут Узбекистана, - С.Кожемякин
13:10  Пол Робертс: Почему российская власть упорно не защищает своих граждан
12:51  Кыргызстан выпустил в обращение модифицированные банкноты 4 серии
12:48  Внешнеполитические итоги 2018 года: амбиции Китая растут, Европа в растерянности, Трамп рубит сплеча, Ким хитрит, - Т.Бордачев
10:59  Шмели против трутней. В Киргизии зарождается полит-движение "СДПК без Атамбаева"
10:57  Под корешок. Принципы озеленения, которые предлагает мэрия, приведут Бишкек к катастрофе, - Э.Шукуров
10:54  Совет директор Казахстанских железных дорог возглавил немец Кун
10:46  И не гу-гу... Генпрокуратура Узб уверяет: Гульнара Каримова прилежно сидит в узб-кутузке
10:44  США провели в Абу-Даби секретно-сепаратные "плодотворные" переговоры с талибами
10:42  "Очень много случаев сексуального насилия". Каково быть педерастом в Казахстане?
10:32  По барабану... счетчика. "Алматыгаз" кошмарит горожан фантастическими счетами за "услуги"
10:30  Плач жилетов. Как Макрон потерял доверие большинства французов, - С.Михайлов
10:15  Уходя уходи. Трамп безоговорочно выводит амер-войска из Сирии
09:57  Си Цзиньпин выразил уверенность в прошлом, - М.Коростиков
09:39  Экипаж дырявого космолета "Союз МС-09" благополучно приземлился 147 км восточнее Жезказгана
08:42  Русский алюминимум. Госдеп США наложил лапу ("отжал") у рос-латифундистов кормушку
08:38  Воздух Донбасса пропитан сирийской "химией". Что делает британский спецназ на юго-востоке Украины?
08:35  Расследование "дела Хашогги" привело в Израиль. Обвиняемые оказались главными переговорщиками Эр-Рияда
08:26  РосДепутаты проснулись и требуют от Кремля прекратить торговать Курилами
06:56  Индийцев приучают к русской водке. Йоги вилкой не закусывают...
00:45  Госбюджет Таджикистана перевыполнен на $20 млн. Небывалое бывает!
00:40  Адам был казахом и разговаривал на казахском языке, - доктор философии Бейсенов осмыслил труды Елбасы
00:18  Антикитайские провокации угрожают безопасности Кыргызстана
Среда, 19.12.2018
23:38  Трамп продлил действие указа о санкциях против Гульнары Каримовой
21:38  Вышел 11-й том Собрания сочинений Аркадага
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Русским в Ташкенте не дают продать квартиры
06:16 21.12.2018

РУССКИМ В ТАШКЕНТЕ НЕ ДАЮТ ПРОДАТЬ КВАРТИРЫ
Русских в Ташкенте обрекли на продажу своих квартир за копейки. Это проклятье они не могут снять уже 25 лет.

Дело в том, что в столице Узбекистана, приезжий, даже гражданин Узбекистана, не может купить квартиру на вторичном рынке. Это нелепый запрет действовал со времен Каримова. Казалось, лед тронулся, когда в феврале 2018-го на общественное обсуждение был выставлен проект Минюста. Он предусматривал разрешить иногородним свободно покупать жилье в Ташкенте. Прошли все сроки, Кабмин отмалчивался целое лето. И, наконец, выдал постановление № 845 от 22 октября 2018-го, оставив все как было.

Русские в Ташкенте только развели руками. Для многих из них "квартирный вопрос"- это вопрос судьбы.

Не секрет, поток переселенцев из Узбекистана в Россию не иссякает. И лучше на историческую родину вернуться не с пустыми руками. На практике многие уезжают с одним чемоданом, обрекая себя на мытарства.

Все упирается в цены. Сегодня квартиры в Ташкенте-самые дешевые в СНГ. Можно запросто найти однокомнатную за 12 тысяч долларов, "двушку" за $20 тыс., четырехкомнатную в 100 квадратов предлагают за смешные 45 тысяч. И это еще хорошо! В прежние годы люди от отчаяния бросали квартиры по 100-200 "баксов" за квадратный метр, уезжая ни с чем.

Греют руки только спекулянты. В Ташкенте немало дельцов, накупивших по несколько десятков квартир. Они лишь довольно потирают руки от нового постановления Кабмина. Можно и дальше скупать "метры" по дешевке, обдирая как липок уезжающих в Россию. Ведь за пределами Ташкента цены еще более низкие. Скажем, в Джизаке, областном центре, за "трешку" не дают больше 12 тысяч "зелени".

"Я перебралась в Нижний Новгород уже как восемь лет,-расказывает Елена Скрябина.-В Ташкенте осталась квартира, не могу продать, чтобы купить равноценную в России".

И таких как она-сотни, тысячи.

Говорить о каком-то "особом" статусе Ташкента не приходится. По своим параметрам, по средним зарплатам он схож с Киевом. Однако в украинской столице, где нормально работает рынок жилья, "квадрат" вторичного жилья стоит не менее 1200-1500 долларов. Новостройки обходятся дешевле-нет той инфраструктуры, что в обжитых районах. Зато в Ташкенте все наоборот.

Очевидно, что правительство встало на сторону местных застройщиков, создав им тепличные условия. Приезжему теперь некуда деваться, выбор один – новостройка. Никакой конкуренции!

Зато владелец старого, еще советского жилья, остался у разбитого корыта. Обнаглевшие черные маклеры продолжат теперь бессовестно сбивать цены, проворачивать махинации. Им у метро "Чиланзар" даже заботливо выделили крытую площадку (чего нет ни в одной столице СНГ). Складывается, впечатление, что это кому-то нужно.

При обсуждении февральского проекта Минюста, многие указывали на то, что "ташкентский порядок" грубо нарушает Конституцию. И это справедливо.

Ташкентский юрист Анатолий Исмаилов указывает на ст.18 Основного закона. Он гласит "Льготы могут быть установлены только законом и должны соответствовать принципам социальной справедливости". И где она в нашем случае? Где, наконец, закон, а не очередное постановление?

Мы уж не говорим о свободе передвижения, выборе места жительства и работы.

На каком основании, к примеру, нотариус просто отказывает вам в совершении сделки, если Закон "О частной собственности" прямо этого требует - ст. 479 ГК, ст. 488 ГК?

Возникает парадокс. Продавец согласен продать, но покупатель должен быть только жителем Ташкента. За что ему, спрашивается, такое счастье? И почему этого лишен такой же гражданин, с равными по Конституции правами, но из Бухары? Власти на этот счет глухо отмалчиваются.

Причем, страдают не только русские, стремящиеся уехать на родину с хорошими "подъемными". В местных судах кипят бешеные страсти. Чтобы обойти запреты, "понаехавшие" в столицу покупают квартиры на знакомых, родственников, на друзей, на прочих "мертвых душ" А потом тщетно доказывают, что это их жилье.

Для любого мало-мальски грамотного человека ясно, что налицо грубейшее нарушение закона, гражданских прав. Даже неловко говорить об этом правительству…

Александр Грошев
2.11.18

Источник - vesti.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1545362160
Новости Казахстана
- Сенат принял поправки в законодательство по вопросам: контроля над оборотом наркотических средств; здравоохранения; обращения лекарственных средств и медицинских изделий; занятости населения
- Кадровые перестановки
- Съезд ДПК "Ак жол" утвердил поправки в Устав партии, связанные с избранием депутатов маслихатов по партийным спискам
- Алик Шпекбаев строго предупредил ответственных лиц госорганов устранить переработки госслужащих
- В Алматы прошла премьера фильма "Путь Лидера. Астана"
- Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин рассказал о проводимой работе по снижению тарифов
- Казахстанский ученый доказал, что Адам был казахом
- Китай отказался капитулировать перед США и не будет менять курс
- 9 фактов о Золотой Орде, которые вы которые вы никогда не слышали
- Большая пресс-конференция Владимира Путина
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  