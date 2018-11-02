Русским в Ташкенте не дают продать квартиры

06:16 21.12.2018

РУССКИМ В ТАШКЕНТЕ НЕ ДАЮТ ПРОДАТЬ КВАРТИРЫ

Русских в Ташкенте обрекли на продажу своих квартир за копейки. Это проклятье они не могут снять уже 25 лет.



Дело в том, что в столице Узбекистана, приезжий, даже гражданин Узбекистана, не может купить квартиру на вторичном рынке. Это нелепый запрет действовал со времен Каримова. Казалось, лед тронулся, когда в феврале 2018-го на общественное обсуждение был выставлен проект Минюста. Он предусматривал разрешить иногородним свободно покупать жилье в Ташкенте. Прошли все сроки, Кабмин отмалчивался целое лето. И, наконец, выдал постановление № 845 от 22 октября 2018-го, оставив все как было.



Русские в Ташкенте только развели руками. Для многих из них "квартирный вопрос"- это вопрос судьбы.



Не секрет, поток переселенцев из Узбекистана в Россию не иссякает. И лучше на историческую родину вернуться не с пустыми руками. На практике многие уезжают с одним чемоданом, обрекая себя на мытарства.



Все упирается в цены. Сегодня квартиры в Ташкенте-самые дешевые в СНГ. Можно запросто найти однокомнатную за 12 тысяч долларов, "двушку" за $20 тыс., четырехкомнатную в 100 квадратов предлагают за смешные 45 тысяч. И это еще хорошо! В прежние годы люди от отчаяния бросали квартиры по 100-200 "баксов" за квадратный метр, уезжая ни с чем.



Греют руки только спекулянты. В Ташкенте немало дельцов, накупивших по несколько десятков квартир. Они лишь довольно потирают руки от нового постановления Кабмина. Можно и дальше скупать "метры" по дешевке, обдирая как липок уезжающих в Россию. Ведь за пределами Ташкента цены еще более низкие. Скажем, в Джизаке, областном центре, за "трешку" не дают больше 12 тысяч "зелени".



"Я перебралась в Нижний Новгород уже как восемь лет,-расказывает Елена Скрябина.-В Ташкенте осталась квартира, не могу продать, чтобы купить равноценную в России".



И таких как она-сотни, тысячи.



Говорить о каком-то "особом" статусе Ташкента не приходится. По своим параметрам, по средним зарплатам он схож с Киевом. Однако в украинской столице, где нормально работает рынок жилья, "квадрат" вторичного жилья стоит не менее 1200-1500 долларов. Новостройки обходятся дешевле-нет той инфраструктуры, что в обжитых районах. Зато в Ташкенте все наоборот.



Очевидно, что правительство встало на сторону местных застройщиков, создав им тепличные условия. Приезжему теперь некуда деваться, выбор один – новостройка. Никакой конкуренции!



Зато владелец старого, еще советского жилья, остался у разбитого корыта. Обнаглевшие черные маклеры продолжат теперь бессовестно сбивать цены, проворачивать махинации. Им у метро "Чиланзар" даже заботливо выделили крытую площадку (чего нет ни в одной столице СНГ). Складывается, впечатление, что это кому-то нужно.



При обсуждении февральского проекта Минюста, многие указывали на то, что "ташкентский порядок" грубо нарушает Конституцию. И это справедливо.



Ташкентский юрист Анатолий Исмаилов указывает на ст.18 Основного закона. Он гласит "Льготы могут быть установлены только законом и должны соответствовать принципам социальной справедливости". И где она в нашем случае? Где, наконец, закон, а не очередное постановление?



Мы уж не говорим о свободе передвижения, выборе места жительства и работы.



На каком основании, к примеру, нотариус просто отказывает вам в совершении сделки, если Закон "О частной собственности" прямо этого требует - ст. 479 ГК, ст. 488 ГК?



Возникает парадокс. Продавец согласен продать, но покупатель должен быть только жителем Ташкента. За что ему, спрашивается, такое счастье? И почему этого лишен такой же гражданин, с равными по Конституции правами, но из Бухары? Власти на этот счет глухо отмалчиваются.



Причем, страдают не только русские, стремящиеся уехать на родину с хорошими "подъемными". В местных судах кипят бешеные страсти. Чтобы обойти запреты, "понаехавшие" в столицу покупают квартиры на знакомых, родственников, на друзей, на прочих "мертвых душ" А потом тщетно доказывают, что это их жилье.



Для любого мало-мальски грамотного человека ясно, что налицо грубейшее нарушение закона, гражданских прав. Даже неловко говорить об этом правительству…



Александр Грошев

2.11.18