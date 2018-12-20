Израиль готовится к полномасштабной войне в Сирии, - И.Субботин

07:52 21.12.2018

Союзники критикуют решение Америки свернуть кампанию в Арабской Республике



Игорь Субботин

20.12.18



РФ пока не видит признаков вывода американского контингента из Сирии. Об этом заявил президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. Анонсированное решение президента США отозвать контингент из Сирии вызвало неоднозначную реакцию глобальных и региональных игроков. Меньше всего рад заявлениям Вашингтона Израиль, которому, похоже, придется противостоять присутствию Ирана исключительно собственными силами.



Отвечая на вопрос об американском военном присутствии в Сирии, президент РФ заявил, что пока не видит признаков вывода войск США. "Но допускаю, что это возможно", – сообщил Путин. Он привел в пример гражданский конфликт в Афганистане, в котором США задействованы не одно десятилетие, но иногда посылают сигнал о скором уходе. Одной из главных задач Путин видит формирование конституционного комитета, который должен будет разработать рекомендации по изменению Основного закона Сирии. "Мы представили этот список (потенциальных членов комитета. – "НГ") ООН, – заявил Путин. – Выяснилось, мне вчера глава МИД Сергей Лавров об этом докладывал, что вдруг неожиданно с подачи наших партнеров в ФРГ, Франции и США выжидательную позицию заняли теперь представители ООН". На следующий день после заявления президента Дональда Трампа о выводе сухопутных войск из Сирии свою решительность продемонстрировал Израиль. "Мы продолжим действовать в Сирии по предотвращению военного укрепления Ирана, направленного против нас, в этой стране, мы не намерены сокращать эти наши усилия и собираемся увеличить их интенсивность", – заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в ходе выступления на саммите Израиль–Греция–Кипр в городе Беэр-Шева.



Свое мнение о решении американского руководства высказал и экс-министр обороны Израиля Авигдор Либерман. Он предупредил: "Вывод США из Сирии существенно повышает вероятность полномасштабного конфликта на севере – как в Ливане, так и в Сирии". По словам бывшего главы оборонного ведомства, уход американцев повысит моральный дух президента Сирии Башара Асада и его союзников – Ирана и ливанской группировки "Хезболла".



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Американскую технику, возможно, больше не увидят в районе

сирийско-турецкой границы. Фото Reuters

Франция, чей ограниченный контингент также присутствует в Северной Сирии, не будет следовать за Соединенными Штатами в вопросе выхода или сокращения численности войск, помогающих в стабилизации ситуации. Париж намерен продолжать борьбу с исламистами, уверила министр вооруженных сил Пятой республики Флоранс Парли. "Группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ. – "НГ") слаба сегодня как никогда, – отметила глава ведомства. – Она переходит в своей тактике на подпольное положение и на проведение повстанческой деятельности. Она потеряла более 90% удерживаемой ею ранее территории. Они лишены теперь своей прежней тыловой базы". При этом она подчеркнула, что "халифат" "отнюдь не стерт с карты, и корни его по-прежнему существуют". "Необходимо одержать военную победу, которая будет окончательной, над удерживаемыми этой террористической организацией очагами сопротивления", – пояснила Парли.



В свою очередь, французский министр по европейским делам Натали Луазо подчеркнула, что решение Трампа заставляет в очередной раз задуматься, что Франции "необходимо располагать в Европе возможностью самостоятельного принятия решений, располагать стратегической автономией" в условиях, когда по-прежнему сохраняется угроза со стороны террористов. "Наши решения должны приниматься нами самостоятельно", – подчеркнула член правительства. Вполне очевидно, что анонсированное решение покинуть Северную Сирию Трамп принимал без какого-либо согласования со своими партнерами по антитеррористической коалиции, которая начала действовать в Сирии против группировки ИГ еще в эпоху Барака Обамы. Впрочем, есть признаки того, что свое решение он принял и без контактов с межведомственной системой по национальной безопасности, которая несет ответственность за реализацию того, что хочет президент.



В Сенате США раскритиковали действия Трампа. Республиканец Линдси Грэм выступил категорически против такого подхода к решению проблем на Ближнем Востоке, который напоминает методы 44-го президента США. "Вывод и без того немногочисленных американских сил из Сирии будет огромной ошибкой в стиле Обамы", – написал законодатель в Twitter. Глава сенатского комитета по иностранным делам Боб Коркер заявил, что "не понял, что произошло", отметив, что будет ждать подробных объяснений от главы Госдепартамента Майкла Помпео и главы Пентагона Джеймса Мэттиса. К критике главы Белого дома подключились сенаторы-демократы Роберт Менендес и Джек Рид. "Тревожные сообщения о том, что президент Трамп приказал немедленно вывести войска США и сотрудников Госдепартамента из Сирии без какого-либо плана или мер по стабилизации, является очередным опасным примером отсутствия стратегии у администрации", – говорится в их заявлении.



Разочарование инициативой Трампа выразил и сенатор Джим Инхоф, который поделился мнением, что Трамп должен был предупредить заранее о своем плане по выводу контингента из северных районов "если не весь Сенат, то хотя бы комитет по делам вооруженных сил". "Многие американские союзники будут уничтожены, если это отступление будет реализовано на практике", – отметил, в свою очередь, республиканский сенатор Бен Сасс, комментируя решение президента США. "Восемь дней назад администрация называла теоретический вывод войск "безрассудным", а сегодня мы выводим", – подчеркнул законодатель. Одним из немногих, кто выступил в поддержку решения об "исходе" из Сирии, стал сенатор Рэнд Пол. "Я так рад за президента, который может провозгласить победу и вернуть наших солдат с войны. Такого не случалось очень давно", – заявил республиканец.



"Если говорить про Израиль и некоторые арабские монархии Персидского залива, то для них ситуация в целом меняется не так уж и сильно, – заявил в разговоре с "НГ" военный эксперт Юрий Лямин, комментируя то, в какие последствия для союзников США может вылиться выход войск Соединенных Штатов. – Они бы, конечно, предпочли сохранение американского военного контингента на части сирийской территории как еще один фактор давления на правительство Сирии и Иран, но вывод этого контингента кардинально ситуацию не изменит. Контроль над основной частью страны сейчас твердо находится в руках официального Дамаска, в том числе это относится и к тем районам, которые расположены рядом с Израилем. Поставкам грузов из Ирана в Сирию американские войска также не могут помешать, так как они идут сейчас по маршрутам в обход контролируемых ими зон".



Аналитик добавляет: "В свою очередь, и Иран вряд ли может трактовать это решение как карт-бланш для себя. Нельзя забывать, что Турция сейчас грозится начать новую военную операцию против сирийских курдов. Эта операция может привести к установлению фактически турецкого контроля над значительной частью севера Сирии. Такое развитие событий вряд ли будет радовать власти Сирии и их иранского союзника. Кроме того, остатки отрядов Исламского государства продолжают действовать на востоке Сирии. Они уже не представляют такой угрозы как ранее, но борьба с ними может еще продолжаться долго".