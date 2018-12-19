 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Гонимый "ястреб". Трамп уволил в отставку главу Пентагона генерала Мэттиса
08:10 21.12.2018

Джеймс Мэттис уйдет с поста главы Пентагона
Министр обороны США Джеймс Мэттис покинет свой пост в конце февраля 2019 года, сообщил американский президент Дональд Трамп. Он пообещал, что новый глава Пентагона будет назван в ближайшее время.

"За время работы Джеймса был достигнут огромный прогресс. Генерал Мэттис оказал мне большую помощь в том, чтобы заставить союзников и другие страны оплатить свои военные обязательства. […> Я очень благодарен Джеймсу за его службу!" - написал господин Трамп в Twitter.

Сам Джеймс Мэттис считает, что президенту США лучше найти министра обороны, который бы разделял его взгляды. В письме, отправленном Дональду Трампу, глава Пентагона дал понять, что тот не относился к союзникам с уважением и не придерживался "ясных взглядов" на врагов и конкурентов США, передает NBC.

"Мои мнение о необходимости уважительного отношения к союзникам и ясность взглядов как на врагов, так и на стратегических конкурентов основываются на более чем четырех десятилетиях опыта",- написал господин Мэттис. Свое прошение об отставке он подал на встрече с президентом США накануне, 20 декабря.

Джеймс Мэттис был назначен министром обороны США в январе 2017 года. До этого он возглавлял межвидовое командование вооруженных сил США (в 2007–2010 годы). Также руководил первым экспедиционным корпусом морской пехоты США, возглавлял первую дивизию корпуса морской пехоты США во время войны в Ираке.

Информация о том, что президент США может сменить главу Пентагона, появилась еще в сентябре. Как сообщали источники The New York Times, Джеймс Мэттис впал в немилость Дональда Трампа, потому что разошелся с ним во взглядах по ряду вопросов - частности, по политике в отношении НАТО, КНДР и выходе из сделки с Ираном. Сам американский президент утверждал, что у них сложились отличные отношения, но не исключал отставки главы Пентагона.

Источник - kommersant.ru
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