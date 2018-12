Вывод, с которым многие не согласятся. Трамп навоевался в Сирии, - "Къ"

08:15 21.12.2018

Решение президента США вывести войска из Сирии вызвало критику союзников и одобрение Владимира Путина



Анонсированный президентом США Дональдом Трампом в среду вывод американских войск из Сирии ошибочен и поставит под угрозу борьбу с "Исламским государством" (ИГ, запрещено в РФ). Об этом заявили американские законодатели, а также союзники США в Европе и на Ближнем Востоке. Президент РФ Владимир Путин решение своего американского коллеги одобрил. Сам Дональд Трамп, поначалу заявивший о победе над ИГ, в четверг дал понять, что предоставляет вести борьбу с террористической группировкой России, Ирану и Сирии. При этом он не упомянул Турцию, которая сотрудничает по сирийскому урегулированию с Россией и Ираном. По мнению экспертов, уход американских военных из Сирии согласован с Анкарой и в перспективе это может негативно отразиться на российско-турецких отношениях.



Под градом критики и требований пересмотреть принятое в среду решение о выводе американских войск из Сирии Дональд Трамп решил еще раз обосновать свою позицию через Twitter. По его словам, ничего неожиданного в его решении нет - он давно говорил о необходимости вывода войск. При этом, по его мнению, "Россия, Иран, Сирия и многие другие недовольны уходом США", потому что теперь "им придется бороться с ИГ и другими, которых они ненавидят, без нас". И это не только позиция президента США.



Мнение, что Россия, несмотря на постоянную критику присутствия американских вооруженных сил в Сирии, на самом деле не заинтересована в их уходе, распространено среди американских военных. Об этом сказал в ходе форума в Дохе высокопоставленный представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции. Предполагается, что Москве будет тяжело не только нести бремя борьбы с террористами, но и восстанавливать территории, оставляемые США. Вашингтон отказывается выделять деньги на реконструкцию районов, которые находятся под контролем президента Сирии Башара Асада.



Итоги военной операции США в Сирии



Российские политики неоднократно заявляли о нелегитимности присутствия США в Сирии, а также высказывали опасения в создании квазигосударства под американской опекой на восточном берегу Евфрата. Неудивительно, что они приветствовали решение Дональда Трампа о выводе войск. "Если США приняли решение вывести свой контингент, это правильно",- сказал президент РФ Владимир Путин. Однако он выразил сомнение, что американцы действительно покинут Сирию. В то же время американские СМИ назвали вывод войск "рождественским подарком Владимиру Путину". Такое же мнение высказали американские политики. Глава сенатского комитета по международным делам Боб Коркер также отметил: насколько ему известно, о решении президента США заранее не были проинформированы союзники Вашингтона по международной антитеррористической коалиции. Заявления, звучащие из Европы, подтверждают эти слова. Решение руководства США вывести войска из Сирии может поставить под угрозу борьбу с ИГ, заявил глава МИД Германии Хайко Маас. По мнению главы оборонного ведомства Франции Флоранс Парли, "ИГ не стерто с карты, пущенные корни сохранились" и победу над остатками этой группировки еще предстоит одержать.



По оценке вашингтонского Institute for the Study of War, отряды ИГ продолжают удерживать под своим контролем часть территории в Сирии и Ираке. Еще в августе Пентагон говорил о 30 000 бойцов ИГ в этих странах. На прошлой неделе только в районе населенного пункта Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор, где курдские отряды при поддержке западной коалиции вели бои с ИГ с начала сентября, речь шла о 2-2,5 тыс. террористов.



Американские военные были переброшены в регион в октябре 2015 года. Сейчас в Сирии находятся около 2 тыс. военнослужащих армии США. По данным СМИ, в Сирии созданы 12 американских военных баз и два аванпоста. Это четыре военных объекта в провинции Хасеке, шесть - в провинции Алеппо, один - в Дейр-эз-Зоре, два - в Ракке. В провинции Хомс расположена база Эт-Танф, которая контролирует дорогу из Ирака в Сирию.



Пока нет ясности, уйдут ли американцы из Сирии полностью или оставят минимальный военный персонал. Напомним, что Россия трижды объявляла о сворачивании военной операции и своего контингента в Сирии, но и после этого продолжала боевые действия.

Официальный спикер сирийской оппозиции на переговорах в Астане Айман аль-Асими в беседе с "Ъ" выразил мнение, что, если вывод американских военных не будет скоординирован с Россией и Турцией, он может открыть широкие возможности для укрепления Ирана на востоке Сирии, в том числе для захвата им нефтяных полей и установления контроля над дорогой из Ирака в Сирию. Напомним, что последнее особенно волнует израильтян, которые неоднократно просили США сохранить присутствие на базе Эт-Танф, чтобы помешать иранцам перебрасывать оружие в Сирию. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не рискнул открыто критиковать решение Дональда Трампа, но при этом пообещал, что израильские военные продолжат "действовать в Сирии с тем, чтобы не позволить Ирану там закрепиться".



По словам одного из лидеров сирийской вооруженной оппозиции полковника Фатех аль-Хасуна, вряд ли американцы полностью уйдут из Сирии. Скорее всего, они сохранят за собой несколько баз. "Будет продолжена работа авиации антитеррористической коалиции, для этого необязательно находиться в Сирии",- сказал он "Ъ". Полковник напомнил о бесполетных зонах на севере и юге Ирака, созданных США и Великобританией для защиты курдов и шиитов от Саддама Хусейна. Ситуация может повториться, тем более теперь в опасности сирийские курды, которые до сих пор находились под опекой США.



Анкара не скрывает подготовку к военной операции на восточном берегу Евфрата против партии сирийских курдов "Демократический союз" (ПДС) и ее боевого крыла "Отряды народной самообороны" (ОНС), которые Турция обвиняет в связях с Рабочей партией Курдистана и причисляет к террористам. По данным сирийской газеты "Аль-Ватан", наступление, в результате которого Анкара сможет установить контроль практически над всей приграничной полосой между Турцией и Сирией, может начаться в начале следующего года. Это будет уже третья операция Турции на севере Сирии. Министр обороны Турции Хулуси Акар пообещал, что "курдские боевики" в районе Манбиджа и на востоке Евфрата "будут похоронены в своих окопах".



Большинство экспертов, с которыми побеседовал "Ъ", сходится в том, что у сирийских курдов не останется другого выбора, как начать диалог с Дамаском. Они также уверены, что решение Дональда Трампа о выводе войск из Сирии с большой вероятностью является результатом договоренностей между Турцией и США, хотя эту версию опровергла высокопоставленный представитель американской администрации. В обмен на вывод войск из Сирии Дональд Трамп "может ожидать, что Турция ослабит свое давление на Саудовскую Аравию" - одного из ключевых союзников США на Ближнем Востоке, считает директор центра военно-политического анализа в Институте Хадсона, эксперт клуба "Валдай" Ричард Вайц. Он, впрочем, оговаривается, что "конкретных доказательств этого предположения нет".



Научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин также не исключил версии о сделке, в ходе которой США сделали "большой подарок для Турции". Он считает, что Турция хочет установить контроль над востоком Евфрата и в результате ее действий в Сирии будет не три зоны (под управлением Дамаска при поддержке России и Ирана, под контролем оппозиции и Турции, под контролем курдов и антитеррористической коалиции), а две. "Как это скажется на российско-турецких отношениях и на планах урегулирования - ключевой вопрос",- сказал "Ъ" Виталий Наумкин. При этом он подчеркнул, что делать выводы пока рано, нужно понять, каков реальный план действий США.



Авторы: Марианна Беленькая Екатерина Мареева

Газета "Коммерсантъ" №236 от 21.12.2018, стр. 5