 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Трамп отбирает у Путина "жирные" нефтедоллары. "Черное золото" продолжает рекордно дешеветь
08:32 21.12.2018

20 декабря нефть Brent упала ниже $ 55 впервые с 19 сентября 2017 года. Об этом говорится в данных Intercontinental Exchange (ICE). Днем раньше стоимость февральского фьючера на нефть марки Brent упала ниже $ 57 за баррель.

Накануне, 19 декабря, Федеральная резервная система (ФРС) США подняла учетную ставку еще на 0,25% - до 2,25−2,5% годовых. Регулятор также ухудшил прогноз на 2019 год, снизив оценку роста американского ВВП и потребительских цен, и запланировал на будущий год два повышения ставки вместо трех.

Высокие ставки ФРС и дорогой доллар давят на нефтяной рынок. К этому добавляются опасения инвесторов по поводу замедления экономики в Китае, что может вызвать торможение всей мировой экономики. Между тем, рост спроса - основной драйвер роста нефтяных цен. Если рост в 2019 году спрос резко замедлится, тем более в сочетании с ростом добычи, на рынке возможен переизбыток нефти. И тогда котировки гарантированно полетят вниз.

Да, в начале декабря страны-участники соглашения ОПЕК+, в том числе Россия и Саудовская Аравия, договорились с 2019 года на полгода снизить добычу нефти на 1,2 млн. баррелей в сутки. Россия взяла на себя обязательство сократить добычу на 228 000 баррелей в сутки.

Однако пока признаков сокращения добычи не видно. Так происходит, потому что заявленное сокращение ОПЕК+ на деле мало что дает. Потенциал развития нефтедобывающей отрасли США достаточен, чтобы с лихвой это сокращение компенсировать. Не исключено, что через короткое время нишу на нефтяном рынке, которую освободят страны-участницы соглашения, банально займут американцы.

Заметим, США сейчас - впервые с 1949 года - экспортируют больше нефти, чем импортируют, и фактически стали энергонезависимыми. То, что это произойдет так скоро, не предвидел никто из игроков на рынке.

Мало того, аналитики отмечают, что резкий скачок нефтедобычи в Америке сделан в неблагоприятных условиях. Во-первых, в условиях недостаточной инфраструктуры - она в 2019 году будет достроена: протянутся новые трубопроводы от сланцевого месторождения Permian, где также планируется построить не менее девяти терминалов, способных загружать нефтяные супертанкеры.

Во-вторых, скачок сделан за счет улучшения технологии добычи, при малом числе задействованных буровых установок. В 2014 году, до падения нефтяных цен, в США работало 1600 буровых. Потом их число сократилось до 400 установок - остальные были законсервированы. Так вот, сейчас количество буровых достигло всего 800 единиц. Получается, потенциал на этом направлении огромный - до уровня 2014 года.

Если предположить, что добыча в Америке будет расти по мере снятия инфраструктурных ограничений, США - ныне крупнейший покупатель нефти - практически уйдут с рынка.

По мнению экспертов, администрации Дональда Трампа стратегически выгодно, чтобы нефть стоила недорого. Поэтому нефтяную отрасль Белый дом будет поддерживать - для Трампа это, можно сказать, национальный проект.

Чтобы его реализовать, президент США может пустить в ход NOPEC (No oil producing and exporting cartels act) - "Закон против картелей по производству и экспорту нефти". В этом случае, не исключено, из ОПЕК выйдет часть его участников.

Все это говорит об одном: высоких цен на нефть в обозримом будущем ожидать не приходится. Если нефть стабилизируется в коридоре $ 50−60 за баррель, трагедии не случится - этот уровень можно считать комфортным для всех, в том числе для России. Но падение котировок ниже $ 50 может обернуться для нашей экономики жесточайшим кризисом.

- В 2019 году нефть может оказаться в интервале $ 55−65 за баррель, - считает руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников. - Это значит, под давлением текущих событий прогноз понизился: раньше предполагался интервал $ 60−70 за баррель. Причем ситуация на рынке заставляет аналитиков все больше снижать ожидания.

Это связано с рядом обстоятельств. Но главное из них - выраженный тренд на замедление мирового хозяйства. Так, страны-члены ОЭСР в третьем квартале продемонстрировали - в среднем - квартальный темп роста в 0,8% ВВП. Во втором квартале рост был 1%, в первом - чуть выше 1%. Словом, замедление очевидно.

ФРС, напомню, понизила прогнозы глобальных темпов роста по 2018 и по 2019 годам. Причем, прогноз в 2,3% мирового ВВП в следующем году выглядит еще чрезмерно оптимистичным. Многие эксперты считают, что ощутимо замедлится Китай. По оценкам, запланированный рост в 6,5% не будет достигнут - реальный показатель окажется по итогам года ниже 6%. И это наверняка скажется на глобальном хозяйстве.

Замедление неминуемо приведет к сокращению мирового спроса, и этот фактор будет способствовать снижению нефтяных цен.

"СП": - Как сильно может просесть нефть?

- Здесь очень многое зависит от США. Ситуация в американской нефтедобывающей отрасли иллюстрируется как раз числом буровых. Их сокращение с 2014 года было связано с финансовыми проблемами компаний, разрабатывающих сланцевые месторождения. Н проблемы наблюдались только у компаний, которые не сумели обеспечить достаточные темпы внедрения новых технологий добычи.

Передовые же компании, разрабатывающие сланец, очень хорошо продвинулись в технологиях горизонтального бурения и эффективного гидроразрыва пласта. В результате, сейчас даже при цене нефти $ 30−35 за баррель они могут работать безубыточно.

"СП": - Эти компании определяют погоду на нефтяном рынке?

- Они существенно на рынок влияют. Поскольку могут работать с хорошей прибылью, даже если нефтяные котировки опустятся до $ 50 за баррель и даже ниже.

Замечу, в этом случае остальные американские сланцевые компании пусть и не становятся убыточными, но выходят на нулевой уровень прибыли. Это не позволяет им снижать задолженность по кредитам - а она огромная.

Вот и получается: чтобы администрации Трампа поддерживать нефтедобывающую отрасль в нормальном состоянии, нужно держать цены на нефть в пределах $ 50−55 за баррель.

"СП": - Как выглядит в итоге перспектива?

- Американцы смогут форсировать добычу, даже если цена нефти будет уходить ближе к $ 50 за баррель. Но дальше возникает немало проблем, как балансировать спрос и предложение на рынке.

ОПЕК, судя по всему, получил серьезную трещину: Катар уведомил картель о выходе из организации. Причем, проблема здесь не в объемах добычи - доля катарской нефти в суммарной добыче картеля в 2017 году составила 1,85%. Дело в прецеденте: одна из стран-основательниц вышла из организации, и сосредоточивается на совершенно другом направлении - добыче газа.

Вслед за ней и некоторые другие члены ОПЕК рассматривают сегодня возможность выхода из картеля.

"СП": - Чем это чревато?

- В идеале, мировой рынок нефти балансируется при координации трех ведущих нефтедобывающих держав: США, России и Саудовской Аравии. Но договориться пока между собой они не могут, и вряд ли такая перспектива имеется на протяжении нескольких ближайших лет.

Андрей Полунин
Материал комментируют:
Никита Масленников

21.12.18

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1545370320
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