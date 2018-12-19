В Афганистане ликвидирован командир "Красной бригады" талибов Билал Задран

08:57 21.12.2018

Билал Задран, руководивший действиями боевиков движения "Талибан" в пяти юго-восточных провинциях Афганистана, ликвидирован в ходе операции армейского спецназа, сообщил Гафур Ахмад Джовид, пресс-центр Минобороны страны.



По его словам, спецоперация была проведена 18 декабря в провинции Пактика.



Гафур Ахмад Джовид отметил, что Билал Задрон был командиром подразделения талибов "Красная бригада", отвечал за действия террористов в провинциях Хост, Пактика, Газни, Логар и Пактия.



Военная операция стран НАТО против движения "Талибан" и его союзников в Афганистане проводится с 2001 года. 9 ноября в Москве представители запрещенного в России "Талибана" впервые на официальном уровне встретились с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Ранее высокопоставленные американские военные неоднократно обвиняли Москву в оказании военной помощи талибам.