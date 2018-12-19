 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Афганистане ликвидирован командир "Красной бригады" талибов Билал Задран
08:57 21.12.2018

Билал Задран, руководивший действиями боевиков движения "Талибан" в пяти юго-восточных провинциях Афганистана, ликвидирован в ходе операции армейского спецназа, сообщил Гафур Ахмад Джовид, пресс-центр Минобороны страны.

По его словам, спецоперация была проведена 18 декабря в провинции Пактика.

Гафур Ахмад Джовид отметил, что Билал Задрон был командиром подразделения талибов "Красная бригада", отвечал за действия террористов в провинциях Хост, Пактика, Газни, Логар и Пактия.

Военная операция стран НАТО против движения "Талибан" и его союзников в Афганистане проводится с 2001 года. 9 ноября в Москве представители запрещенного в России "Талибана" впервые на официальном уровне встретились с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Ранее высокопоставленные американские военные неоднократно обвиняли Москву в оказании военной помощи талибам.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - rus.ozodi.org
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