Запытали… В "демократических" США практикуют методы гестапо, - В.Малышев

09:14 21.12.2018

Владимир Малышев

20.12.2018



Подтверждением этому стала вопиющая по цинизму история с российской гражданкой Марией Бутиной, которую арестовали в США и бросили за решетку по надуманному обвинению в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства. Как говорится в заявлении МИД РФ, женщине создали невыносимые условия в тюрьме и угрожали большим тюремным сроком.



В результате этого, не выдержав пыток и издевательств, Бутина пошла на сделку со следствием, и 13 декабря дала в суде признательные показания о том, что будто бы работала иностранным агентом без согласования с Генпрокуратурой США.



Арестованную в США россиянку заставили "расписаться под абсолютно нелепыми обвинениями", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Бутина приняла решение о сделке с американским следствием, находясь под жестким давлением.



Захарова подчеркнула, что россиянка была переведена в тюремный блок для особо опасных преступников, и ее не выпускали из камеры по 22 часа в сутки.



"Кроме того, не оказывали необходимую медицинскую помощь. Не остается сомнений, что Марии Бутиной наглядно, "в ручном режиме" продемонстрировали, что ее ждет в случае отказа от сотрудничества со следствием", - уточнила Захарова. Она добавила, что не может раскрыть всю информацию об этом деле из-за "тайны частной жизни и личных данных" россиянки.



По словам Марии Захаровой, уголовное дело против россиянки "связано исключительно со стремлением отдельных политических сил в США подстегнуть антироссийскую истерику, русофобию".



Бутина была задержана в США 15 июля. Американская сторона заявляет, что она пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов. Кремль считает все обвинения со стороны США в адрес россиянки необоснованными, а в МИД заявили, что ее подвергали пыткам в тюрьме.



Как же именно пытали молодую женщину американские "блюстители прав человека"? Нет, ей пока что не вгоняли иголки под ногти, не пытали водой и не били резиновым шлангом, как это практикуется в американской тюрьме Гуантанамо. Ее пытали изощреннее, чтобы не оставлять следов.



Во-первых, Бутиной практически не давали спать – именно так в свое время пытали заключенных в застенках гестапо. Каждые 15 минут в ее камере, где постоянно горит свет, устраивают проверки.



Зачем? Что может случиться в плотно закрытой комнатушке? Этот режим, как выяснилось, применяется только к склонным к суициду заключенным, а Мария таковой не является.



"Налицо попытки сломить ее волю", – делается вывод в официальном заявлении по этому поводу посольства РФ в США. Кстати, в России ничего подобного в изоляторах с подследственными не происходит. Арестанты у нас имеют право на 8-часовой непрерывный сон. Потому ночью нет ни обысков, ни прочих мероприятий.



Бутина (заметим, что она находится в статусе обвиняемой, приговора еще нет) лишена прогулок на воздухе. Это второе серьезное нарушение прав человека, на которое указали в российском посольстве. А ведь право на прогулки – одно из основополагающих в местах лишения свободы, как считают правозащитники. После каждой встречи с посетителями – адвокатами, сотрудниками посольства и знакомыми – ее подвергают личному досмотру с унизительным полным раздеванием.



Был случай, когда за день Марию раздевали трижды. В России такой практики нет. Умышленно унижают ее еще и тем, что во время перемещений надевают кандалы. Зачем?! Разве она – уголовник или убийца?



Бутиной отказано также в получении писем на русском языке под предлогом того, что они содержат "кодированные сообщения". Хотя на самом деле администрация просто не утруждает себя поиском переводчика. У нас, в России, куда гуманнее относятся к подследственным. Письма на иностранном отправлять можно, хотя их и подвергают цензуре.



Даже американский журналист Майкл Бом, завсегдатай телешоу в России, выступая на "Эхе Москвы", хотя и пытался оправдать действия Вашингтона, признал: "Это правда, что давление на Бутину в СИЗО со стороны американских властей объективно выглядит весьма неоправданным и неадекватно жестким".



Словом, с точки зрения правозащитников, такие условия содержания человека, который находится еще в статусе подозреваемого – вопиющее нарушение прав человека. Что же касается нарушения сна, то такой пыткой человека вполне можно свести с ума или заставить действовать неадекватно. Именно поэтому, наверное, Бутина, которая поначалу категорически отвергала выдвинутые против нее нелепые обвинения, не выдержала и сломалась.



Жертва американского "правосудия", которой еще всего 29 лет, находилась в США по студенческой визе. Изучала международные отношения в Американском университете Вашингтона. ФБР задержало ее 15 июля, аккурат накануне саммита Трампа и Путина в Хельсинки, что сразу же наталкивало на мысль, что речь идет о преднамеренной провокации с целью отравить атмосферу встречи двух лидеров.



После этого Бутиной было предъявлено сразу два обвинения: что она будто бы действовала в роли иностранного агента на территории США без соответствующего разрешения (регистрации) Минюста и участвовала в сговоре с целью проведения такой деятельности. Наказание за это - штраф в 250 тысяч долларов или лишение свободы на срок до 5 лет. А наказание за деятельность в роли иностранного агента без уведомления генпрокурора США предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Таким образом, ей, по совокупности, угрожало 15 лет (!) лишения свободы.



При этом американский адвокат задержанной Роберт Дрисколл уверенно назвал эти обвинения "дутыми". "Нет никаких свидетельств того, что г-жа Бутина пытается повлиять на политику или конкретный закон или подорвать Соединенные Штаты. В лучшем случае, она содействовала улучшению отношений между двумя странами", - говорилось в заявлении адвоката.



"В обвинении неверно используется статус иностранного агента, который должен быть наказан за тайную пропаганду, а не за открытую и публичную работу со стороны иностранного студента", – считает Дрисколл.



И действительно, абсолютно никаких доказательств ее противоправной деятельности нет. Одни намеки, предположения, а то и вообще, откровенные домыслы. С использованием оборотов типа "весьма вероятно", как в деле с отравлением Скрипалей. В электронной переписке Бутиной, например, сохранились контакты нескольких людей, которых в США считают агентами российских спецслужб. Но никто еще не доказал, что они являются таковыми. К тому же Бутина могла об этом и не знать.



В записке помощника прокурора Эрика Кенерсона отмечается, что она, "вероятно", была в контакте с сотрудниками ФСБ в США. "Вероятно" была, а может, и не была?



Бутина состояла, утверждает обвинение, в тесных личных отношениях с влиятельным консультантом Республиканской партии. Однако в бумагах суда не называют его имя, поскольку ему не предъявлено никаких обвинений. СМИ предполагает, что это – некий Пол Эриксон из штата Южная Дакота. Они познакомились в России в 2013 году, когда Эриксон и представители Американской ассоциации стрелкового оружия гостили в нашей стране по приглашению российских единомышленников - организации "Право на оружие" и российского сенатора Александра Торшина.



Американское телевидение демонстрирует кадры, как в июле 2015 года на мероприятии Freedom First в Лас-Вегасе Бутина задает вопрос кандидату в президенты Дональду Трампу: "Если станете президентом, какой курс будете проводить по отношению к моей стране?". Трамп тогда заверил студентку, что он "знает Путина" и "поладит с Путиным отлично", а при Обаме "нас (Америку) все ненавидят". И что? Это тоже подсудное дело?



Американские СМИ охотно мусолят ее фотографии с пистолетами. Бутина и в самом деле охотно фотографировалась в ковбойской шляпе, с револьверами в руках и позиционировала себя как активистка российского движения за право обладать личным огнестрельным оружием. Ну и что? Кто в молодости не любил пострелять в тире или попозировать с оружием перед камерой? Но в США такое теперь пытаются изобразить, как страшный компромат. Хотя в самих Штатах чуть ли не каждый ходит с пистолетом…



Газета "Нью-Йорк таймс" писала, будто Бутина "была причастна к двум неудачным попыткам" организовать встречи Трампа и Путина в 2016 году. Иначе как полной глупостью подобное не назовешь. Чтобы Россия поручила молодой студентке решать такие важные вопросы? Чушь полная!



Однако в США взрослые дяди рассматривают такие нелепые предположение с самым серьезным видом.



И вот, на основании всей этой очевидной галиматьи на молодую девушку надевают кандалы, бросают в камеру, пытают, угрожают посадить на 15 лет. И это – страна свободы и демократии? Страна, где уверяют, что они являются примером для всего мира в деле соблюдения прав человека, и постоянно обвиняют в этих нарушениях Россию?



Однако получается, что в США в полной мере унаследовали методы прокурора Вышинского, который считал, что признание арестованного – царица доказательств. Как говориться, приехали! Найдутся, впрочем, некоторые, кто спросит: а чего эта студентка так активничала в США? Сидела бы себе тихо в библиотеках, ничего бы, мол, и не было! Но почему, спрашивается, все должны только в библиотеках сидеть? Разве США, как они сами утверждают, не свободная страна? И если кто-то там активно занимается общественной деятельностью, пытается наладить дружественные связи с другими странами, то почему это изображают, как преступление?



Кстати, что-то не слышно, чтобы в защиту Бутиной выступали наши правозащитники-либералы.



Они тут же устраивают галдеж, когда их сторонникам, оказавшимся в изоляторе в России за реальные правонарушения, предоставляют, по их мнению, недостаточно калорийное меню, но вот, когда гражданку России пытают в США, то эти, обычно крикливые господа, словно воды в рот набрали. Где вы? Ау!