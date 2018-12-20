 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Получить политическое убежище в России стало возможно, - А.Докучаева
11:40 21.12.2018

20.12.2018

Александра Викторовна Докучаева
Заведующая отделом диаспоры и миграции Института стран СНГ

19 декабря Президентом России подписан и вступил в силу Указ № 731 "О признании утратившим силу отдельных положений актов Президента Российской Федерации". Этим Указом из действующего Положения о порядке предоставления Российской Федерацией политического убежища (далее – Положение) полностью исключаются условия, когда политическое убежище не предоставляется. В первую очередь снимается ограничение на право получить политическое убежище, если между Россией и страной гражданства беженца есть соглашение о безвизовом пересечении границы, а также, если страна исхода имеет "развитые и устоявшиеся демократические институты в области защиты прав человека". Также снимается требование к МИДу России ежегодно предоставлять список стран с развитым и устоявшимся демократическими институтами. Это те самые изменения, которые ждали политические беженцы с Украины, и что предлагали внести в Положение депутаты К.Затулин и С.Шаргунов своим законопроектом № 184643-7 "О предоставлении Российской Федерацией политического убежища", внесенным 24.05.2017 г.

Настойчивость депутатов - принесла результат. Администрация Президента не имела принципиальных возражений против их предложений. Но сочли, что вопрос должен быть решен указом Президента, а не федеральным законом. Что и сделано, через полтора года после внесения законопроекта. Да, в России "долго запрягают".

Сейчас граждане Украины, вынужденные бежать после государственного переворота 2014 года, смогут ходатайствовать перед Президентом о получении политического убежища в России. На время рассмотрения ходатайства беженец получит документ, позволяющий легально находиться на территории России. После выхода указа о предоставлении политического убежища, на подготовку которого может уйти до трех месяцев, самому беженцу и членам его семьи выдается вид на жительство.

Кроме названных выше ограничений, которые сняты Указом Президента, право просить политическое убежище дано и тем, кто виновен в совершении действий, противоречащих целям и принципам ООН, кто привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу или имеется обвинительный приговор суда на территории России, кто не может или не хочет вернуться в страну своего гражданства или обычного места жительства по экономическим причинам, вследствие голода, эпидемии или природных катаклизмов, конечно, если при этом беженец в стране своего гражданства или проживания "преследуется или есть реальная угроза преследования за общественно-политическую деятельность и убеждения, которые не противоречат демократическим принципам, признанным мировым сообществом, нормам международного права".

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Источник - Институт стран СНГ
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