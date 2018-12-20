"Бедные" узбеки расхватали кроссоверы по $ 25000

12:01 21.12.2018

"БЕДНЫЕ" УЗБЕКИ РАСХВАТАЛИ КРОССОВЕРЫ ПО $ 25 000

Более тысячи кроссоверов Chevrolet Tracker куплено в Узбекистане за последнюю неделю. Об этом сообщил заместитель председателя правления по развитию и маркетингу "Узавтосаноат" Умид Салимов на презентации новой модели в городе Нуравшон под Ташкентом.



По его словам, таких машин будет выпускаться в год примерно 10 тысяч. Цена люксовой модели – 25 000 долларов.