УзбДепутаты разругали министра культуры Сайфуллаева за вредительство по 259 объектам

12:03 21.12.2018

ДЕПУТАТЫ РАЗРУГАЛИ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ ЗА ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ

В нижней палате парламента раскритиковали министра культуры Бахтиера Сайфуллаева за исполнении закона "Об охране и использовании объектов культурного наследия", сообщает пресс-служба.



Как отмечается в сообщении, Демократической партией "Миллий тикланиш" после изучения на местах выявлено наличие ряда проблем в практике охраны и использования объектов культурного наследия, а также их правового регулирования.



Так, не устраняются случаи незаконного присвоения, использования и нанесения ущерба объектам материально-культурного наследия.



Выявлено нанесение серьезного вреда 259 объектам.



Лишь 2608 (34,14 процента) объектов материально-культурного наследия имеют кадастровую документацию, только на 2232 (29,5 процента) установлены знаки охраны.



Большая часть объектов материально-культурного и археологического наследия нуждается в реконструкции, не на требуемом уровне эффективное использование их туристического потенциала.



На большинстве объектов не работают специалисты сферы – археологи, архитекторы, искусствоведы, не завершена работа по созданию единой электронной базы данных объектов материально-культурного и археологического наследия.



Не усовершенствована система предоставления в аренду объектов материально-культурного наследия. К примеру, медресе "Сайид Оталик" (XVII век) в Денауском районе Сурхандарьинской области после сдачи в аренду использовалось в качестве склада.



Главное, не предусмотрены правовые механизмы, определяющие осуществление государственного контроля за использованием, содержанием и охраной объектов культурного наследия, использование их территорий, режимы организации и содержания историко-культурных заповедников, музеев-заповедников и исторических мест, заключили депутаты.



В Узбекистане 7476 объектов материально-культурного наследия, 107 – объектов нематериального культурного наследия. В музеях - 2,5 миллиона музейных экспонатов и коллекций, в архивах – миллионы документов, объектов культурного наследия.



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