 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 21.12.2018
15:06  О страсти чиновников Кыргызстана ездить за границу, - Т.Кудрявцева
14:28  Кому война, кому... Киев втайне купил у Москвы ядерное топливо
14:22  Таджикистан. Правда для Мухиддина Кабири смертельна! Или кто есть Дододжон Атовуллоев и те, кому он ненавистен, - С.Мирзорахматов
14:08  Глобальные партнерства и трансрегионализация "Большой Евразии", - Б.Хейфец
14:05  Вышла новая книга А.В. Марчукова "Новороссия: формирование национальных идентичностей (XVIII–XX вв.)"
13:59  "Дуние ай". Елбасы вновь запел (видео)
13:48  Алишер Усманов впендюрит в Узбекистан свои "заработанные" на России капиталы
13:47  Финансовая интеграция стран ЕАЭС-ШОС, - Г.Панова
13:37  Где граница: чем запомнится уходящий год странам бывшего СССР, - И.Кармазин
13:33  Китай меняет геополитический ландшафт в Европе, - Ану Анвар
13:31  Война на уничтожение России. На чьей стороне "правительство Медведева"? - С.Глазьев
12:46  Почему советский ребенок был умнее нынешних, - Галина Иванкина
12:42  Спасибо, давай, до свидания... Что будет после Путина, - Александр Дугин
12:35  В Алматы прошла премьера Худфильма "Путь Лидера. Астана". Жанр - "Биографическая драма"
12:28  Лживые фантазии британского правительства пошли прахом, - Джейсек Ростоуски
12:03  УзбДепутаты разругали министра культуры Сайфуллаева за вредительство по 259 объектам
12:01  "Бедные" узбеки расхватали кроссоверы по $ 25000
11:40  Получить политическое убежище в России стало возможно, - А.Докучаева
09:14  Запытали… В "демократических" США практикуют методы гестапо, - В.Малышев
09:06  9 фактов о Золотой Орде, которые вы которые вы никогда не слышали, - Я.Бутаков
09:01  Ум хорошо, а вотум лучше. Магриб выбирает между приговором и диагнозом, - Е.Сатановский
08:57  В Афганистане ликвидирован командир "Красной бригады" талибов Билал Задран
08:32  Трамп отбирает у Путина "жирные" нефтедоллары. "Черное золото" продолжает рекордно дешеветь
08:15  Вывод, с которым многие не согласятся. Трамп навоевался в Сирии, - "Къ"
08:10  Гонимый "ястреб". Трамп уволил в отставку главу Пентагона генерала Мэттиса
07:54  Африка: колонизация по-китайски. Пекин берет Черный континент под полный контроль, - А.Храмчихин
07:52  Израиль готовится к полномасштабной войне в Сирии, - И.Субботин
06:16  Русским в Ташкенте не дают продать квартиры
05:20  США собрались вывести войска из Афганистана. Куда? Зачем? - Wall Street Journal
Четверг, 20.12.2018
21:11  США уходят из Сирии, действительно ли "Исламское государство" "побеждено"? - Libеration
20:02  Хакеры распотрошили дипломатическую переписку европейских чиновников о России, США и Китае
19:47  Узбекский молодой архитектор Тахмина Турдиалиева выиграла международный архитектурный конкурс "Turkistan Architect Awards"
19:04  Забытые и непонятые: первые руководители Казахстана при Сталине, - Л.Ахметова
19:00  Как КНР и Пакистан могут урегулировать кризис в Афганистане? - Сяо Бинь
18:59  К каким последствиям приведет вывод войск США из Сирии? - Дэвид Вемер
18:35  Бекмамбетов: Фильм по сценарию Дениса Тена будет снят в США
18:21  Вождь вопреки прогнозу. Кто виноват в беспорядках во Франции и революциях в России, - К.Сивков
18:16  Турецкий марш за Евфрат. Коммандос готовятся воевать с курдскими формированиями, - ВПК
13:39  Зияющие глубины. Рыночный омут Узбекистана, - С.Кожемякин
13:10  Пол Робертс: Почему российская власть упорно не защищает своих граждан
12:51  Кыргызстан выпустил в обращение модифицированные банкноты 4 серии
12:48  Внешнеполитические итоги 2018 года: амбиции Китая растут, Европа в растерянности, Трамп рубит сплеча, Ким хитрит, - Т.Бордачев
10:59  Шмели против трутней. В Киргизии зарождается полит-движение "СДПК без Атамбаева"
10:57  Под корешок. Принципы озеленения, которые предлагает мэрия, приведут Бишкек к катастрофе, - Э.Шукуров
10:54  Совет директор Казахстанских железных дорог возглавил немец Кун
10:46  И не гу-гу... Генпрокуратура Узб уверяет: Гульнара Каримова прилежно сидит в узб-кутузке
10:44  США провели в Абу-Даби секретно-сепаратные "плодотворные" переговоры с талибами
10:42  "Очень много случаев сексуального насилия". Каково быть педерастом в Казахстане?
10:32  По барабану... счетчика. "Алматыгаз" кошмарит горожан фантастическими счетами за "услуги"
10:30  Плач жилетов. Как Макрон потерял доверие большинства французов, - С.Михайлов
10:15  Уходя уходи. Трамп безоговорочно выводит амер-войска из Сирии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Лживые фантазии британского правительства пошли прахом, - Джейсек Ростоуски
12:28 21.12.2018

Project Syndicate: Лживые фантазии британского правительства пошли прахом

Мэй не следовало даже заикаться о 50-й статье Лиссабонского договора, пока все решения не были бы согласованы между всеми заинтересованными сторонами

План премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по выводу Соединенного Королевства из состава ЕС продолжает рушиться. В январе 2019 года палата общин почти наверняка отклонит ее соглашение по Брекситу, которого Мэй ранее достигла с европейскими лидерами. Чтобы избежать последствий выхода из ЕС без окончательного соглашения, британское правительство должно будет обратиться к ЕС с просьбой о продлении конечной даты выхода или, по крайней мере, временно отозвать свое уведомление о "намерении покинуть" европейский блок, пишет Джейсек Ростоуски в статье для издания Project Syndicate.

В любом случае следующим шагом Великобритании станет проведение второго референдума, предусматривающего возможность отказа от Брексита. Избиратели все еще могут сделать выбор между поддержкой соглашения Мэй, попыткой заключить соглашение в "норвежском стиле" или выходом из ЕС без окончательного соглашения. Однако недавние социологические опросы показали, что большая часть граждан Великобритании поддержит вариант, предусматривающий сохранение членства Великобритании в ЕС.

Как так получилось, что Великобритания оказалась в подобной ситуации? Большинство экспертов указывают на, казалось бы, неразрешимую проблему ирландской границы. В соответствии с соглашением Страстной пятницы 1998 года, которое положило конец десятилетиям жестокой вражды между протестантами и католиками в Северной Ирландии, Великобритания согласилась разрешить свободное перемещение людей, товаров и некоторых услуг через границу с Республикой Ирландия. Соглашение о Страстной пятнице имеет обязательную силу и не предусматривает выхода, оно было подписано при условии, что и Великобритания, и Ирландия останутся в составе ЕС на неопределенный срок. Однако проблему ирландской границы нельзя назвать ключевой, это второстепенный вопрос. Даже если бы ирландской проблемы вообще бы не существовало, Великобритания не смогла бы обеспечить упорядоченный процесс Брексита в течение всего двух лет, предоставленных Великобритании в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора. Британские производственные цепочки поставок настолько глубоко интегрированы с континентальной Европой, что просто не смогли бы выжить в условиях внезапных таможенных ограничений и проверок на британской границе. Британская автомобильная и аэрокосмическая промышленность будут просто уничтожены. Для урегулирования вопроса с производственными цепочками поставок потребовалось бы пять или более лет.

После референдума о членстве Великобритании в ЕС правительство Мэй должно было провести широкое обсуждение вариантов Брексита, при которых Великобритания смогла бы остаться в рамках единого европейского рынка, Таможенного союза, либо одновременно в обоих. Правительство также должно было сделать гораздо больше в плане информирования бизнес-сообщества о своих планах.

Более того, если цель британского правительства заключается в том, чтобы остаться вне единого рынка и Таможенного союза, располагая только соглашением о свободной торговле с ЕС, Лондон должен был четко заявить о том, что для достижения данной цели ему потребуется "переходный период" продолжительностью не менее пяти лет. В течение переходного периода Великобритания продолжила бы руководствоваться европейскими законами, включая обязательство о ежегодном выделении в бюджет ЕС $16,4 млрд. Мэй не следовало даже заикаться о 50-й статье Лиссабонского договора, пока все решения не были бы согласованы между всеми заинтересованными сторонами.

Однако британское правительство сделало обратно противоположное. Причина подобного поступка заключается в том, что ни высокопоставленные британские политики, ни бюрократы не понимали, насколько британская экономика переплетена с Европой. Лондон полностью упустил из виду тот факт, что быстрый переход к соглашению о свободной торговле был просто невозможен.

Но более важная проблема заключалась в том, что взвешенное рассмотрение возможных вариантов Брексита обнаружило бы ложь, которая лежала в основе всей кампании по выходу из ЕС. Идея о том, что Великобритания может заключить выгодное соглашение с ЕС, сохранить доступ к единому рынку и одновременно получить возможность заключать собственные торговые соглашения, являлась бесплотной фантазией британского правительства.

Опасаясь политических последствий этой лжи, Мэй согласилась на совершенно нереалистичную стратегию ведения переговоров, надеясь на то, что какое-нибудь соглашение по Брекситу все же будет достигнуто до того, как британская общественность осознает, что ее обманули. Сегодня, когда до выхода из ЕС осталось всего три месяца, все эти лживые фантазии рушатся на глазах у Мэй. Так и должно было произойти.

Александр Белов

Источник - Project Syndicate
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1545384480
Новости Казахстана
- Сенат принял поправки в законодательство по вопросам: контроля над оборотом наркотических средств; здравоохранения; обращения лекарственных средств и медицинских изделий; занятости населения
- Кадровые перестановки
- Съезд ДПК "Ак жол" утвердил поправки в Устав партии, связанные с избранием депутатов маслихатов по партийным спискам
- Алик Шпекбаев строго предупредил ответственных лиц госорганов устранить переработки госслужащих
- В Алматы прошла премьера фильма "Путь Лидера. Астана"
- Миллионер каждую неделю будет в новой игре TeleBingo
- Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин рассказал о проводимой работе по снижению тарифов
- Казахстанский ученый доказал, что Адам был казахом
- Китай отказался капитулировать перед США и не будет менять курс
- 9 фактов о Золотой Орде, которые вы которые вы никогда не слышали
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  