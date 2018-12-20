В Алматы прошла премьера Худфильма "Путь Лидера. Астана". Жанр - "Биографическая драма"

12:35 21.12.2018

В основу фильма "Путь Лидера. Астана" легла история строительства столицы Казахстана – Астаны. События берут свое начало в июле 1994 года, когда в те нелегкие времена экономического кризиса и политической нестабильности Нурсултан Абишевич Назарбаев выдвигает предложение перенести столицу из Алматы в Акмолу



В Алматы в киноконцертном зале "Алатау" состоялся премьерный показ художественного фильма "Путь Лидера. Астана". Фильм снят киностудией "Казахфильм" имени Ш.Айманова совместно с кинокомпанией "Сатайфильм" по заказу Министерства культуры и спорта РК. Режиссер художественной ленты – Акан Сатаев.

- Для меня и моей команды большая честь работать над таким масштабным проектом. Наш фильм рассчитан на широкую зрительскую аудиторию. Думаю, что он будет одинаково интересен как представителям старшего поколения, так и молодежи. Мы приложили все усилия, чтобы сделать фильм интересным и искренним. Картина историческая, и все те люди, которых мы показываем в фильме – живые свидетели и участники тех важных для страны событий, - сказал со сцены режиссер картины Акан Сатаев.

"Путь Лидера. Астана" – это шестая часть киноэпопеи "Путь Лидера". Ранее снятые фильмы – "Небо моего детства", "Огненная река", "Железная гора", "Разрывая замкнутый круг" и "Так сложились звезды" имели небывалый успех у отечественного зрителя.

В основу фильма "Путь Лидера. Астана" легла история строительства столицы Казахстана – Астаны. События берут свое начало в июле 1994 года, когда в те нелегкие времена экономического кризиса и политической нестабильности Нурсултан Абишевич Назарбаев выдвигает предложение перенести столицу из Алматы в Акмолу. Но, несмотря на все риски и противоречивые мнения, преодолевая сомнения, критику скептиков и финансовые трудности, было принято начать перенос столицы. И 10 июня 1998 года состоялась международная презентация новой столицы Казахстана – Астаны.

Сценарий фильма написан Адильбеком Джаксыбековым совместно с Тимуром Жаксылыковым. Съемки исторического фильма стартовали в Алматы в декабре прошлого года. Далее съемочная группа переместилась в Астану. Съемки были проведены в здании Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – первой резиденции Н.А. Назарбаева в Астане после переноса столицы из г. Алматы, где Глава государства работал на протяжении семи лет (с 1997 г. по 2004 г.). Именно здесь проводились встречи и переговоры на высшем уровне, принимались судьбоносные для страны решения. Атмосферу рабочих будней тех лет воссоздают кабинет, приемная и залы заседаний Главы государства, сохраненные практически в первозданном виде.

Образ Н.А.Назарбаева на экране воплотил актер театра и кино Мурат Ахманов. Также в фильме снимались Еркебулан Даиров, Жан Байжанбаев, Азамат Сатыбалды и многие другие известные актеры. Стоит отметить, что специально для этого проекта был приглашен британский гример, обладатель престижной премии "Оскар" Марк Кольер, который создавал образы Маргарет Тэтчер и Уинстона Черчиля.

К съемкам фильма также были привлечены консультанты из канцелярии Президента, службы протокола и спецохраны Главы Государства.



Жанр: Биографическая драма

Производство: АО "Казахфильм" имени Шакена Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК

Авторы сценария: Адильбек Джаксыбеков, Тимур Жаксылыков

Режиссер-постановщик: Акан Сатаев

Оператор-постановщик: Хасанбек Кыдыралиев

Художник-постановщик: Назира Байбекова

Композиторы: Алим Заиров, Роман Вишневский

Продюсер: Акан Сатаев

Исполнительный продюсер: Алия Мендыгожина

В ролях: Мурат Ахманов, Еркебулан Даиров, Жан Байжанбаев, Олег Ни, Азат Сейтметов, Аскар Ильясов, Гульнара Джакупова и др.