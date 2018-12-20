Спасибо, давай, до свидания... Что будет после Путина, - Александр Дугин

12:42 21.12.2018

он позволил нашему народу сделать выбор между патриотизмом и либерализмом совершенно в иных условиях, неужели в 90-х



О том, что предстоит нашему обществу в последний период правления Владимира Путина. Почему правление Путина становится темной вечностью. Почему при нем так и не произошло и уже не произойдет шага в будущее. В чем была была историческая миссия Путина. Какой выбор мы должны будем сделать после его ухода.



· Мы не говорим, что именно этот срок Путина будет последним, или что он отойдет от политических дел после правления – но наша зацикленность на Путине приводит к тому, что мы считаем его бессмертным. Так было во время СССР, особенно в конце 1980-х годов - дни правления были бесконечными, они тянулись как в аду, описанном в "Преступлении и наказании". Нет ничего более вечного, чем эфемерное временное. Вчерашняя газета повествует о чем-то настолько несущественном, что смысла ее читать никакого нет. Темная вечность.



· Правление Путина становится темной вечностью – мы начинаем думать, что без него, вне него, после него ничего не может быть и "он не уйдет никогда". Как только кто-то говорит "после Путина", власть включает все глушилки. С другой стороны, крики оппозиции о том, что Путин "вот-вот уйдет", продолжаются уже 20 лет и ни к чему не ведут. Это две иллюзии.



· Самое экстравагантное мнение – что "Путин когда-то уйдет". Это вызывает шок, нам запрещено мыслить таким образом.



· Итак, что будет после Путина? Когда-то его не будет – он человек, и все имеет политические границы. Его может не стать скоро, или через долгое время. Это вопрос логики исторического процесса. Мы знаем, что произойдет, но не знаем, когда.



· С моей точки зрения, Путин за 18 лет полностью продемонстрировал то, что он может, хочет, собирался сделать. Это совершенно замечательно по сравнению с 90-ми, и совершенно недостаточно по сравнению с тем, что нам нужно. Ровно так определяется настоящее – это еще не будущее, но уже не прошлое.



· Все ждали: Путин сделает шаг в одну или другую сторону, в сторону патриотизма либо либерализма, даже правительство состоит из либерального экономического блока и силовиков-патриотов. В итоге это вечное противостояние из стремления достичь будущего превратилось в статус кво. Пока Путин есть, не победят ни либералы, ни патриоты. В этой надежде изменить ситуацию проходит 18 лет. Но насколько мы наивны! Одни надеются, другие расстраиваются, а в реальности Путин и то, и то.



· 18 лет – это очень много, он ни разу не вышел за границы этой формулы. Были микроскопические сдвиги в рамках глобальной модели. Он сразу заявил о новом курсе. И так будет до конца - Путин сохранит эту двойственность, 50% патриотизма и 50% либерализма. Этот баланс завершится вместе с Путиным. Он не даст ситуации вернуться в 90-е, но и не институализирует патриотизм в полной мере.



· Вывод: с точки зрения организации будущего обеим сторонам рассчитывать на Путина не получится.



· Что будет потом? После Путина начнется то, ради чего и было правление Путина. Мы увидим, какую миссию он выполнил: он позволил нашему народу сделать выбор между патриотизмом и либерализмом совершенно в иных условиях, неужели в 90-х (когда у народа не было выбора). У нас будет выбор, которого не было в 80-е и 90-е годы: выбор нашего русского пути. Даже если будет попытка сделать "Путина-2", это не сработает.



· Народ будет выбирать свой курс, и Путин создал для этого реальную возможность. Вот для чего мы живем: может, к этому и сводится русская история – к моменту, когда Путин завершит половинчатое правление, и оставит нам выбор. Готов ли народ идти против глобализации, Запада, Антихриста, или согласится с либеральной фигурой? Народ не сможет сбежать от решения. Путин не сделает выбор за нас – все, что произойдет после него, это наше дело. Мы должны быть к этому готовы, и здесь нам никто ничего не навяжет.