 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почему советский ребенок был умнее нынешних, - Галина Иванкина
12:46 21.12.2018

развитие - это всегда насилие над собой
Галина Иванкина
8/12/18

Разумеется, многие ответят следующим образом: "Потому что на нас свалилось лучшее (ну, почти лучшее) в мире образование, да и вообще детьми занимались все, кому не лень и даже те, кому лень - от педагогов школы до пионервожатых и тренеров, руководителей кружков, не говоря уже о родителях, которые и сами были не дураками и менеджерами, а инженерами и "кандидатами в доктора". Но даже и дураки понимали, что в моде - начитанность и набивали свои гарнитуры фасона "стенка" томами Чехова и Золя. Тут хошь-не хошь - втянешься". Все так, но такой ответ был бы неполным.

Посмотрите, что в Советском Союзе маркировалось, как "детская литература" и "детское кино". Если подросток-троечник к своим 10-13 годам уже проглотил всего Александра Дюма и Вальтера Скотта, залакировал все это фантастикой Беляева, Стругацких и Казанцева, прибавив Грина да еще папашиного Пикуля, у него в голове - быть может - образуется каша, но... Он оттуда уже вынес массу обширной информации - исторической, научной, смысловой. Потом - отфильтруется и останется главное и важное. Он уже по-другому строит фразы. Да и это не самое-самое - быстро запоминать массивы текстов и складно трепаться может и придурок.

Советский ребенок заведомо получал высокую планку - если книжка, в которой фоном для драк является конфликт католиков и гугенотов, это - для средненького Васи, то что же тогда - для умного Вани?! Умный Ваня уже читает журнал "Иностранная литература" и самиздатовского Булгакова, которого принесла на пару дней мамина подруга. И это - только то, что было помимо школы. Безусловно, если бы и Васе, и даже Ване с детства втюхивали что-нибудь завлекательно-смешное, яркое и примитивное, они бы это смотрели с большим удовольствием. Больше того, когда в начале 1990-х на экраны хлынул поток западных мультов, мы - уже взрослые - это смотрели и радовались.

Но "Том и Джерри", равно как "Чип и Дейл" не способствуют развитию мозга. Это отличные работы, но ...не способствуют. Еще в советской прессе писалось, что западный ребенок растет на комиксах, не развивающих его разум. И - целыми днями, если есть возможность, пялится в экран телевизора. Что говорить? Когда мама привезла мне комиксы из Финляндии, мы с восторгом это листали, перерисовывали и - жалели, что у нас такого нет. Но, если бы у нас все это было, оно бы не подвигнуло нас ни к чему. Развитие - это всегда насилие над собой.

Хомо-советикусу создавали соревновательно-сложные условия, подняв планку на приличную, хотя и достижимую высоту. Вынужден врубаться. Естественно, когда стало не надо читать, люди массово перестали это делать. Ибо - зачем насиловать мозг? Лучше хавать сериалы про богатых. А в подростковом возрасте мы (ну да, за неимением иного) смотрели "Каникулы Петрова и Васечкина", персонажи которых обыгрывают "Ревизора" и "Дон Кихота". Повторюсь, Петров и Васечкин - это тот самый троечник Вася, типовой советский мальчик, а не вундеркинд.

Любая советская киносказка 1960-1980-х - это утонченный постмодернизм с массой аллюзий, которые равным образом должны быть понятны и папе, и сыну. Советский ребенок должен был выстроить целую систему знаний, чтобы просто посмотреть детское же кино и назавтра обсудить его в школе. С бешеной скоростью создавались новые нейронные связи - вот, что тут главное. Плюс - развивалась мелкая моторика - уроки труда и музыкалка-художка после школы. Да и обычный придурок что-нибудь, да мастерил. Просто, чтобы не быть изгоем.

Источник - завтра
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