Где граница: чем запомнится уходящий год странам бывшего СССР, - И.Кармазин

13:37 21.12.2018

Убийство, революция и почти война



Игорь Кармазин



Декабрь - время подводить итоги. Постсоветскому пространству последние 12 месяцев оптимизма не добавили - конфликтов стало больше, а взаимопонимания меньше. Отдельные интеграционные успехи, такие как подписание Конвенции по урегулированию правового статуса Каспия, оказались в тени разногласий. По-прежнему нестабильна ситуация на Украине, но появился и дополнительный повод для волнений - почти весь год политический кризис тлел в Армении. "Известия" вспомнили главные события прошедших 12 месяцев.



Убийство в Донецке



Самым острым противостоянием на постсоветском пространстве остается конфликт в Донбассе. Полномасштабной военной эскалации не произошло, но самопровозглашенные республики шокировало убийство главы ДНР Александра Захарченко. Он погиб 31 августа в кафе в центре Донецка. В результате взрыва глава республики получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. Вместе с Захарченко погиб охранник, еще 11 человек пострадали.



Власти назвали произошедшее терактом. Практически сразу в Донецке сообщили о задержании подозреваемых, которые якобы подтвердили причастность к произошедшему украинской стороны. "Теракт совершен при участии пятого департамента ДКР СБУ (департамент контрразведки Службы безопасности Украины). В результате дальнейшей работы спецслужб ДНР, анализа остатков взрывного устройства выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ. Это дает понимание, что данное преступление совершено при содействии западных спецслужб", - пояснял председатель народного совета Денис Пушилин.



Сразу после случившегося в ДНР по тревоге подняли войска, так как заметили "интенсивное" перемещение украинской техники. Но обострения не произошло. Продолжился вялотекущий конфликт с регулярными обстрелами, но без продвижения войск.



Зато масштабными стали изменения внутри ДНР. Под огнем критики оказались некоторые соратники Захарченко. Больше всего досталось министру налогов и сборов Александру Тимофееву, которого обвинили в создании системы по захвату успешных предприятий. В начале сентября он сбежал в Россию.



В ноябре состоялись выборы нового главы республики. Большинство голосов получил поддержанный Москвой Денис Пушилин. В ходе избирательной кампании он обещал провести реформы финансового, бюджетного и налогового администрирования, улучшить условия для развития предпринимательства и привлечения инвестиций, создать 100 тыс. новых рабочих мест. Страны Запада проведение выборов осудили.



Армянский выбор



В апреле внимание СМИ было приковано к Армении, где массовые акции протеста привели к смене власти. Эти события назвали бархатной революцией. Поводом для выступлений стало назначение премьер-министром Сержа Саргсяна, который с апреля 2008 по апрель 2018 года занимал пост президента страны. За время его нахождения у власти в Армении была проведена конституционная реформа, расширившая полномочия премьер-министра и фактически оставившая за президентом лишь церемониальные функции.



Массовые акции протеста прошли в Ереване и других городах. Сначала полицейские пытались силой разогнать митингующих, но размах выступлений был такой, что Саргсяну пришлось уйти в отставку. "Я ошибся. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны", - сказал он 23 апреля.



Правительство Армении возглавил лидер протестного движения Никол Пашинян. Политический кризис на этом, однако, не закончился. В стране сложилась ситуация двоевластия: революционному правительству противостоял старорежимный парламент.



Всю полноту власти Пашинян мог взять с помощью досрочных парламентских выборов. Рейтинг дореволюционной партии власти после апрельских событий резко просел. Представители этого объединения скорых выборов, понятно, не хотели. В октябре состоялся "второй тур революции" - сторонники Пашиняна заблокировали здание парламента и потребовали все-таки назначить день голосования. Только после этого удалось достичь договоренностей.



Досрочные выборы в парламент прошли 9 декабря. Избирательный блок Пашиняна "Мой шаг" получил 70,4% голосов. За прошедший год в Армении полностью обновилась власть, но в новом году сохранить высокий уровень поддержки будет тяжело.



Украинская Цусима



В 2018 году отношения России и Украины оставались плохими. Киев денонсировал Договор о дружбе с соседним государством, почти полностью обесценились Минские соглашения. Появился и новый очаг напряженности - Азовское море. Здесь в апреле украинские пограничники задержали российское судно "Норд". Неудовольствие силовиков вызвало то, что сейнер зарегистрирован в Крыму. Домой члены экипажа вернулись только в ноябре, а капитана "Норда" Владимира Горбенко удерживают до сих пор.



Россия в ответ обвинила Украину в государственном пиратстве и пообещала дать жесткий ответ. Пограничники усилили досмотр судов, проходящих через Керченский пролив. Киев обвинил Москву в попытках начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья. Украина вознамерилась усилить свое военно-морское присутствие в регионе. В частности, было объявлено о намерении до конца 2018 года создать здесь базу ВМС. Для этого Киев решил перебросить несколько плавсредств из Одессы в Мариуполь.



25 ноября два украинских катера и один буксир вошли в Керченский пролив. Разрешение на проход участка российской госграницы они решили не получать, и результат оказался немного предсказуемым. Киев утверждает, что россияне протаранили один из кораблей. При отходе плавсредства якобы обстреляли. Российские пограничники задержали корабли и доставили их в порт Керчи.



В ФСБ России разъясняют, что военнослужащие соседнего государства устроили сознательную провокацию. Они не уведомили о своих планах по проходу Керченского пролива, на полном ходу шли на Крымский мост, не отвечали на запросы и совершали опасные маневры.



Президент Украины Петр Порошенко обвинил Москву в "откровенно агрессивных действиях" и подписал указ о введении военного положения на Украине. Показалось, что война двух стран близка как никогда, но все оказалось чуть менее масштабно. Особый правовой режим ввели только на месяц в тех областях, которые граничат с Россией и Приднестровьем.



Новая церковь



Еще один важный украинский сюжет - попытки получить томос (указ о церковной автокефалии). На начало года на Украине действовало три религиозные организации, называвшие себя православным церквям. Две из них - Киевский патриархат (УПЦ КП, появился в 1992 году) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ, организована диаспорой в Северной Америке и Западной Европе) - не признаны православными церквями других стран. Канонической считается только Украинская православная церковь Московского патриархата.



Президент Украины Петр Порошенко решил разыграть религиозную карту перед предстоящими в следующем году выборами главы государства. В апреле он попросил Константинопольского патриарха (КП) Варфоломея предоставить томос. В октябре синод КП решил вернуть Украину под свою юрисдикцию, отменив свой же указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве. Помимо этого, Константинополь снял анафему с лидеров двух раскольнических украинских церквей.



В декабре в Киеве прошел инициированный Порошенко и Варфоломеем "объединительный собор". В нем приняли решение о создании новой поместной православной церкви Украины (ПЦУ) - как позже ее назовет Владимир Путин, объединенную раскольническую церковь стамбульского прихода. В нее вошли преимущественно представители УПЦ КП и УАПЦ. Возглавил структуру "митрополит" Епифаний (Сергей Думенко) из УПЦ КП. В Украинской православной церкви новую религиозную конструкцию назвали инородным телом. "Телом Церкви [она] отторгается и не принимается", - подчеркнул представитель УПЦ Николай Данилевич.



Собор принял предложенный Константинополем устав. По информации СМИ, речи о самостоятельной церкви в нем не идет. В частности, ПЦУ и после получения томоса будет возглавлять митрополит, а не патриарх. Указ о церковной автокефалии Варфоломей вроде бы должен огласить 6 января.



Море на пятерых



В августе президенты пяти стран - России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении -подписали Конвенцию по урегулированию правового статуса Каспийского моря. Работа над документом велась с 1996 года, для согласования позиций понадобилось пять саммитов.



Дипломаты разработали для Каспийского моря особый статус. Согласно Конвенции, размер территориальных вод каждой страны равен 15 морским милям, их внешняя граница приобретает статус государственной. К территориальным водам примыкает десятимильная рыболовная зона, где каждая страна получила исключительное право на промысел. Основная площадь водной поверхности акватории моря остается в общем пользовании сторон.



Документ запрещает строительство на берегах Каспия иностранных военных баз. Особо подчеркивается "недопущение присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав". Дно и недра акватории страны поделят между собой путем заключения двусторонних соглашений.



Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал документ конституцией водоема, которая должна гарантировать безопасность в регионе. Президент России Владимир Путин назвал согласование позиций эпохальным событием. Для России особенно важным стало положение о запрете на размещение в каспийской акватории военных баз внерегиональных держав. Российские боевые корабли получили свободу передвижения по всему Каспию. Впрочем, лучше бы в 2019 году пользоваться ею не пришлось.