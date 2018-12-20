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|Финансовая интеграция стран ЕАЭС-ШОС, - Г.Панова
13:47 21.12.2018
Г. ПАНОВА,
доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой "Банки, денежное обращение и кредит" МГИМО МИД России
ФИНАНСОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ СТРАН ЕАЭС – ШОС
В статье дан анализ развития международных отношений стран ЕАЭС – ШОС на основе расширения использования национальных валют и обоснована необходимость реализации экономических программ, представляющих взаимный интерес. Исследованы проблемы развития сотрудничества стран – партнеров в валютной сфере и представлена дискуссия о перспективах введения единой валюты в ее классическом виде на основе использования коллективной криптовалюты.
G. PANOVA,
Doctor of economics, professor, Chair of the Department of Banks, Monetary Circulation and Credit, Moscow State Institute of International Relations
FINANCIAL INTEGRATION OF THE COUNTRIES OF EAEC – SCO
The article provides an analysis of the development of international relations of the EEMA – SCO based on expanding the use of national currencies and the necessity of implementing economic programs of mutual interest. Problems of development cooperation partners countries in monetary cooperation and presents a discussion on the prospects for the introduction of a single currency in its classic form, based on the use of collective digital currencies.
Постановка проблемы
Вопрос о финансовой интеграции стран – членов ЕАЭС – ШОС в современных условиях рассматривается нами исключительно как перспективное направление взаимодействия на финансовых рынках.
Для анализа современной ситуации на рынках, проводимой странами денежно-кредитной, финансовой, банковской политики, целесообразно оценить необходимость и предпосылки подобного рода интеграции.
Вопрос формирования единого платежного пространства стран ЕАЭС–ШОС можно рассматривать как долгосрочную перспективу. Однако факторы взаимодействия в этой сфере наблюдаются уже сегодня.
Первым этапом в этом направлении можно считать развитие расчетов в национальных валютах стран ЕАЭС. Анализ их проведения позволил выявить ряд барьеров. Для ответа на вопрос о возможности преодолеть существующие барьеры обратимся к современной теории и практике...
Полный текст см. здесь
http://www.materik.ru/upload/iblock/fcd/fcd27a6c4f279bab7719e9834222f43b.pdf