"Дуние ай". Елбасы вновь запел (видео)

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Нурсултан Назарбаев исполнил песню "Дүние-ай"
Президент для исполнения выбрал народную песню.
Телерадиокомплекс Президента Казахстана в социальных сетях разместил архивное видео, на котором Нурсултан Назарбаев исполняет песню на государственном языке, передает Zakon.kz.
"Предлагаем фрагмент видео из архива ТРК Президента РК. В комментариях напишите, какие казахские песни любите вы", - отмечается в подписи ролика, опубликованном в Instagram.
"Жақсылар жақсымын деп айталмайды.
Жамандар жақсымын деп айқайлайды.
Жүрген соң бауырыңды күнде көріп
Таулардың биіктігі байқалмайды
Қыздар бұлбұл, жігіт дүлдүл
Өтіп барады өмір құрғыр.
Ахау арман дүние жалған
Хәләуләйлем, хәләуләйлем", - Президент пропел кусочек народной песни "Дүние-ай".