Вышла новая книга А.В. Марчукова "Новороссия: формирование национальных идентичностей (XVIII–XX вв.)"

14:05 21.12.2018

Марчуков А.В.

Новороссия: формирование национальных идентичностей (XVIII–XX вв.)

М., Кучково поле, 2018.

512 с.. С картами и иллюстрациями.

Тираж 500 экз.

ISBN 978-5-9950-0945-0.



В монографии рассматриваются проблемы национально-культурного развития населения Новороссии в период с конца XVIII по конец ХХ века.



В центре внимания находится проблема формирования национальной идентичности (самовосприятия и самоотождествления) "восточнославянского" населения этого региона, языковой вопрос и связанные с этим особенности исторической судьбы региона иполитических ориентаций его жителей на протяжении данного периода, особенно в ХХ веке.



Книга сопровождается богатым иллюстративным материалом и картами.