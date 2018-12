Глобальные партнерства и трансрегионализация "Большой Евразии", - Б.Хейфец

14:08 21.12.2018

Б. ХЕЙФЕЦ,

доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института экономики РАН, профессор Финансового университета при Правительстве РФ



ГЛОБАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРСТВА И ТРАНСРЕГИОНАЛИЗАЦИЯ "БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ"

В статье рассматриваются экономические возможности создания экономического партнерства "Большая Евразия" в свете набирающей силу в мировой экономике тенденции к формированию новых экономических мегапартнерств. Отмечается, что "Большая Евразия" не станет таким либеральным мегапартнерством, однако она может стать смешанным мегапартнерством, которое будет сочетать принципы проектно-инфраструктурной интеграции и создания двусторонних и многосторонних зон свободной торговли. Важнейшую роль должна сыграть интеграция снизу, опирающаяся на Интернет и цифровизацию.



B. KHEYFETS,

doctor of Economics, chief researcher Of the Institute of Economics, Professor of the Financial University under the Government of the Russian Federation



GLOBAL PARTNERSHIP AND TRANSREGIONALIZATION "GREATER EURASIA"

The article discusses the economic opportunities of creating economic partnership Greater Eurasia in the light of the growing trend in the world economy to the formation of new economic mega-partnerships. It is noted that Greater Eurasia will not become such a liberal mega-partnership, but it can become a mixed mega-partnership, which will combine the principles of design and infrastructure integration and the creation of bilateral and multilateral FTA. Bottom-up integration based on the Internet and digitalization should play a crucial role.



Трансрегионализация – новый тренд развития глобальной экономики



Отличительной особенностью развития глобальной экономики последних десятилетий стало развитие двух определяющих тенденций – глобализации и регионализации. При этом глобализационные процессы доминировали в первую очередь благодаря мощному развитию финансовой глобализации.



Глобальный финансово-экономический кризис 2008–2009 гг. принципиально изменил картину мировой экономики. Произошло серьезное замедление процессов глобализации, активизировались процессы регионализации, которые охватывают отдельные группы стран, стремящихся к более тесному экономическому взаимодействию путем создания дополнительных институциональных предпосылок.



Правила ВТО не только не препятствуют образованию преференциальных торговых союзов, но и утверждают желательность расширения свободы торговли посредством заключения добровольных соглашений о более тесном объединении стран – участниц подобных соглашений. Однако эти правила формулируют жесткое условие: создание таможенного союза или зоны свободной торговли не должно вести к ухудшению условий торговли участников таких союзов и других членов ВТО.



Подавляющее большинство РТС было заключено в последние 25 лет. На декабрь 2017 г. было зарегистрировано 669 региональных торговых соглашений (РТС). Правда, в силу вступили 455 РТС, из которых к 2009–2017 гг. относятся 203 соглашения (45% всех РТС).



