|15:06 О страсти чиновников Кыргызстана ездить за границу, - Т.Кудрявцева
14:28 Кому война, кому... Киев втайне купил у Москвы ядерное топливо
14:22 Таджикистан. Правда для Мухиддина Кабири смертельна! Или кто есть Дододжон Атовуллоев и те, кому он ненавистен, - С.Мирзорахматов
14:08 Глобальные партнерства и трансрегионализация "Большой Евразии", - Б.Хейфец
14:05 Вышла новая книга А.В. Марчукова "Новороссия: формирование национальных идентичностей (XVIII–XX вв.)"
13:59 "Дуние ай". Елбасы вновь запел (видео)
13:48 Алишер Усманов впендюрит в Узбекистан свои "заработанные" на России капиталы
13:47 Финансовая интеграция стран ЕАЭС-ШОС, - Г.Панова
13:37 Где граница: чем запомнится уходящий год странам бывшего СССР, - И.Кармазин
13:33 Китай меняет геополитический ландшафт в Европе, - Ану Анвар
13:31 Война на уничтожение России. На чьей стороне "правительство Медведева"? - С.Глазьев
12:46 Почему советский ребенок был умнее нынешних, - Галина Иванкина
12:42 Спасибо, давай, до свидания... Что будет после Путина, - Александр Дугин
12:35 В Алматы прошла премьера Худфильма "Путь Лидера. Астана". Жанр - "Биографическая драма"
12:28 Лживые фантазии британского правительства пошли прахом, - Джейсек Ростоуски
12:03 УзбДепутаты разругали министра культуры Сайфуллаева за вредительство по 259 объектам
12:01 "Бедные" узбеки расхватали кроссоверы по $ 25000
11:40 Получить политическое убежище в России стало возможно, - А.Докучаева
09:14 Запытали… В "демократических" США практикуют методы гестапо, - В.Малышев
09:06 9 фактов о Золотой Орде, которые вы которые вы никогда не слышали, - Я.Бутаков
09:01 Ум хорошо, а вотум лучше. Магриб выбирает между приговором и диагнозом, - Е.Сатановский
08:57 В Афганистане ликвидирован командир "Красной бригады" талибов Билал Задран
08:32 Трамп отбирает у Путина "жирные" нефтедоллары. "Черное золото" продолжает рекордно дешеветь
08:15 Вывод, с которым многие не согласятся. Трамп навоевался в Сирии, - "Къ"
08:10 Гонимый "ястреб". Трамп уволил в отставку главу Пентагона генерала Мэттиса
07:54 Африка: колонизация по-китайски. Пекин берет Черный континент под полный контроль, - А.Храмчихин
07:52 Израиль готовится к полномасштабной войне в Сирии, - И.Субботин
06:16 Русским в Ташкенте не дают продать квартиры
05:20 США собрались вывести войска из Афганистана. Куда? Зачем? - Wall Street Journal
|21:11 США уходят из Сирии, действительно ли "Исламское государство" "побеждено"? - Libеration
20:02 Хакеры распотрошили дипломатическую переписку европейских чиновников о России, США и Китае
19:47 Узбекский молодой архитектор Тахмина Турдиалиева выиграла международный архитектурный конкурс "Turkistan Architect Awards"
19:04 Забытые и непонятые: первые руководители Казахстана при Сталине, - Л.Ахметова
19:00 Как КНР и Пакистан могут урегулировать кризис в Афганистане? - Сяо Бинь
18:59 К каким последствиям приведет вывод войск США из Сирии? - Дэвид Вемер
18:35 Бекмамбетов: Фильм по сценарию Дениса Тена будет снят в США
18:21 Вождь вопреки прогнозу. Кто виноват в беспорядках во Франции и революциях в России, - К.Сивков
18:16 Турецкий марш за Евфрат. Коммандос готовятся воевать с курдскими формированиями, - ВПК
13:39 Зияющие глубины. Рыночный омут Узбекистана, - С.Кожемякин
13:10 Пол Робертс: Почему российская власть упорно не защищает своих граждан
12:51 Кыргызстан выпустил в обращение модифицированные банкноты 4 серии
12:48 Внешнеполитические итоги 2018 года: амбиции Китая растут, Европа в растерянности, Трамп рубит сплеча, Ким хитрит, - Т.Бордачев
10:59 Шмели против трутней. В Киргизии зарождается полит-движение "СДПК без Атамбаева"
10:57 Под корешок. Принципы озеленения, которые предлагает мэрия, приведут Бишкек к катастрофе, - Э.Шукуров
10:54 Совет директор Казахстанских железных дорог возглавил немец Кун
10:46 И не гу-гу... Генпрокуратура Узб уверяет: Гульнара Каримова прилежно сидит в узб-кутузке
10:44 США провели в Абу-Даби секретно-сепаратные "плодотворные" переговоры с талибами
10:42 "Очень много случаев сексуального насилия". Каково быть педерастом в Казахстане?
10:32 По барабану... счетчика. "Алматыгаз" кошмарит горожан фантастическими счетами за "услуги"
10:30 Плач жилетов. Как Макрон потерял доверие большинства французов, - С.Михайлов
10:15 Уходя уходи. Трамп безоговорочно выводит амер-войска из Сирии
|Глобальные партнерства и трансрегионализация "Большой Евразии", - Б.Хейфец
14:08 21.12.2018
Б. ХЕЙФЕЦ,
доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института экономики РАН, профессор Финансового университета при Правительстве РФ
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРСТВА И ТРАНСРЕГИОНАЛИЗАЦИЯ "БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ"
В статье рассматриваются экономические возможности создания экономического партнерства "Большая Евразия" в свете набирающей силу в мировой экономике тенденции к формированию новых экономических мегапартнерств. Отмечается, что "Большая Евразия" не станет таким либеральным мегапартнерством, однако она может стать смешанным мегапартнерством, которое будет сочетать принципы проектно-инфраструктурной интеграции и создания двусторонних и многосторонних зон свободной торговли. Важнейшую роль должна сыграть интеграция снизу, опирающаяся на Интернет и цифровизацию.
B. KHEYFETS,
doctor of Economics, chief researcher Of the Institute of Economics, Professor of the Financial University under the Government of the Russian Federation
GLOBAL PARTNERSHIP AND TRANSREGIONALIZATION "GREATER EURASIA"
The article discusses the economic opportunities of creating economic partnership Greater Eurasia in the light of the growing trend in the world economy to the formation of new economic mega-partnerships. It is noted that Greater Eurasia will not become such a liberal mega-partnership, but it can become a mixed mega-partnership, which will combine the principles of design and infrastructure integration and the creation of bilateral and multilateral FTA. Bottom-up integration based on the Internet and digitalization should play a crucial role.
Трансрегионализация – новый тренд развития глобальной экономики
Отличительной особенностью развития глобальной экономики последних десятилетий стало развитие двух определяющих тенденций – глобализации и регионализации. При этом глобализационные процессы доминировали в первую очередь благодаря мощному развитию финансовой глобализации.
Глобальный финансово-экономический кризис 2008–2009 гг. принципиально изменил картину мировой экономики. Произошло серьезное замедление процессов глобализации, активизировались процессы регионализации, которые охватывают отдельные группы стран, стремящихся к более тесному экономическому взаимодействию путем создания дополнительных институциональных предпосылок.
Правила ВТО не только не препятствуют образованию преференциальных торговых союзов, но и утверждают желательность расширения свободы торговли посредством заключения добровольных соглашений о более тесном объединении стран – участниц подобных соглашений. Однако эти правила формулируют жесткое условие: создание таможенного союза или зоны свободной торговли не должно вести к ухудшению условий торговли участников таких союзов и других членов ВТО.
Подавляющее большинство РТС было заключено в последние 25 лет. На декабрь 2017 г. было зарегистрировано 669 региональных торговых соглашений (РТС). Правда, в силу вступили 455 РТС, из которых к 2009–2017 гг. относятся 203 соглашения (45% всех РТС).
Полностью см. здесь
http://www.materik.ru/upload/iblock/fcd/fcd27a6c4f279bab7719e9834222f43b.pdf