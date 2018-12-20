О страсти чиновников Кыргызстана ездить за границу, - Т.Кудрявцева

15:06 21.12.2018 О страсти чиновников Кыргызстана ездить за границу и отсутствии эффекта



После скандала на борту самолета с экс-заместителем министра труда и социального развития Зууракан Каденовой глава правительства потребовал отчета обо всех поездках чиновников. 24.kg тоже решило изучить, куда и за чей счет ездят руководители госорганов и ведомств.



Напомним, дебош чиновницы стоил теплых кресел всему руководству Минсоцразвития. Более того, Генеральная прокуратура выявила ряд нарушений в порядке выезда в зарубежные служебные командировки и использования дипломатических паспортов со стороны руководства Министерства труда и социального развития. Скандал разгорелся нешуточный.



Но на самом деле, если внимательно изучить данные, то любовью к заграничным поездкам грешили отнюдь не только чиновницы Минтруда.



Ничего не скажем

В Министерстве транспорта и дорог ответили, что за счет бюджета и приглашающей стороны за 9 месяцев 2018 года руководители ведомства (министр и его замы) ездили за рубеж 18 раз. В том числе десять заграничных поездок было у министра, три у исполняющего обязанности статс-секретаря и пять - у заместителей министра. Однако данные о том, куда конкретно ездили чиновники, в Минтрансе скромно не представили.



Но это был хотя бы какой-то ответ. Все лучше, чем ничего. Ведь нашлись и ведомства, которые предпочли не рассказывать журналистам о своих поездках. Так, например, Госкомитет по делам обороны посчитал сведения о поездках руководителей секретной информацией. В ответе на официальный запрос значилась стандартная для этого ведомства формулировка: "Запрашиваемая информация о поездках руководителей и его заместителей ввиду ограниченности доступа к информации не может быть предоставлена. По вопросу поездок вышеуказанных лиц за свой счет видится целесообразным обратиться непосредственно к данным лицам".



В Министерстве иностранных дел и вовсе проигнорировали запрос журналиста. А это противоречит и Конституции, и закону о СМИ. Редакция 24.kg дала МИД на ответ гораздо больше отведенных законом двух недель. Но информацию мы так и не получили.



Все за бюджетные деньги

В Министерстве внутренних дел честно признались, что руководство в заграничные командировки ездит в основном за счет бюджетных средств.



Из казны государства оплачены поездки Кашкара Джунушалиева в Россию, Грузию и Азербайджан, первого заместителя главы МВД Суйунбека Омурзакова в Узбекистан, еще одного зама Данияра Абдыкадырова - в Ташкент. Единственный в МВД, кто съездил за границу за счет приглашающей стороны, - Курсан Асанов. Он побывал в Великобритании.



В Министерстве юстиции на запрос 24.kg ответили, что руководство ездит в поездки тоже за бюджетный счет. Но поездок этих мало. Замы министра дважды съездили в Таджикистан и один раз в Бельгию. Лишь одну поездку руководства Минюста оплатила приглашающая сторона. Это был визит Максатбека Есеналиева в Киев (Украина).



В основном за бюджетный счет в поездки ездит и руководство Госкомитета информационных технологий и связи (ГКИТиС). За счет налогоплательщиков оплачены 12 поездок руководства ведомства в зарубежные страны.



Председатель Госкомсвязи и его заместители за счет бюджета самого ведомства пять раз съездили в Россию, два раза в Казахстан и по одному разу в Испанию, Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Корею, Саудовскую Аравию.



За счет приглашающей стороны руководство ГКИТиС трижды посетило Казахстан, один раз Корею и Финляндию.



В Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования тоже ездят за границу за бюджетный счет. Из 21 поездки руководства лишь две оплатила приглашающая сторона. Экс-глава ГКПЭН Уланбек Рыскулов съездил в Австрию, а статс-секретарь - в Грузию. Стоит отметить, что у бывшего главы ГКПЭН было не так много поездок. Кроме Австрии, Уланбек Рыскулов съездил только в Россию и Китай. Куда чаще своего шефа ездил в поездки за пределы страны его заместитель Алымбек Орозбеков. На его счету 12 поездок - в Россию, Китай, Кувейт и Казахстан. Еще один заместитель председателя ГКПЭН Айтмамат Кадыров лишь однажды за бюджетный счет съездил в Казахстан, а экс-зампредседателя Азамат Оморов был в поездках четыре раза. Он побывал в России, Казахстане и Таджикистане.



Любители заграничных турне

Чаще всего в зарубежные командировки ездит руководство Министерства экономики и Министерства финансов.



Это связано с необходимостью присутствовать на мероприятиях Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и других объединений, в которые входит Кыргызстан.



Так, например, министр экономики Олег Панкратов за 9 месяцев 2018 года 12 раз был в зарубежных командировках. Он ездил в Россию, Иорданию, Таджикистан, Китай, Туркменистан, Казахстан. Во всех случаях ему оплачивались только командировочные расходы.



География поездок заместителей министра экономики еще более обширная. Они ездили в Швейцарию, Индию, Кувейт, Германию, Таджикистан, Китай, Бельгию, Чехию, Азербайджан, Казахстан, США, Узбекистан, Турцию, Шри-Ланку, Тунис, Таиланд. На большинство поездок раскошеливалось государство в виде оплаты командировочных расходов.



За счет приглашающей стороны в Таиланд и Казахстан съездил Алмаз Сазбаков, в Шри-Ланку - Данияр Иманалиев, в США - Автандил Алыбаев, в Казахстан и Чехию - Эльдар Абакиров. Статс-секретарь Минэкономики Айдин Шаршеев также предпочитает не тратить бюджетные деньги, а ездить за счет приглашающей стороны. Из четырех его поездок три - в Швейцарию, Германию и Индию - оплатила приглашающая сторона.



В Министерстве финансов похожая картина, но с небольшой оговоркой. Поездок у ведомства много, но участвуют в них в основном заместители министра. Теперь уже экс-министр Адылбек Касымалиев за 9 месяцев 2018 года съездил за пределы страны лишь дважды - в Казахстан и Китай во время официального визита президента. Его командировочные расходы оплачены из бюджета Минфина.



А вот заместители главы Минфина оказались теми еще путешественниками.



Например, замминистра Алмазбек Азимов успел за девять месяцев десять раз съездить в зарубежные командировки.



Он побывал в России, Швейцарии, Армении, Турции, США. При этом в Америку и Швейцарию он ездил за счет приглашающей стороны. Еще один заместитель министра Мирлан Байгончоков побывал в Тунисе, Бельгии, на Филиппинах, в Индии и Китае. И только поездку в Индию оплатила приглашающая сторона. На все остальные потрачены средства Минфина. Замминистра Алмаз Бакетаев съездил в Хорватию, а Улугбек Кармышаков - в Индию. В обоих случаях поездку оплачивала приглашающая сторона.



Руководство Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации выезжало за границу 21 раз.



Семь раз ездил в заграничные командировки руководитель ведомства Нурбек Мурашев. Он побывал в Германии, Турции, Китае, Таджикистане, Туркменистане. Столько же раз побывал за пределами Кыргызстана замминистра Эркинбек Чодуев. Он ездил в Казахстан, Узбекистан, Россию, Китай. Еще один замминистра Жаныбек Керималиев съездил в Таджикистан, Россию, Туркменистан и Казахстан. Самым невыездным в этом ведомстве оказался статс-секретарь Максат Ташболотов. Он съездил только в Китай и Россию. А вот кто оплачивал эти поездки, в ведомстве не уточнили.



Любят заграничные поездки и в Министерстве культуры, информации и туризма. Его руководство побывало в заграничных командировках целых 26 раз за 9 месяцев 2018 года.



Это самое большое количество поездок среди всех министерств и ведомств. Больше, наверное, может быть только у чиновников МИД.



При этом сам бывший министр, покойный Султан Жумагулов, особой любви к подобным поездкам, как оказалось, не питал. Он лишь однажды съездил за счет бюджета в Турцию. А вот заместитель министра культуры Айнура Темирбекова побывала в зарубежных поездках десять раз. Она посетила Турцию, Бенин, Таджикистан, Россию, Германию, Беларусь. Половину ее поездок оплатили из бюджета ведомства, а половину - приглашающая сторона.



Статс-секретарь Минкультуры Бактыбек Секимов за счет приглашающей стороны съездил в Турцию, а за счет бюджета - в Китай, Россию и Казахстан. Бывший глава департамента туризма, а ныне глава Минкультуры Азамат Жаманкулов шесть раз был за границей. За счет приглашающей стороны он съездил в Грузию, Эль-Кувейт, Германию и Россию, за счет бюджета - в Китай и Казахстан. Директор департамента кинематографии Мукталы Бектеналиев за счет приглашающей стороны съездил только в Азербайджан, а вот за счет бюджета своей организации он побывал в Беларуси и Узбекистане.



Ездим за чужой счет

В Министерстве чрезвычайных ситуаций бюджетные деньги экономят. Руководители ведомства ездят в зарубежные поездки в основном за счет приглашающей стороны. Глава МЧС Нурболот Мирзахмедов побывал за границей дважды. Один раз его поездка оплачивалась из бюджета ведомства, поскольку он входил в состав официальной делегации, которая ездила с президентом в Туркменистан. Во второй раз он поехал в США. Эту поездку оплачивала приглашающая сторона.



Замминистра чрезвычайных ситуаций Равшанбек Рысбаев был в командировке лишь однажды за 9 месяцев 2018 года. За счет приглашающей стороны он посетил Иран. Три раза (Казахстан, Россию и Пакистан) в заграничные поездки съездил замглавы МЧС Калыс Ахматов. Чаще всех в заграничные поездки в МЧС ездил статс-секретарь ведомства Азамат Мамбетов. Он побывал в России, Казахстане, Армении, Монголии и Беларуси. И лишь одна его поездка - в Монголию - оплачивалась из бюджета МЧС.



В Министерстве образования и науки тоже предпочитают чаще тратить на поездки средства приглашающей стороны, нежели бюджетные.



Министр Гульмира Кудайбердиева за 9 месяцев 2018 года успела четыре раза съездить в командировки - дважды в Россию, Польшу и Швецию. Из бюджета оплатили только визит в РФ. Статс-секретарь министерства Жапаркул Ташиев за счет средств ведомства съездил в Россию. Заместителю министра Кудайберди Кожобекову приглашающая сторона оплатила поездки в Таджикистан и Грузию, еще одному заместителю Надире Джусупбековой - Финляндию. За счет средств департамента науки заместитель министра образования и науки Абдиманнап Муратов съездил в Туркменистан, Казахстан и Россию, а за счет приглашающей стороны - в Пакистан.

За бюджетные деньги далеко не ездим

Есть один интересный факт. За бюджетные деньги отечественные чиновники далеко не ездят. Чаще всего это командировки к ближайшим соседям. Но самым популярным направлением поездок остается Россия. Руководитель или заместитель практически каждого министерства и ведомства как минимум пару раз, а то и чаще с начала года ездил в РФ.



Заметна активность заместителей глав министерств и ведомств. Замы ездят в зарубежные поездки чаще своих начальников. Также чаще всего заместители путешествуют за счет приглашающей стороны и в весьма дальние страны.



Согласно данным Министерства финансов, из республиканского бюджета на служебные поездки сотрудников министерств и ведомств потрачено 624 миллиона 125,2 тысячи сомов.



При этом, несмотря на дефицит бюджета и критику, расходы на командировки снижаться не будут. Финансирование останется практически на таком же уровне.

21 декабря 2018, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА Источник - 24.kg

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