Кыргызстан просит своих граждан воздержаться от поездок в Казахстан. Замерзнете, к хренам

15:59 21.12.2018

Кыргызстан просит своих граждан воздержаться от поездок в Казахстан автомобильным транспортом, сообщает МИД КР.



"Посольство рекомендует гражданам Кыргызской Республики воздержаться от поездок автомобильном транспортом по территории Республики Казахстан", - говорится в информационном сообщении МИД КР.



При этом поясняется, что причиной является предстоящее резкое похолодание в Казахстане.



"Посольство Кыргызской Республики в Республике Казахстан сообщает, что в связи с резким понижением температуры в отдельных регионах Республики (до -40 градусов ниже нуля), Комитетом по чрезвычайным ситуациям министерство внутренних дел Республики Казахстан распространено штормовое предупреждение на 21-22 декабря 2018 года", - поясняется в сообщении.



Как сообщается, в Астане ночью 21, 22 декабря ожидается понижение температуры до 30-32 мороза, в южной половине Акмолинский области до 30-33 мороза, в Карагандинский области до 32-35 мороза, в Восточно-Казахстанской области до 33-38 мороза.