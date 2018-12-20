 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Конго разбился Ан-26 с российским экипажем и избирательными урнами
17:02 21.12.2018

На борту разбившегося в Демокатической республике Конго (ДРК) самолета Ан-26 в составе экипажа были три российских пилота, сообщил посол РФ в ДРК Алексей Сентебов. Их судьба пока неизвестна.

"Место крушения самолета неизвестно. Пока не известны имена и судьбы пилотов наших"- сказал дипломат (цитата по "РИА Новости"). По его словам, на борту находились 23 человека, в настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. "Нам пока неизвестны подробности, мы едем к месту происшествия",- сообщили представители компании (цитата по ТАСС).

Самолет Ан-26 компании GomAir потерпел крушение в ДРК 20 декабря в 35 километрах от Киншасы. Финансовый директор компании Жан де Диу Гато Карекези сообщил Reuters, что информации о погибших пока нет. По данным агентства, самолет перевозил в город Чикапа избирательные материалы к предстоящим общенациональным выборам 30 декабря из столицы. Связь с диспетчерами экипаж потерял после обратного вылета в столицу.

Ранее местное издание Politico рассказало, что самолет перестал выходить на связь с диспетчерами.

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Местные СМИ уточняют, что на борту самолета находились сотрудники Центральной избирательной комиссии страны, которые доставляли в столицу урны с избирательными бюллетенями. В стране проходит выборная компания в региональные органы власти.

Источник - kommersant.ru
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