Банковская тайна. Зачем Финразведке КР данные кыргызстанцев и чем это обернется, - 24.kg

17:37 21.12.2018

Татьяна КУДРЯВЦЕВА



В канун Нового года в Кыргызстане разразился скандал, который может подорвать устойчивость банковской системы. Речь о требовании Госфинразведки предоставить доступ к базе данных всех клиентов коммерческих банков.



Хотим знать все и про всех

Основанием для запроса Госфинразведка назвала закон о противодействии финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов. Кроме того, якобы требование о едином реестре данных всех клиентов банков содержится в 43-й рекомендации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).



Госфинразведка хочет без решения суда получить доступ к банковским ячейкам абсолютно всех клиентов коммерческих банков.



Выполнение рекомендаций ОЭСР важно для Кыргызстана. Мы итак находимся в группе риска. Если не будем делать того, что требуют международные партнеры, то против страны могут ввести санкции.



Но требования Госфинразведки вызвали недоумение. Юристы правовой клиники "Адилет" отметили, что по статье 9 закона о противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов порядок предоставления информации и документов в финразведку утверждает правительство.



Финразведка требует от банков информацию согласно форме, утвержденной ей самой, а не кабмином.



Кроме того, в 43-й рекомендации ОЭСР нет упоминания о банковских ячейках.



Нас неправильно поняли

Четкого объяснения, зачем Финразведке данные обо всех клиентах банков, нет. Руководство службы лишь твердит, что их письмо опубликовали незаконно, а общественность ввели в заблуждение. Дескать, ни о чем плохом они не думали. Их просто не так поняли.



"После опубликования копии нашего запроса некоторые лица и даже отдельные госслужащие исказили его цель. Озвученные на различных площадках мнения ввели общественность в заблуждение. Запрос направлен исключительно на получение справочной информации. Мы не запрашивали наличие денежных средств на счетах и содержимое ячеек. Нам нужны данные владельцев для формирования централизованной базы", - убеждал журналистов в благих намерениях глава Финразведки Гуламжан Анарбаев.



"Просто данные" должны включать ФИО владельца счета, адрес, ПИН и номер счета или ячейки. Если речь о юридическом лице, то Финразведка хотела получить данные по наименованию и ИНН. При этом ответы на вопросы, зачем службе такие сведения, вызывали более чем недоумение.



"Человек в госструктуре поработал, и вдруг у него появилось какое-то имущество, богатство, и мы начинаем искать. Понятно, что этот человек оформлять на себя не будет, он будет оформлять на родственников", - туманно объяснил Гуламжан Анарбаев.



Когда Финразведка действует вне закона

В Национальном банке 24.kg объяснили, что требование Госфинразведки не в полной мере соответствует закону о защите банковской тайны. Она охраняется законом. Финансовые учреждения не вправе передавать/разглашать сведения о вкладах, счетах, банковских операциях своих клиентов, если нет законных оснований.



Режим банковской тайны не носит абсолютный характер. В определенных законом ситуациях доступ к данным могут предоставить госорганам.



Согласно закону, банковская тайна без письменного согласия клиента раскрывается Финразведке, налоговой инспекции, кредитным бюро по решению суда. Кроме того, ее могу раскрыть наследникам (правопреемникам) клиента или их законным представителям, государственным нотариальным конторам по наследственным делам на основании официального запроса и судебного акта.



Но даже в этих случаях никто не может получить полный доступ ко всей клиентской базе коммерческих банков.



Данные предоставляют по запросу, в котором указаны наименование клиента банка с указанием пределов и объема запрашиваемой информации, составляющей банковскую тайну, а также цель использования информации и правовые основания запроса. Но и в этом случае банк может отказать в разглашении банковской тайны.



Но Госфинразведка продолжает считать письмо с требованием к банкам предоставить данные всех клиентов законным.



"Нацбанк просит, чтобы мы четко указывали перечень лиц, доступ к чьим банковским счетам мы хотим получить. У нас есть список лиц, причастных к терроризму и экстремизму. Он официально опубликован. На сегодня в нем примерно 1,5-2 тысячи человек. Указывать их всех в запросе нецелесообразно. Мы должны перейти на новый формат предоставления данных, чтобы списки предоставлялись в электронном формате", - заявил 24.kg статс-секретарь Госфинразведки Чынгыз Кененбаев.



Кто ответит за крах банков?

Коммерческие банки, мягко говоря, не в восторге от инициативы Госфинразведки. Они едины - это требование противоречит Конституции и законам, бьет по имиджу банковской системы страны и переходу на безналичный расчет.



Действия ГСФР неправомочны и навредят в экономическом плане. Инвестиционная привлекательность Кыргызстана окажется под ударом.



Председатель Союза банков Анвар Абдраев

Такая же позиция у Национального банка и Министерства экономики. В Минэкономе считают, что нарушение норм о банковской тайне может нанести такой же ущерб экономике, как и коррупция.



"Такие действия могут подорвать доверие к банковской системе и негативно повлиять на ее устойчивость. Кроме того, такие меры влияют на предпринимательскую среду, демотивируя бизнес вести дела по закону", - отметили в ведомстве.



Доверие к банковской системе формируют десятилетиями. Банковский сектор достаточно чувствителен и очень уязвим перед любой информацией.



"Банковская тайна важный элемент устойчивости финансовой системы. Она способствует привлечению денег граждан и юридических лиц в экономику. Конфиденциальность взаимоотношений способствует открытию гражданами счетов и депозитов в банках. Упрощение доступа к такой информации может подорвать доверие к банкам и привести к оттоку капитала из страны", - уверены в Национальном банке.



Похожего мнения придерживаются и юристы правовой клиники "Адилет". Ее специалисты считают, что инициатива Финансовой разведки кроме нарушения прав граждан содержит и другие риски: возникнет высокий уровень недоверия к банковской системе Кыргызстана, что спровоцирует отток средств из банков. Граждане и предприниматели предпочтут вернуться к наличному расчету.



"Есть вероятность использования банковских сведений в своих корыстных целях со стороны правоохранительных органов. Не исключено давление, шантаж и вымогательство в отношении граждан и предпринимателей, обладающих банковскими счетами и ячейками", - считают юристы.



Но в Финразведке вновь не видят повода для беспокойства. Да и отвечать за возможные проблемы банков вряд ли собираются. Как и отказываться от своей идеи.



"В международной практике есть внедрение такого реестра данных обо всех владельцах банковских счетов. Я не слышал, чтобы во время его введения люди забирали деньги со счетов. Если у человека все по закону, ему нечего бояться", - заявил 24.kg статс-секретарь Госфинразведки Чынгыз Кененбаев.



Однако договариваться о формате сотрудничества все-таки придется. Нацбанк настаивает - поголовное предоставление данных клиентов незаконно. Кроме того, на сегодня ни один коммерческий банк не предоставил Финразведке данных о клиентах.



Службе пришлось признать, что вопрос требует изучения. Есть правовая коллизия. Вопрос в ближайшее время обсудят с Национальным банком.



"Наши действия направлены на выявление тех, кто получает доходы преступным путем. Мы не будем вводить тотальный контроль", - подчеркнул Чынгыз Кененбаев.