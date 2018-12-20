В Монголии найдена уникальная пещера глубиной 45 метров (видео)

04:28 22.12.2018

Обнаруженную пещеру нужно изучить как можно скорее, говорят местные власти.



На территории баг "Чух" сомона Дашбалбар, Дорнод аймака найдена ранее неизвестная и в своем роде уникальная пещера. Пещера занимает территорию в 5 км2, а ее глубина около 45 метров, с 15-этажный дом.



Внутри пещеры есть бассейн с водой.



Ранее никто даже не подозревал о существовании этой пещеры, в том числе и местные жители.



Обнаружил ее местный скотовод в месте под названием "Унамхай модод" и сообщил об этом главе сомона. После этого была организована рабочая группа, которая и занялась исследованием пещеры.



Вход в пещеру очень узкий, в пещеру можно спускаться только по одному, но потом пещера становится очень простороной.









Ее своды образованы из плавикового шпата, кремниевых пород. В глубине пещеры находятся огромные залы размером с гэр (юрту). В этой пещере были найдены кости тарбаганов, причем в огромных колечествах.



Местные власти намерены взять пещеру под охрану и пригласить для ее подробного исследования профессиональные организации.



Майдар Сосорбарам



Справка

Дашбалбар - сомон аймака Дорнод в северо-восточной части Монголии, площадь которого составляет 8 713 км2. Численность населения по данным 2009 года составила 3 246 человек. Центр сомона - поселок Дашбалбар, расположенный в 170 километрах от административного центра аймака - города Чойбалсан и в 700 километрах от столицы страны - Улан-Батора. Имеет границу с Российской Федерацией. Из полезных ископаемых в сомоне встречаются золото, свинец, вольфрам, олово, медь, уран. Климат резкоконтинентальный. Средняя температура января -22 градусов, июля +21 градусов. Ежегодная норма осадков 270мм.