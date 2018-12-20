Зять президента Роухани - Камбиз ушел в отставку из главного геологоразведчика Ирана после обвинений в кумовстве

08:46 22.12.2018

Зять президента Ирана Хасана Роухани подал в отставку 17 декабря, всего через два дня после его назначения на должность главы геологической разведки Ирана.



Как передает агентство France Press, 30-летний Камбиз Мехдизаде женился на дочери Роухани в августе этого года. В субботу он был назначен на руководящую должность, а уже в понедельник ушел в отставку после критики в социальных сетях и со стороны некоторых законодателей.



"Я благодарю вас за то, что вы сочли меня достойным и пригласили работать вместе с вами в этом министерстве, но я прошу, чтобы меня освободили от службы, чтобы я мог продолжать свою научную и исследовательскую деятельность", - написал Мехдизаде в своем заявлении об отставке.



Министр Риза Рахмани, назначивший его, пытался защитить свой выбор всего за несколько часов до отставки, заявляя, что Мехдизаде был "выбран исходя из его компетенции, а то, что он зять президента, не имело к назначению никакого отношения".



Зять Роухани - аспирант в области нефтяной инженерии. В прошлом он работал советником в министерстве нефти Ирана, сообщает консервативное информационное агентство Tasnim.